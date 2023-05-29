博硯「說」法》莫讓「好好做事」成廢言

好好做事並沒有錯，但好好做事總得要有事情才能好好做，當首長沒有任何規劃時，基層如何能好好做事。當市長就算毫無想法與規劃，尚且能利用前人成果蕭規曹隨，但身為總統必須面對瞬息萬變的國際情勢，做出最明確的決斷，侯市長以一句「好好做事」就要證明自己有擔任大位的能力，是癡人說夢。

胡博硯／東吳大學法律學系教授

國民黨日前正式徵召新北市長侯友宜代表參選2024總統，這已經是國民黨連續三次提出由現任市長出馬角逐總統大位，只是前兩位候選人不僅鎩羽而歸，連帶立委席次也大失血。提名任期未屆的市長參選總統或擔任其他工作雖未違反法律規定，但殷鑑不遠，這樣的做法對選民很難交代。

與前兩位總統候選人狀況不同的是，韓國瑜當年就任市長不久，便挾高人氣參選總統，時任國民黨主席吳敦義因人設事的為其排除障礙。儘管韓國瑜以極具煽動力的言論與口號創下高人氣，治國能力卻難受選民肯定，一場選戰後只落得「韓總機」、「土包子」的外號，提前落跑除了與總統大位無緣，還為自己種下罷免的惡因。

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朱立倫當年則是因初選勝出的洪秀柱屢創爭議，最終親自披掛上陣。但換柱一事使國民黨元氣大傷，而朱想選卻不願意參與初選的遊戲規則也讓人看破手腳，陰謀論不斷下，國民黨最終難以整合。

而侯友宜自市長連任以來，參選總統的呼聲就很高，但面對半路殺出的程咬金郭台銘卻又擺出欲語還休的曖昧態度。最後，在莊家、裁判和選手都是對方人馬下，郭台銘下台一鞠躬，侯友宜正式接受國民黨徵召。

在莊家、裁判和選手都是對方人馬下，郭台銘下台一鞠躬，侯友宜正式接受國民黨徵召。（本報資料照）

侯友宜任政務官前，長期擔任警察工作，多年的刑事警察經驗備受各級長官信任，這點無庸置疑。警政單位是公務員當中最容易被民眾看到的部門，尤其職司治安的維持更容易受到民眾信任。相較之下，冒險性格鮮明，敢做敢當的郭台銘，對於問題從不迴避，從兩岸關係到經濟發展，不管選民接受與否，他都有一番論述。反之，侯友宜面對外界的任何提問都以一句「好好做事」含混帶過。例如，當議員、媒體問到恩恩案的影響時，侯市長的回答是「好好做事」；當被問到是要直接拚總統還是競選連任市長，回答依然是「好好做事」。「好好做事」看來已經成為侯市長唯一的政策。言下之意，不僅民進黨的政務官與民選縣市長沒有好好做事，就連前任的朱立倫、同僚韓國瑜都沒有在做事。好好做事是每個人應該有的責任與義務，尤其公務員更應奉公守法，堅守法治，為民服務，這種基本要求成為一句口號，將會是場災難。

競逐大位之人，相較於基層公務員，或是職司治安維持的警察，除了「好好做事」外，更重要的任務的是規劃出國家大政的方針與次序。民選縣市長或政務官則不同，他們的任務是制定政策，擘劃方向，為未來的城市、國家做規劃與決斷。即便是鄉鎮長，不論規模、人口，預算再少，也還是一個政府，這個政府必須規劃此地未來的發展，這包括未來幾年經濟規劃，社會福利，這是首長的責任。因為有了未來的願景，民眾才能在這裡安居樂業。侯友宜從朱立倫時期擔任朱市府的副市長起，參與擘劃市政，但十年過去，台北市與高雄市有流行音樂中心，新北市卻沒有；台北市有巨蛋，新北市沒有；台中市已興建會展中心，但新北市還是沒有。而依據社會住宅推動聯盟2022年8月的統計，新北市社會住宅十年規劃興建8837戶，雖優於台中桃園的7195與7146戶，但新北市人口數四百萬，遠超過台中桃園。而台北市在柯文哲的積極推動下，社會住宅超過兩萬戶。對於新北市沒有重大建設的批評，當初新北市政府回應是：不要抹煞市民與基層公務員的努力，但市民與基層公務員又不負責規劃市政。

近期，新北市政府打算停辦貢寮海洋音樂祭，在遭受各方指責後又立即改口。貢寮音樂祭為當初台北縣政府（今新北市政府）與獨立的地下音樂製作公司角頭音樂合作發起，希望效法美國胡士托音樂節（The Woodstock Festival），舉辦多年來已成為搖滾樂界的年度盛事，也為北海岸帶來可觀的觀光人流，新北市政府在停辦與舉辦搖擺之際，並沒有提出任何說明與計畫，這也是「好好做事」嗎？

好好做事並沒有錯，但好好做事總得要有事情才能好好做，當首長沒有任何規劃時，基層如何能好好做事。當市長就算毫無想法與規劃，尚且能利用前人成果蕭規曹隨，但身為總統必須面對瞬息萬變的國際情勢，做出最明確的決斷，侯市長以一句「好好做事」就要證明自己有擔任大位的能力，是癡人說夢。當必須要好好做事的公務員都無法做事的時候，好好做事也不過只是句廢言。

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