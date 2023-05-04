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新聞線上》不要在對手設定的議題中打轉

2023/05/04 05:30

記者陳杉榮

明年總統大選在本月國民黨人選揭曉後，將進入佈陣對戰階段，賴清德和侯友宜，柯文哲和郭台銘，看來都不會在這次選戰中缺席。候選人捍衛國家主權的核心思想是否堅定，不容投機取巧，選民務必睜大眼睛。而在「贏的策略」戰術操作上，各陣營勢將卯盡全力，誰能創造議題，不在對手設定的議題中打轉，更是戰術的重中之重。

去年九合一選舉，雙北選戰是值得研究的範例。原先呼聲最高的陳時中怎麼輸的，因為他掉入國民黨和藍色政媒設定的「防疫不力」議題中，沒有自己的選戰節奏，只有節節敗退。林佳龍參選新北市，完全無法擊中侯友宜的罩門，甚至連近身搏擊的機會都沒有，這場仗怎麼打，大敗一如預期。

侯友宜和蔣萬安去年的選戰打法，可以歸納稱之為「躲避球戰術」，聲勢甚高的侯友宜不理會林佳龍和民進黨的攻擊，他一百零一招就是「閃」，連邊都不讓林佳龍沾上。蔣萬安有樣學樣，綠營拿蔣家威權統治做箭靶，引不起火花，蔣父章孝嚴的政壇花邊舊事也被掀出，但出手者太過粗魯，打不到蔣萬安，反而傷到陳時中。

侯友宜的「躲避球戰術」打得太順利了，今年他「重施故技」，去年選後支持他的各種勢力，力拱他參選二○二四總統，面對詢問，侯友宜千篇一律「好好做代誌」，即使民進黨猛攻，冷回「好好做代誌」，把躲避球戰術發揮到爐火純青的境界；侯友宜不在對手設定的議題中打轉，這是聰明的打法，相對而言，議會的監督被看破手腳，民進黨還是拿他沒皮條。

不是國民黨員的郭台銘，參選總統的聲量很大，他的選戰策略是什麼？讓人「丈二金剛摸不著頭腦」。郭董把參選當作政治投資和政治籌碼，遊走美中台，他不管戰略戰術，就像自走砲，大放厥詞，所以半屏山蓋核電廠不打緊，加碼一縣市一小型核電廠，八萬名機器人對抗中共八萬名解放軍，「市長不接受議會監督」，嘴巴講的是科技，腦袋想的是賺錢，不脫大老闆本色，未來怎麼走，誰也沒把握。

柯文哲一定會選，他會在中共設定的議題中，找尋最有利的位置，他很聰明靈活，對民進黨的破壞性最高。他會砲打兩黨，一方面撐開民眾黨的空間，爭取立委席次，一方面攫取最大聲量，營造他個人的聲勢。掌握中共的介選節奏和兩黨的聲量消長，存在柯文哲可以操作的空間。

賴清德要延續蔡英文的執政，必將是一場苦戰，他最大的對手除了他自己，還有國共兩黨，中共是台灣這場選戰最主要的對手，協助國民黨拿下二○二四執政權，是對台工作的短期目標，「介選花招必然多，在地協力不會少」，去年陳時中在對手設定的議題中打轉慘敗的例子，值得民進黨參考。

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