自由開講》中國若不擺脫獨裁統治，經濟將持續低迷

林清泉

據美國CNN報導，中國5月的出口總額較上年同期衰退7.5％ ，不僅未達市場所預期的增長2％，同時也連帶影響就業市場，導致青年失業率也同步創下歷史新高。而自今年3月以來，「不上學，不工作，只燒香」等字句就成為社群媒體上的熱門標籤之一，指的是中國年輕人藉由上寺廟祈福，用以逃避壓力的一種現象，在此種背景下，如何穩定經濟市場及解決青年失業問題則成為中國政府近年最為重要的課題。 導致中國經濟低迷及青年失業率大增的主因不外乎以下幾種：

1、防疫政策失當，經濟遭受重創：中國政府自疫情爆發以來便採取動態清零政策，此法雖大幅降低中國確診人數，但卻也因此消耗了大量的人、物力，導致財政入不敷出，加上封控時間過長，在全球皆陸續與病毒共存並開放國境後，中國政府仍堅持嚴格的封控政策，使得許多外資外企陸續撤離中國，同時也攜出大量的工作機會，導致青年工作機會大幅縮減。

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中國5月的出口總額較上年同期衰退7.5％ ，不僅未達市場所預期的增長2％，同時也連帶影響就業市場，導致青年失業率也同步創下歷史新高。（EPA）

2、政府過於獨裁，企業如履薄冰：中共政府近期常透過增訂法律或政府命令等方式對企業進行限制或提出不合理的要求，使得外資對中國的投資環境愈發不放心，不再對中國進行投資，使得中國經濟如同一潭死水，難以形成良好循環。

3、展現大國風采，軍演代價高昂：中國時不時便在臺海周邊進行軍演以展現武力，而每次軍演及飛彈的發射皆需大量金錢做為後盾，若中國經濟狀況良好那麼便無須擔憂，但現今中國財政狀況不佳，加之中國今年軍演較以往更加頻繁，這對中國財政無疑是雪上加霜。

中國現今衰敗的經濟狀況是經年累月所導致，而非一朝一夕能形成，若要改變則需一步步、有計畫性地去進行。而在筆者看來，應最先改善的問題是政府權力過大，領導人過於獨裁，此種情況導致許多錯誤決策產生後，執行的人即使知道有問題仍然只能一路走到黑，不撞南牆不回頭，此種情況若不及時改善，中國即使僥倖解決眼前的問題，也不過是再次陷入同樣的循環罷了。

（大學生）

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