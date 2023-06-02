自由開講》總統候選人應有品，從回應看柯文哲人品

陳思安

總統大選起跑後，臺灣社會每天看著候選人吵來吵去，熱鬧非凡。其中，民眾黨候選人語不驚人死不休的說話風格，尤其獲得年輕世代以及媒體的寵愛。 近日，郭台銘與柯文哲兩位的手牽手照片，更是引發熱烈討論。

但是，綜藝化的總統大選，真的是民主制度之福？嬉笑怒罵，或者笑罵由人，真的是臺灣需要的總統候選人？

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我相信大多數的臺灣人民，都不會認為總統候選人可以裝瘋賣傻。尤其，當所謂的「玩笑話」已經引起國際重要友人的憤怒與抗議。

最近，美國重要的美中臺關係專家、曾任美國國防部和國務院資深顧問的葛來儀（Bonnie Glaser）與柯文哲之間的隔空對話即為一例。葛來儀在分析臺灣2024總統大選時表示：「北京傾向支持曾往來過的柯文哲」。這一句話，非常明確的點出，中共對於臺灣總統候選人的偏好。

然而，柯文哲對著媒體大辣辣的說，他解讀葛來儀的話，就是在所有參選人當中，柯文哲是最能夠與中、美兩邊都能夠溝通的人，這樣解讀就好了。

柯文哲還僅是總統候選人，就已經激怒美方重要友人，如何指望他作為國家元首有任何能力跟美國、或是國際社會溝通？（本報資料照）

請問柯文哲先生，葛來儀那句話，從頭到尾有提到「美國」嗎？更重要的是，北京傾向支持的候選人，當然不會是「能夠溝通」的人，而是「乖乖聽話」的人。

柯文哲的曲解歪讀，惹惱葛來儀。葛來儀受訪的時候說，這不是柯文哲第一次曲解她的意思，葛來儀更說，柯文哲的曲解是不道德行為（unconscionable behavior），對身為學者的她不尊重。葛來儀在推特上回應網友所貼臺灣媒體的報導時，更直接說「Ko is dishonest」。柯文哲還僅是總統候選人，就已經激怒美方重要友人，如何指望他作為國家元首有任何能力跟美國、或是國際社會溝通？

面對葛來儀的憤怒，柯文哲一貫的歪樓回應。他說：「還需要這樣隔海氣急敗壞，我就覺得奇怪，表示妳有什麼特定立場喔。」柯文哲不但給葛來儀冠上一個「氣急敗壞」的帽子，更立刻套上一個「特定立場」的罪。

柯文哲這種面對錯誤，就東拉西扯，以抹黑手法來歪樓逃避的策略，不是第一次。之前柯文哲到政大演講，被學生問到教育方針的問題，竟說：「現在說什麼學校的學生不可以打不可以罵，奇怪了，這怎麼管教？我是不贊成啦。現在小學也不能打學生、也不能體罰、什麼都不行，我們太忽略品德教育。」

體罰，一個早在2006年的教育基本法就已明文禁止的行為，柯文哲作為總統候選人不但不知道法律規定，甚至還公然倡議要體罰。柯文哲話一說出口，立刻被民進黨立委范雲、鄭運鵬質疑。結果，面對民進黨的質疑，民眾黨的發言人先是說民進黨立委們「移花接木」、「無限上綱」，甚至說出，柯文哲是在表達愛的教育，這種顛倒是非的話。

柯文哲如何回應呢？柯文哲說：「隨便他們啦」，認為嘴巴長在他們身上，要抹黑也沒辦法，又不能把它（嘴巴）縫起來。再一次，柯文哲選擇歪樓回應。對於柯文哲、民眾黨破綻百出的反駁，立委范雲也立刻公布柯文哲發言逐字稿，直球對決。

最近好幾場大學生們辦的活動，可以看到三位總統候選人回答學生提問的態度。不管答案是否讓民眾滿意，至少，我們看到賴清德主席是戰戰兢兢，準備充分，誠懇認真的在回答。

柯文哲先生不是，他幾乎每一題都歪樓回答，他的回答常常引起哄堂大笑，學生們好像在看一場脫口秀。問題是，一個因為慣性亂講話被認為不誠實、一個從來不認真看待提問的人，要作為候選人參與民主臺灣的總統選舉，對我們的民主難道不是一種傷害？

作為一個民主國家的總統候選人，品德是最基本的門檻。經歷多次政黨輪替的臺灣，開始朝向深化民主努力。對於總統候選人品德的要求，是現代化民主國家應該有的格調。更何況，柯文哲自己也認為，「我們太忽略品德教育」。

（政治工作者）

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