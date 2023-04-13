蕭茗觀點》想真正理解習近平，台海戰略和俄烏戰爭應該被作為一體考慮

如果俄烏戰爭打成了持久戰，烏克蘭被打得很慘，這種景象對台灣人是一個震懾，也是警告：西方沒能真正幫助，如果台灣不想變成烏克蘭，那就應該接受中共的和平統一。若俄烏戰爭已以俄國的慘敗告終，那意味著習近平將失去重要盟友，能源供給失去保障，國內壓力變大，台灣變得更有信心，美國和盟友能集中精力對付它。因此美國和盟友應該努力使這種情況成為現實，同時台灣認真應對中共的統戰攻勢。

蕭茗

台灣總統蔡英文以私人身份訪美回國的第二天，也就是4月8日，解放軍東部戰區就透過官方微博帳號宣布，將於4月8-10日「在台灣海峽和台島北部、南部、台島以東海空域組織環台島戰備警巡和『聯合利劍』演習」，以警告「台獨分裂勢力與外部勢力勾連挑釁」。這是明顯報復蔡英文在加州洛杉磯高調會見美國國會眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。在此之前的4月5日，中國福建海事局啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」。用大型巡航救助船在海峽中線以東巡弋、進行所謂交通管理、維護海上交通秩序等執法工作。實際上中共就是用這種方式凸顯其對台灣海峽大部分海域，包括中線以東水域的實際管轄權。

越來越頻繁的巡弋和軍事演習，不為了抗議而抗議。我認為這像是中共對台灣進行封鎖的前奏。中共要藉由一個個所謂的台灣的挑釁事件，逐漸加碼中共軍隊在台灣周邊的部署，形成事實上的對台灣的包圍和控制。一旦時機成熟就加以封鎖。以封鎖配合統戰的方式，是中共現在最有可能統一台灣的方式。而使用這一戰略的時機，和俄烏戰爭有關。對於習近平來說，統一台灣和俄烏戰爭很可能是被作為一體來考慮的。

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讓我們先從習近平的這次訪俄之行所透露出的關鍵訊息開始說起。

習近平出發之前，中共向世界誇耀，這將是一次和平之旅，也就是促成俄烏戰爭和平解決的旅程。但事實上，它成了一次中俄高調結盟之旅。

習近平帶了大量官員去俄羅斯。雙方簽署了包括商貿，技術，能源，糧食，基礎建設，文化，宣傳等方面的合作意向書和協議。這是全面合作和結盟的跡象。

為什麼在中國亟需緩和與西方的關係，俄羅斯在烏克蘭遇到重大挫折的時侯，習近平反而逆流而上，高調和普廷結盟？首先，習近平不能接受俄國戰敗，普廷下台。因為那樣，他將失去對抗西方的最重要的盟友。所謂建立世界新秩序的陣營將散架。

在中國亟需緩和與西方的關係，俄羅斯在烏克蘭遇到重大挫折的時侯，習近平反而逆流而上，高調和普廷結盟。（REUTERS）

習近平可能並不在意俄國是否會失去頓巴斯，甚至克里米亞。只要普廷能夠繼續執政，俄國依然是他的盟友，習近平的目的就達到了。前一陣英國《金融時報》爆出消息，習近平不希望俄烏戰爭繼續下去，因為看起來俄國無法取勝。我認為這個消息符合邏輯。這也是習近平有意要調解俄烏雙方的原因。他不希望俄國大敗。

但是，普廷和習近平面臨一個尷尬的局面。那就是：雖然普廷可以在一定程度上對國內誇大勝利，掩蓋失敗，但是如果俄國陷入了失去頓巴斯或克里米亞這種級別的大潰敗，普廷對國內是交代不了的。同樣作為獨裁者的習近平明白這一點。

在習近平訪俄的前兩天，普廷去了克里米亞和被打得稀巴爛的頓巴斯地區的馬里烏波爾。這是一個宣告：無論是克里米亞還是頓巴斯，都是俄羅斯的。這是做給全世界看的，也是做給習近平看的。從普廷最新的講話來看，他已經打定主意繼續打下去。

