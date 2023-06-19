自由開講》林毅夫話術誘導台青赴中國 未說中共經濟陷困境

◎張天泰

日前，從金門「叛逃」游向廈門的林毅夫，在配合中共統戰作為的第十五屆海峽論壇廈門論壇上，竟然再次對與會的台灣青年與媒體喊話，根據《中新社》報導轉述，林毅夫提到自己20多歲，從金門到廈門「回歸」大陸，林呼籲更多領域的台灣青年和學子，應該與他一樣登陸發展，「抓住這千載難逢的大好機會，做出一番事業！」

林毅夫是我國首位投敵的軍官，目前仍被通緝中。（中央社資料照）

一、中共正陷入經濟和社會發展全面困境

然而，林毅夫故意未提中共目前正陷入經濟和社會發展困境，包含中國搜狐媒體直接點出，「61年人口首次負增長」、「24歲以下青年失業率首破20%」、「受理起訴未成年犯罪嫌疑人數上升42.8%」、「至少1.5億人承擔獨子養老壓力」、「約7億人月均可支配收入低於2614元」、「無業、失業人群抑鬱風險達31%」、「約5000萬低齡老人在崗工作」、「中國約有殘疾人8500萬」以及「中國罕見病患者超2000萬」，但上述媒體誠實說出當前中國面臨的嚴峻問題，隨即遭中共全網封禁，上述問題現象，林隻字不提。

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二、 習錯誤經濟政策 怎不見經濟學博士林毅夫的諫言

習近平錯誤政策，讓中國內部經濟疲弱，壟罩烏雲，且不斷自我虧損，《經濟學人》（The Economist）已多次認證點明「China's slowdown」、「The trouble with Xi's new economic model」，警示習正在破壞中國經濟，包含習近平錯誤的清零政策導致中國經濟崩盤，其錯誤的一帶一路政策，設置不平等合約，讓經濟弱勢國家掉入剝皮詐騙陷阱，開始大力要求債務國還錢，中共為獲取他國資源、以地緣政策控制他國，不惜擬定嚴苛的貸款條件，導致這些國家民不聊生，在無力償還中共巨額債務情況下，其一帶一路倡議已成窮國惡夢，也讓「中國夢」成為「全球經濟噩夢」，習在推動「共同富裕」政策，讓中國境內企業家相繼選擇出走，但習在經濟政策踢到鐵板後，趕緊轉彎表態「始終把民營企業和民營企業家當作自己人」，任何否定民營經濟言論都是錯誤的，不符合黨的大政方針，對各種雜音「不要聽更不要信」，看到習的錯誤經濟政策，林身為經濟學博士，你怎麼連一句話都不敢說！

三、林話術陷阱害人於無形 勿認為「台灣人的囝仔死袂了」

林毅夫曾提及：「中國在歷史上一向強調人治而輕視法治。」，而現在極權中共的國家治理模式正是人治，習多次錯誤政策，如果在民主台灣早就被人民罷免轟下台，而不是縱容獨裁者的愚蠢誤國，且中共無法保障人民基本的財產安全、人身安全，從最近的中共濫用司法，以國家安全為由拘禁非法拘捕富察、楊智淵，一直到李明哲案，台商李孟居、學者蔡金樹、退休教授施正屏、學者鄭宇欽至今仍被中共監禁，被任意以涉嫌「顛覆國家政權罪」侵害其人身自由，隨意使其事業歸零、財產充公，侵害財產安全，讓其人生兩頭空，極權中共對中國境內人民思想審查，與行為監控情形嚴重，中共透過發展各種監控科技系統，嚴密掌控民眾的生活，侵害人權的情形已惡化，林毅夫卻竟敢用話術誘導台青，意圖使台青掉入萬劫不復的人生陷阱，林貴為經濟學博士，學歷高需有相當道德，而非害人於無形，認為「台灣人的囝仔死袂了」！

（教育博士、政治工作者）

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