自由開講》中共扶植新在台代言人？駁馬英九的陸委會共產黨論

邱志偉

前總統馬英九稱陸委會基於國安理由，不樂見中共挑選的統戰樣板學生來台，並譏為，「陸委會宛若共產黨」。馬英九作為擔任過總統的人，應該要有最基本的政治敏銳度，特別是當中國以各種理由杯葛中國學生來台時，為何要開放馬英九為名的訪團來台，就是要區隔對待，讓馬英九成為新的統戰樣板。馬英九若能以台灣尊嚴為重，應該拒絕中國誘惑，而非扣陸委會紅帽子。

近年來，中國堅持以各種手法杯葛兩岸的正常交流，特別是武漢肺炎之後，已經不讓中國學生來台就學。其實，本於兩岸對等尊嚴角度，假使兩岸有相同默契，我們也不反對這樣的政策。但當台灣政府有意釋出善意，允許從文教交流角度，歡迎中國學生來台交換生或就讀學位，秉持對等尊嚴，也應該由中國政府自由開放學生來台。但當北京蠻橫拒絕，我們細究原因，關鍵仍是出在北京當局不願意讓中國學生在台灣接觸更多自由知識，回國後造成國內隱患。

請繼續往下閱讀...

馬英九稱陸委會基於國安理由，不樂見中共挑選的統戰樣板學生來台，並譏為，「陸委會宛若共產黨」。（本報資料照）

民進黨向來強調，兩岸的交流不應設置政治前提，特別是不涉及政治議題的文教或經濟互動，都應該在對等基礎下，能有好的溝通。然而，在習近平第三度出任中國國家主席後，各種正常、對等的互動模式，都已經變成政治為首、審查為重的交流模式。近年台灣人赴中國就業、交流、採訪、開會，都有人忽然失蹤被捕，甚至到中國媒體上認錯道歉。像是這樣的交流狀態，台灣政府還能夠不以國安前提，看待兩岸的各種交流模式嗎？

陸委會基於「零政治」，不要有統戰團來台的基礎下，不樂見馬英九成為中國統戰樣板。甚至是中國精挑細選的學生代表，作為交流人員，這不只是國安風險，更有違對等尊嚴的基本共識。北京政府若一日不放下政治前提，不願意讓兩岸互動，特別是文化、教育的來往，都以最自然的互動模式進行，那麼陸委會的嚴格把關，也是最基本的政府底線。

馬英九做過陸委會副主委、總統，對兩岸關係應當非常了解，竟然譏諷陸委會如共產黨，這又不禁想讓人問，這是要說共產黨很「友善」？還是說共產黨很「野蠻、蠻橫」？若說很友善，那就不要抗議陸委會的決策！若說很蠻橫、很野蠻不講理，那馬英九居然還願意替這樣的政黨，甚至政權來做代言人，這樣是否敵我不分？曾執掌國安大政方針的前總統，若連這都判斷不了，讓人懷疑他八年任內，還做了多少出賣台灣利益的決策。

我相信包含美方在內，國際社會的抗中陣營，應該都注意到馬英九的不尋常動作。過去，我們已經有太多紅色代言人在台，如今我們不需要一位貴為前元首的人，跑去當中國的在地啦啦隊。何況若陸委會是馬英九口中形容的「共產黨」，那他還應該繼續互動下去嗎？作為前總統，多做一些替台灣有益的事吧！

（立法委員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法