《金融時報》引述俄國官員的說法，如果俄羅斯慘敗，普廷連命都保不住。普廷認為他還耗得起。一個是他只有70歲，另外，俄國有賣石油天然氣賺來的錢。最重要的是俄國比起西方，對這場戰爭的投入程度和願意付出的程度比對方大。

事實上，俄羅斯歷史上就以擅長打消耗戰聞名。拿破崙打俄國，二戰時德國打蘇聯，開始俄國都在戰場上失利，後轉為防守。但都因為俄國耗得住，成為最後的勝利者。現在俄國在烏克蘭戰場深挖戰壕，也是做了防守和打消耗戰的準備。

如果普廷試圖用這些例子說服習近平，也許並不會太難。畢竟習近平深入研究過所謂的抗美援朝戰爭。據美國五角大樓的統計，中國在朝鮮戰場上的死亡人數為40萬人、而美軍的死亡人數為3萬6,914人，但即便是這樣差距巨大的戰損，美國最後也沒能耗過中共，主動結束了戰爭。

因此，今天的普廷如果決意要打下去，習近平會，也只能支持他。因為他明白戰敗對普廷意味著什麼。另一方面，現在習近平希望普廷延續俄烏戰爭的願望也許並不比普廷自己小，甚至可以說，現在習近平有求於普廷把戰爭延續下去。因為從統一台灣的角度出發，無論是用統一戰線，還是武統，習近平都需要在他對台灣行動的時侯，俄烏戰爭還在繼續。

俄羅斯歷史上以擅長打消耗戰聞名，現在俄國在烏克蘭戰場深挖戰壕，也是做了防守和打消耗戰的準備。（REUTERS）

雖然文統和武統都是選項，但是中共當然希望能夠「不戰而屈人之兵」。所以，我認為中共統一台灣的策略中，統一戰線是首選，而武力攻取是備胎。統一戰線包括從滲透，拉攏，洗腦，策反到脅迫的一系列舉措。它的對外名字是統一戰線，而在中共軍方，它的名字叫隱蔽戰線。

中共首選統一戰線的原因有幾個：

第一，它是中共鬥爭的三大法寶之一。它是國共內戰中共產黨取勝的決定性因素。在它奪取政權後，對西方和台灣的深度和成功的滲透也是在統一戰線的框架之下進行的。可以說，中共在統一戰線方面經驗豐富，戰功卓著。

第二，中共現在的經濟下滑，又面臨西方聯盟的集體對抗。用全面武力入侵的方式，既代價龐大，又沒有勝算。 相反，在當下，各種有利於統一戰線的因素正在出現，其中就包括和俄烏戰爭有關的因素。自從俄烏戰爭開打以來，台灣民眾的心態有了很大的變化。那就是，他們不希望打仗。他們希望最大限度的保持和平。這一點從民進黨總統候選人的競選口號的變化就能看出來。在2020年總統大選的時侯，香港剛剛淪陷，一國兩制破產。台灣人民對中共極度排斥。那時，民進黨候選人蔡英文的競選口號是「抗中保台」。她贏得了台灣人民的心，贏得了選舉。 但是，對於2024年1月的總統大選，民進黨總統候選人的口號變成了「和平保台」。改變的其中一個原因是，國民黨一直宣傳，只要傾向於台灣獨立的民進黨上台，必會招致中共武力攻台。這話有一些真實性。因為民進黨是否繼續執政確實是習近平衡量是否「和平統一」已經沒有希望的一個重要指標，但它不是唯一指標。而中共和國民黨都希望給台灣人造成一個印象：民進黨當選，台海開仗。

3月10號，國民黨副主席夏立言訪問中國，受到了政協主席，統領台灣問題的王滬寧的接見。

王滬寧對夏說：「台獨」與和平水火不容，國共兩黨要堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，共同維護台海和平穩定。

