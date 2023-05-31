自由開講》解讀民進黨的兩岸政策：傳承、堅持與接軌新時代

董立文

兩岸關係是台灣生存與發展最關鍵的議題，台海局勢又緊密牽動國國際格局，就此而言，當前核心問題是北京當局誓言統一，日益升高對台灣軍事恫嚇、外交打壓、貿易阻撓，試圖消滅中華民國台灣主權的作為，已經威脅到台海和平穩定的現狀。此外，威權主義國家對外擴張，在南海、台海、東海、黃海與日本海等地的軍事與灰色行動，衝擊印太地區的和平穩定，挑戰自由民主的世界秩序。

因此，民進黨兩岸政策的核心目標是，維護台海區域和平穩定的現狀，鞏固台灣民主自由的體制，發展台灣人民的幸福與繁榮。就此而言，民進黨兩岸政策的特色就是傳承、堅持並與新時代接軌。

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值得注意的是，在賴清德主席獲得民進黨提名為2024年總統候選人之際，民進黨的兩岸定位與主張論述是最完整、最有系統性，在黨綱、戰略、決議、組織與政策首尾一致、相互銜接下，民進黨的兩岸政策史無前例的擁有最高共識、最大團結與最貼近民意。

傳承與堅持

民進黨一貫在民主的道路上迎向未來、邁向國際，賴清德主席明白宣示：「在蔡英文總統的領導之下，世界已經看見台灣、已經肯定台灣，在未來，我將在相同的民主道路上，持續壯大民主台灣，讓世界看見台灣的價值，擁抱台灣。」

事實上，這條道路始於1999年民進黨所通過的《臺灣前途決議文》，宣示「臺灣是一主權獨立國家，其主權領域僅及於臺澎金馬與其附屬島嶼，以及符合國際法規定之領海與鄰接水域。臺灣，固然依目前憲法稱為中華民國，但與中華人民共和國互不隸屬，任何有關獨立現狀的更動，都必須經由臺灣全體住民以公民投票的方式決定。」

賴清德主席獲得民進黨提名為2024年總統候選人之際，民進黨的兩岸定位與主張論述是最完整、最有系統性，在黨綱、戰略、決議、組織與政策首尾一致、相互銜接下，民進黨的兩岸政策史無前例的擁有最高共識、最大團結與最貼近民意。（本報資料照）

這段宣言的主要精神是維持現狀，關鍵詞句是台灣中華民國、互不隸屬與公民投票，另外當時還極有遠見地強調「臺灣並不屬於中華人民共和國，中國片面主張的『一個中國原則』與『一國兩制根本不適用於臺灣』。這些價值與原則，不但為後來的總統選舉取得執政權打下重要基礎，也是民進黨主政時的中華民國政府處理兩岸問題的最高原則。

賴主席的兩岸政策一以貫之、與時俱進，既有堅持原則也有務實創新，首先，在兩岸關係的定位上提出維持現狀的新表述：台灣事實上已經是一個主權獨立的國家，不必另行宣佈獨立；中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣自然而然，也不是所謂「中國神聖不可分割的一部分」；國家的主權不容侵犯，中華民國台灣的前途只有兩千三百萬人民可以決定。

其次，在實現目標的方法上，主張實現「民主團結」、「民主治理」、「民主和平」三大民主行動，推動國家的希望工程，達到「民主」、「繁榮」、「和平」的目標。緊接著是確立一系列政治治理、經濟韌性、提升科技、社會公平與國際連結等政策方向。

民進黨堅持台灣認同與兩岸關係的定位，是最貼近台灣民意的政黨，根據政治大學選舉研究中心的歷年的認同民調，過去30年來，自認為是台灣人的比例從18%增加到64%，整整上升了46%，而自認為是中國人的比例從26%一路下滑到3%。另外在台灣前途的民調上，除了選擇「盡快統一」和「盡快宣布獨立」的兩個極端選擇之外，第3項到第6項，甚至包括「無反應」，都應歸類為廣義的「維持現狀」。而廣義的維持現狀，過去歷年的各項調查都在50%左右。若把「偏向獨立」與「偏向統一」，也認為是「目前維持現狀」，則廣義的維持現狀比例超過90%。

當然，如何維持現狀是另一個重要課題，賴主席特別強調的「反對一國兩制」與「台灣不是中國神聖不可分割的一部分」等，這跟台灣民意堅定拒絕中共任何矮化台灣的政治主張，是高度一致的。根據2023年03月24日陸委會的報告，長期以來有高達8成以上的民眾不贊成中共提出的「一國兩制」（83.6%）；另反對中共外長近期在「全國兩會」上稱臺灣是其神聖領土的一部分（81.7%），更不認同中共所謂的「總體方略」，反對其「一中原則」和「九二共識」等立場（75.5%）；顯示。8成以上民眾支持兩岸應理性平等及相互尊重，透過不設前提對話化解分歧（85.6%），也贊成兩岸交流應對等尊嚴及符合法令、防範中共統戰滲透（85.5%）。另認同「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」是臺海客觀現狀（78.6%）；贊同臺灣的未來由臺灣2,300萬人決定（85.1%），及支持政府持續做好自我防衛，捍衛國家主權及臺灣民主（88.4%）。民調顯示，近9成民意主張「廣義維持現狀」（88.9%），維持長期趨勢。

與新時代接軌

俄羅斯侵略烏克蘭戰爭爆發以後，國際地緣政治發生重大劇烈變化。台灣在全世界要選擇什麼價值？扮演什麼角色？採取什麼行動？再度成為台灣人的重大課題。就此，賴主席主張2024年不是「戰爭與和平」的選擇，而是「民主與專制」的抉擇。選擇「民主和平」的價值，決定要展現台灣的民主活力，與理念相同的國家，共同和平保護台灣，提出「民主和平共同體」的理念。

同時針對國際社會普遍關心重視的「中國單方面企圖以武力改變台海現狀」問題，主張持續增強全民國防力量，隨時做好「抵抗中國入侵」、「保護台灣」的準備。同時強調「當前，國際社會民主陣營已經注意到中國對國際社會的威脅，也關注台海和平對世界的重要性，我們應該要跟理念相近的民主盟友，一起合作、共同努力，對中國發生威懾的效果，不至於當即越雷池一步，正所謂『備戰才能避戰，能戰才能止戰』，『實力帶來和平』。

在回應國際社會懷疑台灣是否有意志與能力保衛自己的同時，賴主席沒有放棄透過溝通談判來獲得和平，向北京表達期待，主張台灣將秉持「對等」、「尊嚴」，自信地展開交流合作，增進彼此的了解、理解、諒解、和解，共同增進兩岸人民的福祉，也一起面對天災地變、新興傳染病等種種挑戰，透過合作帶來兩岸的和平。兩岸應在不設政治前提下，推動健康有序交流，這是台灣民眾的共同期待，也符合台灣國家的整體利益。

民進黨一貫主張在不犧牲核心價值的條件下，努力與北京尋求交集點。事實上台海的和平、穩定與繁榮是雙方的共同利益，問題在於要不要擱置爭議、求同存異而已。民進黨完全了解與尊重北京的立場與原則，但盼望北京能夠了解與尊重民進黨的立場與原則，最合理的狀況是雙方不預設前提進行對話與溝通，不要把自己的立場與原則強加於對方身上，才是有誠意與平等的溝通，就此而言，民進黨有足夠的耐心等待北京。

（中央警察大學公共安全系教授）

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