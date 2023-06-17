自由開講》該脫離對中國的美好幻想了

康駿銘

根據英國一間顧問公司發佈的調查結果顯示，擁有超過100萬美金以上資產的中國富豪持續10年往外「潤」。中國目前有大約80多萬名百萬富豪，他們的外流將意味著極為龐大的資金將會從中國流出，對於經濟已經往下走好一陣子的中國來說，資金出走的破壞性比以前經濟上行期來得更嚴重，而這種資金逃亡的情況在香港也類似，說到底是因為政治以及中國極權體制所帶來的問題。

中國在2019年起拒絕了香港人保護自由與法治的訴求，暴力的鎮壓與港版國安法的引入不但讓人才跟資金流失，同時也讓西方終於意識到中國與世界在意識形態上的對立並不只影響政治層面。對於大大小小的投資者而言，沒有法治保障的社會會讓營商風險大為增加，原有的外資逐漸撤出、新的投資者也不敢加入，香港的國際金融中心地位因此被動搖，等於中國自己把資金與技術來源的窗口封上。而且，中國在武漢肺炎期間的鐵腕動態清零政策，嚴重影響國內生產力，加上船運成本上升、國際訂單因疫情和貿易戰大量減少，這座世界工廠已經風光不再，投資者對中國整體的信心也已經大不如前，俄國入侵烏克蘭也讓投資人慎重評估地緣政治的風險，中國經濟問題的嚴重程度甚至已經反映在一些地方政府無力償還借貸之上，連挪用人民資金都無法救亡，還有更早之前出現公務員被欠薪、銀行倒閉等等的問題。

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據中國對外公佈的數字，今年的4、5月16-24歲青年失業率已經超過20%，約有600多萬人還無法就業，而且這只是中國公佈的數據，實際上的情況只會更差。（AFP）

而據中國對外公佈的數字，今年的4、5月16-24歲青年失業率已經超過20%，以3300多萬投入勞動力市場的數字來算，約有600多萬人還無法就業，而且這只是中國公佈的數據，實際上的情況只會更差。加上中國所謂的「就業標準」是以一週有工作1小時就算是「已就業」，數字明顯嚴重失真，難怪連習近平都呼籲青年人「自找苦吃」。可以預期中國的消費市場進一步萎縮，形成經濟上的惡性循環。但與此同時，中國還在積極地招募台灣年輕人，包括吸引學生赴中升學以及在關鍵技術產業中挖角人才。不過，世界圍堵中國已成定局，中國學經歷及專業資格的認受性將可能隨著中國在國際上聲名狼藉而受影響。而且在中國生活還須冒著踩到「國安紅線」的風險、忍受不自由環境及巨大的價值觀差異等。中國經濟已在崩潰之中、青年失業率創新高，中國人都想盡辦法往外「潤」的時候，台灣人應盡早脫離對中國的美好幻想。

（台灣基進國際部專員，原籍香港）

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