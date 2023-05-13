自由開講》王滬寧的對台新論述，盤點未來兩岸可能的變局

邱志偉

中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧，同時也兼任中共中央對台工作領導小組副組長，日前在2023年對台工作會議上發表談話。作為目前對台工作的重要指標人物，固然其談話不必到說文解字，但仍值得我們留意。同時，王滬寧作為三朝國師，也曾是馬習會上的成員，在中國與對台工作上應該都熟悉，未來對台工作與兩岸關係的發展，特別是明年總統大選可能動作，必須高度注意。

王滬寧作為三朝國師，也曾是馬習會上的成員，在中國與對台工作上應該都熟悉，未來對台工作與兩岸關係的發展，特別是明年總統大選可能動作，必須高度注意。（REUTERS）

首先，像是王滬寧這樣學者出身的人，與中共極力要求高級領導，特別是政治局常委必須要有中央、地方歷練，有很大不同。王滬寧是理論派大師，專長是幫忙中共製造各種口號，營造中共在理論上的地位，這項能力已經可以引用中共術語「久經考驗」來證明。如今，讓一個幾乎沒有地方經驗，甚至不如政治局常委、中央書記處書記蔡奇在地方工作時，甚至到訪過台灣。王滬寧從理論經驗來處理對台工作，未來恐怕文宣戰是不可少的。

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再者，日前質詢國安局副局長時，國安局就曾表示，未來可能因為總統大選之故，不排除變成兩手式的區隔對待。換言之，中共可能容許部分中國團客只能到台灣藍營執政縣市。這在2016年政黨輪替後，就曾發生過團客刻意安排只到國民黨執政縣市的行程，當時執政縣市少、如今較多，未來地方與中央若出現區隔對待，甚至因此怪罪中央以影響大選，這是必須要審慎注意的風險。這件事未必與王滬寧的意志有關，但必然是北京拍板才能做到的事。

尤其是王滬寧在最新對台講話提到，「要逐步恢復擴大兩岸交流，同台灣各階層人士交朋友，促進兩岸同胞心靈契合。」也可由此看出，大方向、大趨勢上恢復中國人來台應該是不可逆的趨勢，只是政策細節、方式，尤其不能因此讓民進黨蒙利將是重點。

接著，王滬寧畢竟是學理論、做理論的佼佼者，發明理論包裝論述是其專長。未來若發現國民黨選情不佳，可能來自於九二共識在台灣吸引力不足等，中共有無可能提出其他新口號、新論述，這是我們必須高度觀察的。若九二共識的新論述，沒有看見放棄動武、容許台灣是對等尊嚴的國家，仍必須執意要求併吞、不惜發動戰爭改變台灣命運等，不管再多論述，國人萬不能上當！

最後，我也要在此呼籲，三朝國師王滬寧做為學者，不要忘記來自於學理知識的本質，應該是改善社會問題、幫助社會更好，知識人的風骨不該是成為統治者的工具。尤其對台工作，務必要徹底了解台灣人民的感受，不要僅以中共的一黨利益之私或是習近平的鞏權稱帝，而擦脂抹粉。王滬寧在對台工作會議上說，「對台工作要領悟『兩個確立』的決定性意義，增強『四個意識』、堅定『四個自信』、做到『兩個維護』」雖盡是無聊的教條，但都是在做政治上的獨裁崇拜。作為政治學者，強調只能接受一人政治，或是確立維護一個人的思想絕不會錯，這都有愧於知識分子的基本風骨。

未來兩岸關係上，若依然維持在中共有意的冷和低溫狀態，王滬寧以口號居多的理論家，就有更大發揮空間。我認為，台灣政府不必為了想名詞而發明論述，讓國人理解中共的本質、併台的企圖事實，是永不可鬆懈的基本工作。我們也盼兩岸關係永世和平，世界也逐漸看清中共面貌，若中共升高文字態勢，也註定只會惹來國際批判，讓中國更像是世界各國制度上的孤兒！

（立法委員）

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