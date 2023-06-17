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自由開講》幼兒園餵食兒童安眠藥即為「密醫」

2023/06/17 16:52

楊惠中

新北幼兒園餵食兒童安眠藥事件，有一極嚴重的法律問題，新北市議員及媒體皆未意識到：不論老師辯稱是家長請託代餵藥物或私自投予藥物，都涉及「密醫」問題。

《醫療法》第2條明訂醫療機構係指供醫師執行醫療業務之機構，明顯幼兒園並非醫療機構（幼兒園老師亦非醫師），在沒有取得醫師執照的情況下進行醫療行為，基本上就是「密醫」，新北衛生局就此並未善盡主管機關之責，明顯行政怠惰。 對於用藥安全，必需經過醫師親自診察、治療、開給方劑或交付診斷書（《醫師法》第11條）。隨病人年紀、體重需調整劑量，依法向病人或其家屬告知其病情、治療方針、處置、用藥、預後情形及可能之不良反應（《醫師法》第12-1條）。如此小心翼翼係為避免副作用、過量中毒，若藥物成癮需戒癮調整，不能突然停藥而造成嚴重後果。

新北幼兒園餵藥事件，有一極嚴重的法律問題：不論老師辯稱是家長請託代餵藥物或私自投予藥物，都涉及「密醫」問題。（本報資料照）

單方的巴比妥鹽是一種第三級管制藥品，領受人須持管制藥品專用處方身分證明簽名領受，並造冊登記。醫師除正當治療目的外，不得使用管制藥品及毒劇藥品（《醫師法》第19條）；那麼幼兒園老師並非醫師，餵食兒童安眠藥即為「密醫」。

《醫師法》第28條規定：「未取得合法醫師資格，執行醫療業務者，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣30萬元以上150萬元以下罰金。」管制藥品限供醫藥及科學上需用；否則即屬毒品，涉及《毒品危害防制條例》。此次幼兒園事件已涉及刑事案件、「密醫」行為，若在執行醫療行為中有故意或過失而造成醫療事故致人死傷，可能涉及故意殺人罪（刑法第271條）、過失致死罪（刑法第276條）、故意傷害／重傷罪（刑法第277、278條）以及過失傷害罪（刑法第284條）等。

最高法院多數見解認為醫師本應由其親自、監督、指示始能進行之醫療行為。予不具有相關醫事人員證照資格之人執行，又未於執行過程中在場指示、指導或監督，任該人員對病患進行醫療行為，已有促成非法醫療行為之進行、完成。不具合法醫師資格者，應認為有犯意聯絡、行為分擔，並且應與該不具合法醫師資格者，共同成立《醫師法》第28條之密醫罪。亦即，本案例幼兒園老師均應論以違反《醫師法》第28條而依密醫罪論罪判刑。

註：

1.最高法院109年度台上字第5709號及最高法院109年度台上字第5708號刑事判決。

（作者為法律學士、公共衛生（傳染病）碩士）

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