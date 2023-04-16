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照護線上》手機越看越模糊！白內障手術同時解決散光、老花眼，提升視覺品質，眼科醫師圖文解說

每個人的工作、生活型態不同，對於視力的需求也不同，李原傑醫師說，如果白內障已經嚴重影響視力，便可考慮接受白內障手術。
照護線上

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2023/04/16 14:14

56歲的王先生有老花眼，沒辦法看近物，越來越難操作手機，散光又很厲害，長期都要戴著眼鏡。由於白內障持續惡化，視力越來越模糊，已對工作和日常生活造成影響，於是決定接受白內障手術。

白內障手術是利用超音波晶體乳化術移除老化混濁的水晶體，然後放入新的人工水晶體。花蓮慈濟醫院眼科主任李原傑醫師表示，由於對視力的需求較高，因此患者使用焦段型人工水晶體，也同時處理老花眼、散光。術後，患者的視力恢復得不錯，而且過去因為經常戴眼鏡而造成的頭痛也改善了許多。

一般而言，到40歲開始會有老花眼，不過其實在35歲左右，有人就會開始出現有輕微的老花症狀。李原傑醫師說，例如在追蚊子的時候，追一追就忽然找不到了，這是因為眼睛對焦的速度變慢，而無法精準追蹤蚊子飛行的路徑。後來，不只調節變慢，而且能夠調節的程度也變小，老花眼的症狀就越來越明顯。關於老花眼的成因有很多學說，其中自然水晶體硬化是很重要的原因。

老花眼讓人無法看清中、近距離，會對生活造成很多不便，例如手機得越拿越遠。李原傑醫師說，等老花嚴重到一定程度便必須隨時準備一副眼鏡看近物，雖然有多焦鏡片可以用，但是並非每個人都能適應多焦點鏡片。

另一個會隨著年紀出現的問題是白內障，李原傑醫師說，50歲以上民眾大概50%有白內障，60歲以上民眾大概60%有白內障，白內障會逐漸惡化，當白內障已嚴重到影響工作、日常生活，就需要接受手術治療。

白內障的症狀與白內障的型態有關，最重要的症狀是模糊，李原傑醫師解釋，有些人會特別畏光，只要遇到車燈就整個眼花、看不清楚，而影響行車安全。

由於老花眼、白內障都和年紀大有關，李原傑醫師說，到了一定的年紀之後，兩者都有的比例也越來越高。

白內障手術，一併解決散光、老花眼

每個人的工作、生活型態不同，對於視力的需求也不同，李原傑醫師說，如果白內障已經嚴重影響視力，便可考慮接受白內障手術。白內障手術是把混濁的水晶體移除，然後放入一個新的人工水晶體，讓光線可以順利通過。

人工水晶體有很多種，如果放單焦點人工水晶體，就只有在特定焦點能夠有清晰視力，其他時候需要戴眼鏡輔助。隨著科技的進步，人工水晶體持續進步，李原傑醫師說，多焦點人工水晶體，讓病人可以在特定距離看遠、看近；全焦段人工水晶體，透過光學科技，可提供遠中近連續視力，提升便利性，在處理白內障的同時，也可解決老花眼的困擾。

散光、近視都是極為常見的屈光異常，同樣會導致視力模糊，李原傑醫師說，矯正散光對視覺的清晰度非常重要，目前已有人工水晶體可以同時矯正散光、近視，讓患者在術後擁有較佳的視力，不需要戴眼鏡輔助。

現代人的生活很難完全脫離手機，中、近距離的視力非常重要，焦段型人工水晶體相當受歡迎，需求也越來越高。李原傑醫師說，值得留意的是，多焦點人工水晶體可能有夜間眩光的狀況，有些患者在白天開車都沒有問題，但是在夜間開車就比較容易受到干擾。

現在人工水晶體的種類相當多，功能各不相同，挑選人工水晶體時，可以和醫師詳細討論，根據自己的用眼需求，使用合適的人工水晶體。

在材質方面，可選擇經過長期驗證的材質，減少變質的機會。透過晶體設計，可降低二次白內障的發生。低折射、低色散的材質，能夠提升視覺對比度，非球面人工水晶體有助於提升夜視安全性。保留藍光的材質，有助於提升夜間視力並維持生理時鐘節律。

貼心小提醒

隨著年紀增長，會漸漸出現老花眼、白內障，而影響視力，造成許多不便。當白內障嚴重到一定程度，對工作與生活造成干擾時，便得考慮接手白內障手術，更換人工水晶體。李原傑醫師說，為了達到較佳的視力，現在已可利用人工水晶體同時矯正老花眼、近視、散光，並可藉由多焦點或焦段型人工水晶體，提升便利性。

術前請與醫師詳細討論，才能根據需求挑選適合的人工水晶體，達到滿意的治療成效！

本文經授權轉載自【照護線上】手機越看越模糊！白內障手術同時解決散光、老花眼，提升視覺品質，眼科醫師圖文解說

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