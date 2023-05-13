晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》王滬寧的對台新論述，盤點未來兩岸可能的變局

2023/05/13 18:52

邱志偉

中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧，同時也兼任中共中央對台工作領導小組副組長，日前在2023年對台工作會議上發表談話。作為目前對台工作的重要指標人物，固然其談話不必到說文解字，但仍值得我們留意。同時，王滬寧作為三朝國師，也曾是馬習會上的成員，在中國與對台工作上應該都熟悉，未來對台工作與兩岸關係的發展，特別是明年總統大選可能動作，必須高度注意。

王滬寧作為三朝國師，也曾是馬習會上的成員，在中國與對台工作上應該都熟悉，未來對台工作與兩岸關係的發展，特別是明年總統大選可能動作，必須高度注意。（REUTERS）

首先，像是王滬寧這樣學者出身的人，與中共極力要求高級領導，特別是政治局常委必須要有中央、地方歷練，有很大不同。王滬寧是理論派大師，專長是幫忙中共製造各種口號，營造中共在理論上的地位，這項能力已經可以引用中共術語「久經考驗」來證明。如今，讓一個幾乎沒有地方經驗，甚至不如政治局常委、中央書記處書記蔡奇在地方工作時，甚至到訪過台灣。王滬寧從理論經驗來處理對台工作，未來恐怕文宣戰是不可少的。

再者，日前質詢國安局副局長時，國安局就曾表示，未來可能因為總統大選之故，不排除變成兩手式的區隔對待。換言之，中共可能容許部分中國團客只能到台灣藍營執政縣市。這在2016年政黨輪替後，就曾發生過團客刻意安排只到國民黨執政縣市的行程，當時執政縣市少、如今較多，未來地方與中央若出現區隔對待，甚至因此怪罪中央以影響大選，這是必須要審慎注意的風險。這件事未必與王滬寧的意志有關，但必然是北京拍板才能做到的事。

尤其是王滬寧在最新對台講話提到，「要逐步恢復擴大兩岸交流，同台灣各階層人士交朋友，促進兩岸同胞心靈契合。」也可由此看出，大方向、大趨勢上恢復中國人來台應該是不可逆的趨勢，只是政策細節、方式，尤其不能因此讓民進黨蒙利將是重點。

接著，王滬寧畢竟是學理論、做理論的佼佼者，發明理論包裝論述是其專長。未來若發現國民黨選情不佳，可能來自於九二共識在台灣吸引力不足等，中共有無可能提出其他新口號、新論述，這是我們必須高度觀察的。若九二共識的新論述，沒有看見放棄動武、容許台灣是對等尊嚴的國家，仍必須執意要求併吞、不惜發動戰爭改變台灣命運等，不管再多論述，國人萬不能上當！

最後，我也要在此呼籲，三朝國師王滬寧做為學者，不要忘記來自於學理知識的本質，應該是改善社會問題、幫助社會更好，知識人的風骨不該是成為統治者的工具。尤其對台工作，務必要徹底了解台灣人民的感受，不要僅以中共的一黨利益之私或是習近平的鞏權稱帝，而擦脂抹粉。王滬寧在對台工作會議上說，「對台工作要領悟『兩個確立』的決定性意義，增強『四個意識』、堅定『四個自信』、做到『兩個維護』」雖盡是無聊的教條，但都是在做政治上的獨裁崇拜。作為政治學者，強調只能接受一人政治，或是確立維護一個人的思想絕不會錯，這都有愧於知識分子的基本風骨。

未來兩岸關係上，若依然維持在中共有意的冷和低溫狀態，王滬寧以口號居多的理論家，就有更大發揮空間。我認為，台灣政府不必為了想名詞而發明論述，讓國人理解中共的本質、併台的企圖事實，是永不可鬆懈的基本工作。我們也盼兩岸關係永世和平，世界也逐漸看清中共面貌，若中共升高文字態勢，也註定只會惹來國際批判，讓中國更像是世界各國制度上的孤兒！

（立法委員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書