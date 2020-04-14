照護線上》乳癌治療，迷思破解

近年來乳癌發生率逐漸上升，乳癌的治療選項也愈來愈多元，若患者及早治療並與醫師密切配合，有機會達到不錯的治療成效，早期乳癌的五年存活率已經可以超過九成。

◎照護線上編輯部

近年來乳癌發生率逐漸上升，乳癌的治療選項也愈來愈多元，高雄市立小港醫院外科主任莊捷翰醫師表示，確定診斷後醫師會根據癌症分期與患者的期望來擬定治療策略，總體來說乳癌的治療方式包括手術治療、化學治療、放射治療、標靶治療、免疫治療、荷爾蒙治療。

患者不見得一定要先進行手術，或先進行化學治療，醫師會考量患者的腫瘤、健康狀況而做不同的建議。

由於治療選項越來越多元，若患者及早治療並與醫師密切配合，有機會達到不錯的治療成效，早期乳癌的五年存活率已經可以超過九成。

乳癌手術的常見副作用有哪些？適合乳房保留手術嗎？

莊捷翰醫師指出，乳房是重要性徵，過去的乳癌手術會將整個乳房和腋下淋巴摘除，對外觀影響較大，常對患者造成心理壓力，且因疤痕、淋巴水腫使上肢功能會受到一定程度的影響，所以目前台灣的乳癌手術，大約7成左右為乳房保留手術，是近年來乳癌治療的趨勢。

患者能否接受乳房保留手術，醫師需評估以下條件。首先，是否能成功地切除病灶，且不影響乳房的外觀，患者乳房之體積較小且腫瘤佔整個乳房的比例過大的情況下，直接進行乳房保留手術會有難度，可以考慮先用化學治療或標靶治療，腫瘤若能縮小到一公分甚至更小，就有機會做乳房保留手術。

再者，乳癌腫瘤位置若位在乳頭正下方或乳頭邊緣，容易影響到整個乳管，乳頭可能需要進行切除，較不適合乳房保留手術。

另外，乳房保留手術不適用於多發性乳癌患者，若同一個乳房有多顆乳癌，可能就要進行乳房全切除手術。

乳癌手術不只有針對乳房，還有處理腋下淋巴結，當所有腋下淋巴結都被清除後，患者上肢很容易淋巴水腫，其比例高達10-30%。為了減少諸多併發症，醫師目前會進行前哨淋巴結採樣，也就是在手術當中以染料或輻射線偵測，找出乳癌最有可能轉移的幾顆「前哨淋巴結」。經過病理科醫師檢查後，若前哨淋巴結有轉移的癌細胞，就進行淋巴結廓清，若前哨淋巴結沒有轉移的癌細胞，就不需將腋下淋巴結完全清除。

這種作法能讓淋巴水腫的機會大幅下降，有助維持患者生活品質。

哪些患者適合荷爾蒙治療？哪些患者適合標靶治療？

莊捷翰醫師解釋，我們把乳癌癌細胞拿出來後會檢測三個很重要標記，分別是雌激素受體（ER）、黃體激素受體（PR）、人類表皮生長因子受體（HER2）。根據這三種標記，可以把乳癌分成三類，第一類是荷爾蒙接受體陽性的乳癌，它的ER或者PR其中一個或者是兩個都是陽性，這種乳癌與荷爾蒙刺激有關係，所以在手術以後無論是否進行化學治療或放射治療，醫師都建議患者接受抗荷爾蒙藥物的治療，並持續五年至十年。

第二類乳癌的HER2是陽性，我們可以使用抗HER2的標靶治療，來減少復發或轉移的機會。

第三類乳癌的ER、PR、HER2皆陰性，稱作「三陰性乳癌」，在過去三陰性乳癌只能靠手術和化療治療，近年來針對轉移性三陰性乳癌可考慮免疫治療，有助提升存活率。

化療的常見治療副作用有哪些？如何緩解副作用所帶來的不適？

莊捷翰醫師說明，乳癌化學治療最常見的副作用就是白血球下降，造成患者抵抗力較弱、容易感染。治療期間可能會出現發燒、口腔潰瘍、喉嚨痛等不適症狀。

化學治療在攻擊癌細胞時，對同樣具有快速生長特性的正常細胞也會受到波及，可能導致患者掉頭髮、噁心嘔吐及食慾不振等副作用。患者周邊神經、肌肉受化學治療影響，而感到麻木及痠痛，甚至有下肢或者組織水腫等情形。

