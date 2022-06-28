社論》他們都把矛頭指向中國

最近一星期，國際間幾項大型會議及安全活動先後舉行。眾所矚目的是七大工業國集團（G7）和北大西洋公約組織（NATO）高峰會，二十六日起連續登場。其中北約峰會首次邀請日本、南韓、澳洲、紐西蘭等印太四國領袖參與，除了討論烏俄戰爭及經濟變局外，中國也是重要議題。其次，美、英、日、澳、紐西蘭等五國二十四日發表聯合聲明，組成「藍色太平洋夥伴」（PBP）聯盟，提升與太平洋島國的經濟及外交合作，以反制中國。另外，由美軍印太司令部主導的「環太平洋軍事演習2022」二十九日起在夏威夷和加州海域進行，二十六國參與。

這幾項國際活動，不約而同，都把矛頭指向中國。G7高峰會啟動基礎建設新倡議，提供後進國家高品質、透明的投資方案，以制衡中國「一帶一路」搾乾窮國使其陷入「債務陷阱」的策略。北約高峰會將提出新戰略文件，是繼三年前指中國帶來安全挑戰之後，因應北京安全威脅的首次具體戰略。最重要的，邀日韓澳紐四國領袖與會，未來將列為夥伴國，頗有「亞太北約化」之勢，既凸顯烏俄戰爭並未使歐美國家分心而輕忽中國威脅，民主世界對抗俄中同盟決心堅定；已有三十國成員的北約逼近門口，俄國不安，中國也很不以為然。

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新設的PBP不僅由與太平洋島國有地緣政治關係的五國組成，並邀法國和歐盟為觀察員，德國、加拿大、南韓也有意加入。中國外長王毅最近親往推銷南太平洋十個島國認可與中國的區域合作協議，雖鎩羽而歸，已引發各國高度警惕。至於今年環太平洋軍事演習，我國雖未能參加，但本月中旬由日美兩國聯合主辦的「太平洋兩棲領導人研討會」，近二十個國家的兩棲部隊指揮官參與，中國被排除在外，我國應邀派將領以觀察員身分與會。

中國不甘示弱，也試圖搞起「拉幫結派」抗衡美國，上週由習近平主持金磚五國視訊高峰會，並期盼在現有中、俄、印、巴西、南非之外，擴大招攬成員，據說有組成後進國家「七國集團」的盤算。不過，金磚國家從當初提出，成員由四增為五，多年來表現不如預期，未能打造「金磚」，創造國際經濟新體系。這次高峰會，中俄一頭熱，各國貌合神離，會後宣言也只在支持烏俄對話和疫苗分配著墨；印度尤忌憚中國藉擴大成員搞自己的小圈子。

針對中國的上述活動，美國國務卿布林肯一言以蔽之，中國已形成對國際秩序長期性的最大挑戰。其前任龐皮歐近日說得更淺白，中俄狼狽為奸，企圖在歐、亞和中東建立軍事與經濟霸權。從而，在美國倡議和帶領下，各國奮起，強化聯盟與聯防，因應中國威脅。

於是，在既有的美英加澳紐「五眼聯盟」之外，美英澳「三邊安全協議」（Aukus）、美日印澳「四方安全對話」（Quad）、十三國參加的「印太經濟框架」（IPEF），以及最新的PBP，都把矛頭指向中國。另外，與美國有密切安全雙邊關係的日韓積極動作，最值得重視。

日本前首相安倍晉三的名言，「台灣有事，就是日本有事」，中肯有力。現任岸田文雄首相五月與美國拜登總統會談，反對中國試圖改變東海和南海現狀，強調台海和平穩定的重要性，道出日本的基本態度。整體軍力世界排名第五的日本，是亞太地區最能改變區域力量平衡的國家；今後打算提高國防預算追求自主，且與美國合作擔當更大責任。同時，南韓總統尹錫悅積極推動部署高空防禦飛彈系統薩德（THAAD），上週自製火箭試射成功，躋身自主發射衛星第十國，加上近年績效卓著的國防工業，且派出最大兵力參與今年環太平洋軍事演習；新人新政，南韓在區域安全將大有作為。另外，與中國有領土紛爭的印度與越南，最近建立防衛夥伴關係，劍指中國。

台灣是中國首要併吞目標，飽受其脅迫進逼霸凌。拜登上月宣示，中國一旦入侵，美軍將協防台灣，台美雙邊安全及經濟對話近日進行。據報導，美方或將說服我方調整軍購方向，增強不對稱戰力，以擊敗中國入侵為主要考量。同時，美國有更多有識之士呼籲改變「戰略模糊」，以明確作為嚇阻中國野心。國會議員也提案，把台灣列為「主要非北約盟友」。

外在環境有利台灣，我們自應把握黃金時機，加緊安全及經濟結盟，也須強化自身的安全與經濟實力，經濟改革創新開放，社會減少政治內鬥內耗。畢竟，自助人助才是國際普遍原則，烏克蘭已證明這一道理。

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