自由開講》百萬富翁背棄祖國 青年返家當「全職兒女」-中國經濟衰退的跡象

曼琳

據英國投資移民顧問公司－亨利諮詢公司，在日前發布的最新私人財富遷移報告中指出，中國今年預計將有1.35萬富人移民，數量為全球之最，且富人外流數量將超過2019年的紀錄，而高淨值人士之定義係為擁有超過一百萬可投資資產的富人，這富人外流趨勢將使中國失去數以千億計美元的資本，勢必使中國經濟成長減緩之情況更加惡化。

中國經濟雖在2000年到2017年間增長幅度強勁，可自新冠疫情爆發後歷經嚴厲的清零防疫封控後，中國整體經濟成長逐漸趨緩，消費頹靡、投資萎縮、失業大量增加、不當投資造成高負債、房地產市場走下坡等經濟負面現象逐一顯現，加上美國經貿科技封鎖，大幅壓縮中共於國際間的經貿空間，同時更加大了在中投資的政治風險，導致外資流失，且自習近平接續第三任任期後，開始加大對私人企業的整肅力道，致使中國整體社會就業環境越加緊繃且難以生存，進而造成青年失業率激增，甚至因此出現了「全職兒女」的新興「職業」，所謂「全職兒女」，美其名是把在家照顧父母、做家務做為自己的「職業」，可實質上卻是因為殘酷的社會現實讓這些青年不得已選擇充當「全職兒女」做為迂迴戰術，為自己的生活尋得一個喘息和調整的契機，此種現象同時亦反映出中國嚴重的老齡化社會問題。

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中國社會生態，呈現青年就業難，失業率高，同時企業釋出缺額少，一個人工時長可薪資低，生活開支大，長期入不付出的清況下，造成越來越多青年寧願放棄求職，回家變相啃老當「全職兒女」。（AP）

如今中國社會生態，呈現青年就業難，失業率高，同時企業釋出缺額少，一個人工時長可薪資低，生活開支大，長期入不付出的清況下，造成越來越多青年寧願放棄求職，回家變相啃老當「全職兒女」，如今中國青年失業率已突破20%，中共當局面對經濟復甦遲緩卻僅會不斷加緊政治箝制，而越加惡劣的社會環境亦造成民眾恐慌，演變成只有一定經濟基礎的上流社會人士，才能以金錢換取自由的方式背棄祖國；逐年增加的富人外流現象，也開始在香港出現，香港今年預估將有1,000名百萬富翁移民，無疑將嚴重影響香港國際金融中心的地位，對於如此嚴重的社會經濟問題，中共國台辦近年也開始轉向對臺釋放工作機會，希望透過吸引臺青至大陸就業，以彌補大陸缺工問題，美其名是惠臺政策，可細想大陸失業青年就已如此之多，為何不將機會留給自家人，卻寧願將就業崗位釋出？不正是因為中國整體社會環境已惡劣到自家青年都不願待下去，才不得不對外招攬，如此中共更可藉此掛上惠臺美名，何樂而不為呢，可若中共當局遲遲無法解決當前所面臨的多重社會性結構問題，未來經濟走向衰退將會是必然的結果。

（兩岸事務專題研究生）

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