這句話是講給台灣民眾聽的，它隱含的威脅是：只要支持台獨的民進黨上台，台海就沒有和平可言。

目睹了俄烏戰爭的台灣民眾非常不希望戰爭降臨在他們頭上。美國杜克大學教授牛銘實（Emerson Niu）主持的團隊從2002年開始進行《台灣國家安全研究》（Taiwan National Security Studies）調查。他們2022年12月對1500名20歲以上的成年人的調查結果顯示，對「台灣應該加強軍事力量來對抗中國大陸，還是採用比較溫和的政策，以避免製造兩岸的緊張關係？」選擇 「採用比較溫和的政策」（63.6%）者是選擇「加強軍事力量」者（31%）的兩倍。另外，調查還發現，在烏克蘭戰爭後，無論中國攻打台灣是否是因台灣宣布獨立而發生，多數台灣人都不認為美國會出兵協防台灣，而是只會向台灣提供武器。

台灣人當下的心態，是中共施行威脅戰略的好時機。它的一種形式是把封鎖和統戰結合，迫使台灣屈服。這比單純的使用統一戰線更有效，速度也更快。具體來說，就是中共對台灣進行封鎖，但封鎖不是為兩棲登陸為目的，而是在封鎖的同時，在台灣島內全面開展它的統戰攻勢。只要台灣被封鎖幾個月，中共認為台灣的抵抗意志就會消失，從而會接受中共的統一要求。這樣習近平基本上用不戰而屈人之兵達到了目的。

那麼，美國和盟國不會管嗎？當然會管。但是美國只能在反封鎖的過程中讓中共軍隊受到損失，而不太可能完全阻止封鎖。因為，中共可以不停的派新的船隻和飛機來執行封鎖任務。而且，只要中共擊沉少量試圖突破封鎖的民用船隻或飛機，那其他人就不會敢再冒此風險，中共就自然達到了封鎖的目的。中共和美國的封鎖和反封鎖會成為一個拉鋸戰。這種拉鋸戰對中共有利。它的烈度低，不容易升級成全面戰爭，而且中共可以收放自如。封鎖不是目的，在封鎖的壓力下，開動隱蔽戰線，摧毀台灣人的意志是目的。

在這期間，如果是國民黨執政，那中共會認為他們施壓成功的可能性更大一些。同時中共的隱蔽戰線會煽動民間抗議政府，要求和平，親共媒體洗腦，社交媒體狂轟亂炸，對基礎設施的網絡破壞等等。意圖就是內外夾擊，讓台灣人承受不住壓力，自己扛著白旗走出來。而那時，美國和盟國就無能為力了，因為那是台灣自己的選擇。

如果是民進黨執政，那麼中共會認為施壓的難度會更大，它有可能需要啟動民間或軍方的隱蔽戰線試圖進行政變。但是，總體的方向和目的不變。

在這個過程中，為什麼俄烏戰爭非常重要呢？因為在這個期間，俄羅斯一定不能戰敗。如果普廷失敗了，台灣的士氣就會大漲，投降的可能性將大大降低。而中國國內懷疑和反對的聲音會起來。另外，習近平需要自己在對台灣採取行動的時候，俄烏戰爭還在繼續，這樣歐美將無法專注對付中共。最後，可能也是最重要的：如果俄烏戰爭打成了持久戰，烏克蘭被打得很慘，這種景象對台灣人是一個震懾，也是警告：西方沒能真正幫助，如果台灣不想變成烏克蘭，那就應該接受中共的和平統一。

如果中共真的到了要用現在看來不太可能的全面戰爭統一台灣的地步，它就更不希望那時候俄烏戰爭已經以俄國的慘敗告終了。那意味著它將失去重要盟友，能源供給失去保障，國內壓力變大，台灣變得更有信心，美國和盟友能集中精力對付它。

美國和盟友應該努力使這種情況成為現實，同時台灣認真應對中共的統戰攻勢。

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