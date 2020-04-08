照護線上》避免中風找上門：認識心房顫動（懶人包）

心臟是我們體內的幫浦，總是規則地跳動著，推動血液前進到身體各處器官。心房顫動代表心臟失去原本的節律，變為快速不正常跳動，雖然患者可能不自覺，但久了就會帶來其他嚴重併發症。

劉育志 醫師

您可能沒聽過「心房顫動」，但你一定聽過中風！要避免中風找上門，就得了解這個在銀髮族裡發生率極高的疾病：心房顫動。

心臟是我們體內的幫浦，總是規則地跳動著，推動血液前進到身體各處器官。

心房顫動代表心臟失去原本的節律，變為快速不正常跳動，雖然患者可能不自覺，但久了就會帶來其他嚴重併發症。

心房顫動很常見。平均一百人裡大約有一人患有心房顫動，然而隨著年紀增長，發生率持續升高。到了六十五歲時，每二十個人就有一人患有心房顫動。八十歲的話，每十人就有一人患有心房顫動。

心臟有四個腔室與各大血管相連，正常狀況下，以每分鐘六十次到九十次的頻率規律的跳動。

每次心跳由心房啟動，再傳訊息到心室，引發心室收縮。

萬一罹患心房顫動，帶動心臟收縮的訊息異常，心房會紊亂快速地收縮，無法有效推動血液。

當心房收縮不規律，血液可能會淤積成血塊，血塊剝落後就隨著血流在血管裡流動。

當血塊被血流推進到變細的血管分支處時，血流就會被阻塞住，組織就接收不到血流，缺氧壞死，這就是中風。

因此，導致心房顫動患者死亡或重病的最大因素就是腦中風及全身性血管阻塞。

只要心房顫動形成血塊之後，血塊隨血液四處流動，就會造成大問題，流到哪裡塞住哪裡，塞到腦部就形成腦中風，也會引發腎臟中風、腸中風，及腿中風。

除了老化之外，罹患高血壓、體型肥胖、飲酒過量、或有甲狀腺機能亢進等代謝異常疾病的人都會更容易罹患心房顫動。

心房顫動時會讓心臟無法有效工作，全身各處得不到足夠的血液量，患者就會感到心悸、虛弱、暈眩、胸痛等不適。

要診斷心房顫動，通常都是用心電圖及心律紀錄器輔助診斷。

萬一確診心房顫動，治療會從兩方面著手。

一個是控制心跳速度或重整心臟節律，這方面可從藥物或電擊著手。

另一個方面是要預防血栓血塊形成，這時就要服用抗凝血劑。服用抗凝血劑時，患者務必注意要按時服藥，若醫師有交代要有藥物、食物的禁忌就要確實遵守。服用部分抗凝血劑需要抽血檢查以調整藥物劑量，若有異常出血，像是血便、血尿、或流血不止等情形就要回診檢查。

遵照醫師指示服用治療心房顫動的藥物，降低中風危險！

本文經授權轉載自照護線上 避免中風找上門 – 認識心房顫動（懶人包）

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