化學治療是乳癌治療中扮演很重要的角色，乳癌容易經由淋巴、血液轉移到全身，除了開刀把腫瘤切除乾淨之外，血液裡也不能有殘存的癌細胞。針對風險較高的患者，醫師都會建議採用化學治療，也會協助克服相關副作用，以完成療程。

目前對於噁心、嘔吐、食慾不振、白血球下降等副作用，有一些藥物或食品可以幫忙。某些藥物可以提振食慾或減少副作用，倘若食量很少，會建議使用一些營養補充品，讓患者不需要攝取大量飲食即可獲得較多的營養。

癌友治療期間飲食方面需要注意哪些？

「在接受化療之間不可吃生食！」莊捷翰醫師強調，「生食容易帶有細菌，可能造成感染，生魚片、生菜沙拉都要避免。」

有些人平時飲食的口味較重，但在口腔黏膜破損的狀態，不適合吃太刺激、太辛辣、太重口味，以免造成不適。

身體需要利用胺基酸來修復組織、維持免疫系統運作，飲食中一定要有足夠的蛋白質。營養補充品如核苷酸、精胺酸、魚油、麩醯胺酸、多醣體等，近年也常被討論的褐藻醣膠為海中多醣體，台灣目前有多項醫學臨床研究小分子褐藻醣膠，可能對調整體質、增強體力有幫助，患者對於化療的承受度、耐受性會好一點。

乳癌迷思要破解

迷思一：會得乳癌是因為吃了什麼東西嗎？

正解：莊捷翰醫師解釋，患者常有些錯誤觀念，認為得癌症是因為吃了什麼、或者是得癌症以後就不能吃什麼、吃了什麼就容易造成癌症惡化，這些都是錯誤觀念。

人體各個器官都需要充足營養才能發揮正常的生理功能，正常時候要均衡攝取醣類、蛋白質、脂質、維生素、礦物質等營養，生病的時候更需要完整的營養。建議從治療前就要好好補充營養，治療中能吃就要盡量吃，治療後也要好好維持。

患者、家屬要跟醫師、營養師、個案管理師進行溝通，了解在接下來的療程可能會面臨哪些副作用，營養師會給予適當的飲食建議，讓患者獲得足夠的熱量、蛋白質，才能維持體力，度過治療。

迷思二：有摸到乳房硬塊才需要檢查？

正解：平時除了要養成乳房自我檢查的習慣，還得定期接受乳房超音波檢查，因為乳癌初期幾乎都摸不到。早期發現、早期治療有助提升乳癌存活率。

迷思三：沒有乳癌家族史就不用檢查？

正解：台灣每年新增一萬三千多例乳癌，三、四十歲的患者相當多，大多數患者沒有乳癌家族史，所以無論是否有家族史都要定期檢查。

醫師建議大家要盡量避免乳癌危險因子，例如體重過重、飲酒過量、缺乏運動等，但是無法完全避免乳癌發生，因此定期檢查非常重要。

多管齊下，攜手抗乳癌

莊捷翰醫師回憶道，曾經有位五十歲左右的婦女，雖然發現乳房有硬塊，但一直不願意面對，直到肺部積水、很容易喘，才來就診，那是因為乳癌轉移到肺部，屬於第四期乳癌。

接受化學治療後，患者白血球下降、發高燒、且變得更喘，於是就替她插管使用呼吸器，並給予抗生素控制感染。當時患者很瘦，僅39公斤，狀況很差。當時陸續使用了全靜脈營養、水解配方等多種營養補充。後續總共在醫院作了四次的化療，住了四個月，才能租用簡單的呼吸器回家。患者長期使用抗荷爾蒙藥物維持了七年多，後來因為肺部轉移復發所以又接受標靶治療。

莊捷翰醫師提醒道，隨著乳癌治療方式愈來愈多樣，治療成效有相當的進步，患者要與醫師密切配合，治療過程中務必要把營養照顧好，養足體力，一起對抗乳癌！

本文經授權轉載自照護線上 乳癌治療，迷思破解

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