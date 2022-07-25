社論》中國經濟的龐氏騙局破滅了

當前中國經濟危機四伏。嚴格清零造成經濟萎縮，今年第二季GDP年增率僅有○．四％，使得官方的五．五％年成長目標，勢必無法達成。在總體經濟之外，攸關四百多億人民幣存款的河南城鎮銀行弊案，則凸顯監管疏漏與官方、黑道勾結的黑暗面；尤要者，遍及全中國二十五省市的爛尾樓風暴，更暴露出中國經濟最大推手的房地產部門，已淪為一個特大號的龐氏騙局。房地產泡沫的破滅，不但重挫中國經濟，更因受害者達千萬人之多，勢必衝擊中國社會、政治的穩定。

四十年來高速行駛的中國經濟，顯然面臨了出軌危機。此一危機早已潛伏於經濟、產業，卻因中共在財政、貨幣與政策上大力挹注，一直掩蓋這些弊病。事實上，經濟快速成長，已是中共獨裁統治的正當性來源，但經濟在長期奔馳之後，不免出現疲態，例如典型的「中等收入陷阱」。有的國家通過了考驗，並且民主與結構性改革有成，躋身富有、文明國家之林；有些則跨不過關卡，在原地停滯不前，尤有甚者，未能建構透明、制衡、監管的機制，陷入貪污、獨裁、經濟倒退的深淵。由此看來，當前中國面對的挑戰，必須通過經濟、政治的結構性改革，方可度過生死關卡；如果中共對內依舊堅持數位獨裁模式，對於疫情、經濟，仍然以政治正確作為解決方式，並且企圖以霸權之姿對外擴張，恐將舊疾併發，多重器官衰竭，而有生命之危。

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當前中國經濟的多重危機︰有些來自中共的意識形態框架；有些則肇因於不當的成長策略。兩者均種下中國經濟可能崩塌的惡果。一般論及中國經濟成果，莫不歸功於鄧小平的「改革、開放」政策，但其真正的意涵，僅是借用資本主義的手段吸引外資、技術與人才的流入，以助長中國經濟的發展；然而在確保自由市場機制，財產權（包括物質與智慧財產）等結構性改革，亦即民主、多元、開放的體制改革上，則是不能碰觸的禁區。這樣的模式，造成中國始終無法成為市場經濟國家，而被貼上「國家資本主義」、「黨國資本主義」標籤。這種中國特色的經濟模式，在習近平準備稱帝，成為終身統治者之際，終於露出馬腳。中共開始公開倡議「國進民退」、「共同富裕」，將黨的魔爪伸進私人企業，變相侵吞民間的企業與財產。如此作法，勢必扼殺民間的創意與活力，等於是將「改革、開放」，丟到歷史的垃圾堆。

結構問題之外，最近瀕臨崩潰的房地產泡沫，則是不當成長策略最典型的後遺症。中共一向以GDP高成長率為傲；而要推動GDP高成長，依靠製造業恐力有未逮，但中國卻發現房地產是一個寶。大量的開發、貸款與相關從業人員，可形成強大的動力，造成經濟的虛胖。房地產的另一個妙用是，地方財政三分之一是靠賣地，讓地方政府得以大肆建設，建造了許多華而不實的蚊子設施，成為官員升官發財的捷徑。房地產大約佔中國GDP的三成；此外中國家庭財富的七十％流入了房市。這樣 便炮製了一個房地產的泡沫。它的真相是去年中國十大建商負債達到十．五兆人民幣。在房地產無以為繼時，中國建商一旦爆發違約潮，規模將超過美國次貸風暴；另外，爛尾樓事件的延燒，更將加劇泡沫破滅的威力。爛尾樓起因於中國建商出售預售屋，在收取買家的頭期款後，竟拿去買地開發，再吸引另一批買家，依此套路發展，如果房地產景氣大好，便可賺取暴利。而建商超高的財務桿槓，並未受到有效的監管，如今房地產價格急劇下跌，買氣不佳，便造成建商沒有資金完成建案，變成爛尾樓。而買到爛尾樓的民眾，因為已經向銀行借貸，仍需繳納貸款，多數更需同時負擔房貸與房租而不堪負荷，且受害者眾，因此串聯拒繳銀行貸款。爛尾樓事件據稱已在中國造成了兩千萬個爛尾樓難民，這些難民生活在還未完全蓋好，沒水沒電的爛尾樓，情況頗為艱困悽慘。而爛尾樓事件，更將衝擊中國銀行業。建商違約，爛尾樓難民拒繳房貸與銀行業受到衝擊，正在形成一個比次貸更大的金融風暴。

「沒有中國共產黨，就沒有新中國」，這本是一種政治宣傳，但對中共而言，卻是掌握一切權力的藉口。然而，「新中國」的經濟光環，正在褪色；這個看似壯觀的樓房正在崩塌。無論是河南城鎮銀行存戶領不到錢，或是遍地烽火的爛尾樓事件，都影響了民眾生計，可能讓人民一輩子的努力化為烏有，無法生存。這些受害者已經快要活不下去，沒有退路了，獨裁者的鐵拳鎮壓恐怕效果有限。這將讓中共面臨了經濟失控與統治失控的雙重危機。這才是當前中共領導人最為擔憂的心頭大事。

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