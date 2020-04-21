照護線上》白內障找上門！精選5撇步教你挑選人工水晶體

白內障患者最常見的疑問之一就是「如何挑選適合我的人工水晶體？」面對這麼多不同功能、廠牌的選擇，您是不是也被搞得一頭霧水、出現選擇障礙？

◎照護線上編輯部

白內障患者最常見的疑問之一就是「如何挑選適合我的人工水晶體？」

面對這麼多不同功能、廠牌的選擇，您是不是也被搞得一頭霧水、出現選擇障礙？

就讓我們告訴您，挑選人工水晶體最常見的睛選5撇步：

第一 製造過程與材質，是否經長期驗證？

選擇精密車削製造，且材質經臨床長期驗證的品牌，人工水晶體才不易變質鈣化或產生香檳液泡，使用更長久。

第二 是否能降低二次白內障發生率？

完整連續的環繞方邊可有效阻擋水晶體上皮細胞增生，可降低二次白內障比率或延緩發生時間，減少二次手術的可能，術後有保障。

第三 能否提供夜視安全性？

瞳孔放大時球面像差會影響視力清晰度，因此選擇可矯正越多球面像差的非球面人工水晶體就越重要，在夜晚或暗光下才能保持視力清晰度，降低意外發生，保障行動安全。

第四 成像是否清晰？

挑選低折射、低色散，雙低的晶體材質，才能減少色像差，提升對比敏感度，讓色彩不失真，成像更清晰。

第五 是否能保護眼睛？

美國眼科醫學會指出，真正傷害視網膜、黃斑部的是紫外線，而非藍光。

其實，保留藍光除了提升夜間的視力清晰度，還能避免打亂生理時鐘，影響睡眠品質及心情，身心更健康。

要選擇好的人工水晶體是5撇步的。記住睛選5撇步，在白內障手術前詢問您的醫護人員，選出高品質且適合您用眼習慣的人工水晶體。

恢復視力，重拾睛彩人生！

本文經授權轉載自照護線上白內障找上門！精選5撇步教你挑選人工水晶體

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