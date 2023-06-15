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自由開講》柯文哲的清廉不過是大型翻車現場

2023/06/15 14:20

鄭圭汮

台灣民眾黨主席柯文哲自稱在擔任台北市長時讓台北的貪污變少，但很快就被議員打臉。根據去年8月22日台北市政府的專案報告，柯任內遭貪污起訴的市府員工為108人，比前市長郝龍斌時代的102人還高。套一句柯文哲常說的，「貪污來自縱容，長官不太可能不知情」。

柯文哲自詡上任4年，沒一個案子上過政論節目，首長來來去去，也沒因弊案下台。但很顯然柯的清廉只限於第一任期，連任後的北市府，落漆事件如排山倒海般接踵而來。近日除了柯市府任內的公園處長依圖利罪起訴，涉嫌於任內指示下屬，包庇旅館減免費用及續占公有地，此外，還拿首長特別費請家人吃鵝肉、買生日蛋糕，不實核銷，這都還只是冰山一角，柯市府任內貪污被起訴的數量超越了自己當年批評的郝龍斌市府，由此可見，柯文哲的清廉不過只是大型翻車現場。

柯文哲清廉的假象不只在市府，連在黨內也是不遑多讓。現任新竹市長高虹安治理能力低落已經是有目共睹，被網友戲稱挖大秘寶市長。（本報資料照）

清廉的假象不只在市府，連在黨內也是不遑多讓。現任新竹市長高虹安治理能力低落已經是有目共睹，被網友戲稱挖大秘寶市長，在其立法委員任內還爆出涉嫌以男友李忠庭為人頭，詐領公費助理費，去年12月遭台北地檢署搜索後約談到案，漏夜複訊後以60萬元交保候傳。還被控要求助理回捐薪水當公積金，以及要求助理浮報加班費，將款項挪做小金庫。

出事後柯不先檢討自己，常常先是卸責基層，為自保不惜祭出連坐法拔官，讓下屬扛責。比如2020年北市建管處涉貪的助理工程員曾華崇自殺一案，讓人更是細思極恐這背後的政治陰謀。畢竟公務員貪污時常聽聞，但涉貪的公務員自殺就不是尋常事。直到2年後的今天，柯文哲依舊沒有解釋這其中的關係，令人好奇。

由此可見，柯文哲的身邊圍繞著貪腐，但柯文哲利用民眾資訊的不對等，痛罵貪官污吏，卻刻意隱瞞自己市府或是黨內藏污納垢的事實，甚至還鬧出了人命。如此政治人物，如今要參選台灣的總統，讓人不禁對台灣的未來感到憂心。

（文字工作者）

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