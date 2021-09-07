照護線上》大啖秋蟹 過敏族小心腫如加菲貓、香腸嘴

皮膚科陳冠宇醫師表示，過往只要到了秋蟹季，診間前來就診的病患數明顯增加，一問之下多半是因為受不了美食誘惑大啖秋蟹，使得皮膚敏感的患者如蕁麻疹等症狀加劇。

陳冠宇醫師

美味的秋蟹季來臨！許多饕客早已做足準備享用螃蟹大餐，但甲殼類海鮮尤其是螃蟹，對於易敏體質的族群來說，若不忌口容易引發過敏反應，造成皮膚出現紅疹凸起，嚴重更可能導致休克！這是因為螃蟹富含易導致過敏的原肌凝蛋白（tropomyosin），或是海鮮裡的組胺酸（Histidine）因為存放條件不理想，被孳生的細菌代謝成組織胺（Histamine），就會引發蕁麻疹。

皮膚科陳冠宇醫師表示，過往只要到了秋蟹季，診間前來就診的病患數明顯增加，一問之下多半是因為受不了美食誘惑大啖秋蟹，使得皮膚敏感的患者如蕁麻疹等症狀加劇。因此特別提醒，若有過敏病史或為蕁麻疹患者，在大啖秋蟹前，建議可參考過敏原檢測。如對於螃蟹類呈現高度過敏時，則不建議食用。若為低度過敏時，食用秋蟹建議料理方式以清蒸代替燒烤或辣炒，或是在食用前可預先服用抗組織胺藥物避免症狀發作。

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蕁麻疹症狀腫如”加菲貓”急性發作嚴重恐導致休克

陳冠宇醫師提及蕁麻疹發作部位可遍布於全身，患者會感覺癢、體溫升高，最為困擾的是當病症出現在臉上，嚴重時患者眼睛會腫起來如「加菲貓」，而嘴唇就像「香腸嘴」，影響平時的社交及工作。如果蕁麻疹未能在短時間內得到控制，也可能會引發更嚴重的症狀如喘、腹痛、關節痛等，甚至會導致無法呼吸。

曾經有一位住在梨山的中年女性患者，因慢性蕁麻疹突然急性發作，使氣管腫脹，呼吸困難，所幸在救護車火速將患者送到醫院後，經過醫師治療才控制病情。陳醫師回想這位案例時仍餘悸猶存，因為當時情況危急，若是耽誤太久可能就一命嗚呼。因此，提醒蕁麻疹患者，平時務必配合醫囑穩定治療，在急性發作時切莫輕忽，應立即就醫，以免有生命危險。



新一代抗組織胺不嗜睡，1小時發揮藥效且可持續24小時

一天只需服用一顆，提高服藥順從性

陳冠宇醫師提及蕁麻疹的治療方式一般為口服抗組織胺藥物，抗組織胺藥物分為第一代及第二代。通常在急性蕁麻疹病灶較嚴重時，會選擇使用第一或二代抗組織胺藥物合併類固醇治療。而慢性蕁麻疹的病患，需花費較長的時間治療，故需避免副作用的產生，使用「新型第二代抗組織胺」進行治療，可在1小時內便發揮藥效緩解症狀，且藥效可維持24小時，不僅不會影響病患的肝腎功能，也不會造成嗜睡，提高服藥順從性；另外，多數老年患者會同時服用多種藥物，而一天只服用一顆的「新型第二代抗組織胺」，較不須擔心會和其他藥物產生相互作用而影響藥效的發揮。

網路偏方不『蕁』常！醫叮囑：長期且持續治療方為永久之計

除了秋蟹季節需格外留意，針對網路上流傳的治療蕁麻疹偏方：如米酒及薑汁擦拭患部、或用保鮮膜將患部包裹起來等，陳冠宇醫師也一一解釋並破除迷思，包含使用米酒及涼感藥物擦拭患部，雖會短暫感到舒緩，但米酒會造成刺激性皮膚炎；而保鮮膜與薑汁塗抹也會導致症狀更加嚴重。建議若病患無法立即就醫，又想在短時間內得到有效地緩解，可冰敷或是沖冷水澡降低體溫、減緩不適。雖然慢性蕁麻疹無法立即根治，但只要長期、持續治療，就可以減緩發作及嚴重程度。

本文經授權轉載自【照護線上】大啖秋蟹過敏族小心腫如加菲貓、香腸嘴

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