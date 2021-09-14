健康醫療網》防疫期間學童近視度數狂飆 靠角膜塑型穩定控制

新冠肺炎疫情期間學童近視案例大增，用眼過度、戶外活動減少，未定時回診等，都可能是其原因。

根據《美國醫學會雜誌》年初刊登的研究指出，新冠肺炎疫情期間學童近視案例大增，尤其是6-8歲孩童，與前5年相比，去年近視患病率增加了1.4-3倍之多，台灣近期學童眼科就診數也不斷增加。知名連鎖眼科黃宇軒醫師解釋，「線上學習使用3C的時間增加、戶外活動時間減少、沒有即時回診取藥、正確矯正等，都是可能的因素。」

根據《美國醫學會雜誌》年初刊登的研究指出，新冠肺炎疫情期間學童近視案例大增，尤其是6-8歲孩童，與前5年相比，去年近視患病率增加了1.4-3倍之多，台灣近期學童眼科就診數也不斷增加。（https://www.freepik.com/）

進視度數未及時控制 小心白內障、青光眼找上門

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學童近視度數增加成因，除用眼姿勢不當、環境燈光不足、長時間近距離用眼等之外，還有一個常見的情況是「未即時治療與矯正」。黃醫師分享，有位陳小妹妹疫情前看診檢測近視約100度，自五月疫情升溫後因不敢隨意出門，當初開立的藥水點完也沒有回診，直到近期疫情趨緩回診所量測，才發現近視度數在短短半年內攀升100度。

黃醫師強調，孩童一旦近視沒有及時控制，恐演變成高度近視，將來得到青光眼、黃斑部病變、視網膜剝離和早發性白內障的機率也會大幅增加。

愛運動的孩子有福啦！ 不用戴眼鏡也可控制度數

黃宇軒醫師說明，控制近視可分為「需配戴眼鏡」與「不需配戴眼鏡」兩大類。在「需配戴眼鏡」的方法中，最常見即為使用長效散瞳劑及配戴足度眼鏡，但因戴眼鏡有時會造成生活上的不便，近來角膜塑型片及能延緩近視度數增加的日拋隱形眼鏡，也逐漸得到家長們的青睞。

今年國二的鏞鏞正值熱愛運動的青春期，過去靠散瞳劑控制度數，卻發現難適應會畏光的副作用。鏞鏞媽積極詢問醫師，與醫師討論後選擇換用角膜塑型片，只要晚上睡覺時戴上塑型片矯正，白天不需戴眼鏡，對鏞鏞來說，上課、尤其是體育課都變得較輕鬆。

鏞鏞媽也驚喜表示，兒子每晚都有確實戴好角膜塑型片，即便疫情期間在家線上上課，視力也維持在雙眼1.0沒有受到影響。

個人化近視預防 定期檢查與醫師討論

學童近視預防勝於治療，除了平時視力保養外，保護靈魂之窗最重要的事情是定期眼科檢查，及早發現問題、及早解決。

黃宇軒醫師提醒，現在經過醫學研究實證有效的近視防控方法不少，家長應與醫師充分討論，根據孩子的年齡、生活習慣、近視度數變化狀況等綜合評估，選擇最適合小朋友的度數控制方式，莫讓高度近視的併發症成為未來的不定時炸彈。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者賴欣平 防疫期間學童近視度數狂飆 靠角膜塑型穩定控制

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