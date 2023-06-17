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自由開講》柯文哲撩撥中國人民對台仇恨

2023/06/17 17:13

游森琳

柯文哲日前出席眾青論壇與青年對談時宣稱，如果他來做總統，成立網軍會是第一優先，因為他想過，以後每年都選一天挑題目示威一次，例如十月一日是中共國慶，今年就把他們的高鐵系統全部癱瘓、明年把ATM全部癱瘓，「告訴他們你要小心，不要亂動，真的動我就搞你」，柯文哲不但惡意的挑釁中共，更激發中國人民仇恨台灣人了！

蔡英文政府執政近八年，儘管中共文攻武赫，每天軍機、軍艦繞台挑釁、威嚇台灣，蔡政府為了台海兩岸和平、保護台灣人民的安全，避免戰爭，所以對於中共的挑釁行為，約束國軍做好防範侵略的準備，諭令政府官員謹守分際、謹慎發言，不可口出惡言挑釁中共，為的是避免擦槍走火、發生台海戰爭，令台灣陷於萬劫不復的災難。

柯文哲日前出席眾青論壇與青年對談時宣稱，如果他來做總統，成立網軍會是第一優先，因為他想過，以後每年都選一天挑題目示威一次。（本報資料照）

現代科技發達，網軍也是軍隊，處於無形制敵於先，具有無形的強大攻擊力與破壞力，不知柯文哲是昏庸無知或者是故意挑釁中共，竟然口出狂言「如果我做總統首先要成立網軍，癱瘓中國」、「告訴他們你要小心，不要亂動，真的動我就搞你」；目前兩岸尚處於「類和平」現狀，台灣一旦癱瘓中國經濟、財政、交通而引起中國社會動亂時，首先遭殃的是中國人民，被視為挑釁、傷害中國，台灣立即遭受中國人民仇視，中共仇台的民氣可用，藉機對台發動戰爭，柯文哲自以為聰明逞口舌之快，這種「自卑式的猖狂」言論，成事不足，只會一步步將台灣推向戰爭漩渦。

台灣有能力用飛彈炸毀長江三峽水壩，淹沒大片的中國土地，致命的打擊中國，讓中國人民生靈塗炭，但中國人民無辜，不必承受戰爭的災難，有智慧的台灣領導人必須基於人道精神，不會做也不會出言恐嚇中國，「備戰而不避戰，和平而不挑釁」是台灣最高的指導原則；柯文哲的昏庸、可能不知逞一時的口舌之快，會把中國與台灣人民的情感撕裂，更加互相的仇恨，中共國台辦警告柯文哲「希望『島內有關人士』多說『有利於兩岸關係和平發展、有利於台海和平穩定』的話，多做有利增進兩岸之間互信理解的事，而不是相反。」

習近平最愛的柯文哲無知的猖狂已塑造『兩岸一家仇』的雛型了。

（台灣活力旺企業協會理事）

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