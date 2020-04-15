照護線上》不能輕忽！高風險攝護腺癌

攝護腺癌發生率持續上升，目前是台灣男性第五大癌症，更是全世界第二大男性癌症，於美國更是發生率最高的癌症！

◎劉育志 醫師

攝護腺（或稱前列腺）約核桃般的大小，位在膀胱下方，環繞著尿道。雖然是個體積不大的器官，攝護腺也會長出惡性腫瘤，好發於60歲以上的族群。

攝護腺癌發生率持續上升，目前是台灣男性第五大癌症，更是全世界第二大男性癌症，於美國更是發生率最高的癌症！

您可能也曾聽過親友罹患攝護腺癌，並對攝護腺癌留下一個印象：「攝護腺癌似乎是長得較慢的癌症。」

值得注意的是，雖然攝護腺癌經常給人較溫和的印象，但請別小看攝護腺癌，因為部分攝護腺癌生長較快、容易轉移，對生命造成威脅。

攝護腺癌早期通常沒有明顯症狀，隨著腫瘤變大可能壓迫尿道導致解尿困難、頻尿、夜尿、尿失禁，解尿時斷斷續續，無法說尿就尿。部分患者可能會出現「血精」，也就是精液中帶血，或是射精疼痛。也有患者會出現勃起功能障礙。

由於早期症狀不明顯，所以通常會較晚才發現。在台灣，約有一半被診斷攝護腺癌的患者屬於第三期或第四期攝護腺癌，可能已有淋巴轉移或遠端轉移的狀況。當攝護腺癌細胞侵犯到其他組織或器官時，會造成更多不適，例如便秘、下肢無力、水腫，若轉移到脊椎、髖骨、及大腿骨頭等處，則會有明顯的骨頭疼痛，生活品質大打折扣，五年存活率也大幅下降。

哪些屬於高風險攝護腺癌？

剛診斷出攝護腺癌時，醫師會先評估攝護腺癌的風險，再擬定治療計畫。風險愈高，疾病的進展愈快，轉移的機會也較高。哪些狀況可能是高風險攝護腺癌呢？主要根據以下狀況來判斷。

● 腫瘤延伸到攝護腺外

● 格里森分數8分以上

我們先來了解什麼是「格里森分數（Gleason Score）」。病理科醫師檢視腫瘤組織時，能依照腺體排列方式訂出級別，愈接近正常、分化良好的是級別一，分化愈凌亂、不成熟的是級別五。接著，再把佔最大與第二大面積者的級別相加，就是格里森分數。

這是攝護腺癌分級裡最常被使用的判斷系統。格里森分數愈高，代表腫瘤的分化愈差，因此當格里森分數大於8分時，患者較可能出現轉移，存活率也較差。

當患者符合高風險攝護腺癌的任何一項指標，代表攝護腺癌的進展可能比較快、轉移機會比較高。若評估患者健康狀況預計存活期超過五年，便會建議患者積極接受治療。

位在攝護腺的癌症，可能會造成解尿困難、頻尿等症狀。當攝護腺癌出現轉移時，症狀就會變得很多樣，也讓患者更加不適。攝護腺癌經常出現骨頭轉移，像是髖關節、脊椎骨、骨盆等處。轉移至骨頭後，會造成患者骨頭疼痛、患處骨頭容易骨折、脊髓神經受到壓迫導致下肢癱瘓、可能會讓骨頭中的鈣釋放到血液中，引發高血鈣症而讓人噁心無力。骨轉移的位置愈多處，患者生活品質會愈差，相當煎熬。

除了轉移到骨頭之外，攝護腺癌也會轉移到肺臟、肝臟、腎上腺等內臟器官，根據多項研究，當攝護腺癌轉移至內臟器官，會比骨頭轉移造成更負面的影響，生活品質和存活率皆進一步下降。

積極治療有助提升存活率

積極治療高風險攝護腺癌，好好控制，有機會提升存活率，並減少癌細胞擴散後對患者造成的不適與煎熬。

治療攝護腺癌可由兩方面著手，「局部治療」以及「全身治療」。

「局部治療」包括手術治療、放射治療、冷凍治療等，主要針對位於攝護腺的腫瘤。以手術治療攝護腺癌時，可進行「攝護腺根除手術」，用手術移除所有的攝護腺組織，這比較適用於預期壽命超過十年，且癌症還侷限於攝護腺內的患者。

放射線治療可以用於第一線治療，也可用於術後輔助性治療。若患者的攝護腺癌已經轉移到骨頭，放射線治療能減輕骨頭的疼痛不適。

「全身治療」包括荷爾蒙治療、化學治療、免疫治療等。

由於攝護腺癌的生長與男性荷爾蒙有關，所以荷爾蒙治療在攝護腺癌的治療中扮演相當重要的角色。

荷爾蒙治療的原理是藉由降低患者體內男性荷爾蒙的濃度，來抑制攝護腺癌生長，可以靠手術或藥物的方式來達成此目標。手術方面是切除雙側睪丸，以減少男性荷爾蒙。

目前荷爾蒙治療的藥物選擇很多樣，口服、針劑皆有，能透過不同機轉來減少男性荷爾蒙對攝護腺癌的刺激。

「性腺激素釋放素促進劑、拮抗劑」透過腦下垂體的調控，抑制睪丸產生男性荷爾蒙。

「男性荷爾蒙生合成抑制劑」可抑制男性荷爾蒙生成。男人體內的男性荷爾蒙主要由睪丸製造，部分由腎上腺皮質層製造，抑制睪丸、腎上腺製造男性荷爾蒙能抑制攝護腺癌生長。然而，有些攝護腺腫瘤也能自行合成男性荷爾蒙，屬於荷爾蒙抗性攝護腺癌，而影響治療效果。這時可考慮使用同時阻斷睪丸、腎上腺、與攝護腺腫瘤合成男性荷爾蒙的藥物，以抑制攝護腺癌生長。

「男性荷爾蒙受體阻斷劑」可阻斷男性荷爾蒙受體，讓癌細胞不會受到男性荷爾蒙的刺激而增生。

「女性荷爾蒙」可減少男性賀爾蒙生成。

在台灣有不少患者在發現攝護腺癌時，已經有淋巴或遠處轉移的狀況，全身性荷爾蒙治療便是非常重要的治療方式。醫師可能會使用「性腺激素釋放素促進劑、拮抗劑」搭配「男性荷爾蒙生合成抑制劑」來抑制男性荷爾蒙生成，或加上「男性荷爾蒙受體阻斷劑」。

若於治療過程中產生荷爾蒙抗性，便須使用男性荷爾蒙生合成抑制劑或使用男性荷爾蒙受體阻斷劑，以抑制腫瘤生長。

根據患者的狀況，醫師亦可能使用化學治療或免疫治療。

積極治療對於高風險攝護腺癌患者，有助延長整體存活時間，也可減緩疼痛惡化，提升生活品質。

攝護腺癌患者不可輕忽的重要警訊！

當攝護腺癌患者出現

1） 格里森分數 ≥ 8

2） 骨轉移 ≥3處

3） 發生內臟轉移

以上三項指標中，符合其中兩項以上時，有較高的惡化風險。這個族群的病人需更主動積極地與醫師討論治療方式。美國與台灣食藥署核准這樣特徵的病人透過荷爾蒙合併其他藥物治療，進而延長有效治療的時間和整體存活，並且提升生活品質。

本文經授權轉載自照護線上 不能輕忽！高風險攝護腺癌

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