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天將奔烈》給真實《造浪者》們的忠告

真實的選戰，比戲劇還戲劇。真實的政治運作，認真好好做實事，也遠比戲劇來得更宏大壯闊。處理日常各類政治事務的幕僚，以及實際參與選戰活動的幕僚，基本上仍有相當差異性。為求效果張力，戲劇偏重後者，固無可厚非。然而，倘若在政治實務現場，也把兩種幕僚混為一談，甚至把幕僚完全向「選舉至上」的造浪路徑傾斜，則就是政治災難。
羅承宗

羅承宗

2023/05/03 11:10

羅承宗／南臺科大財法所特聘教授兼所長

晚近，Netflix播映的臺灣原創影集《人選之人—造浪者》掀起一股嶄新的戲劇風潮。劇中對政治與選戰刻畫鮮明，不僅引發觀眾熱烈討論，尤其本劇公正黨似以民進黨為參考模版構思，頗為寫實，更引起政治圈工作者普遍佳評，殊為難得。只是，倘若更仔細剖析，處理日常各類政治事務的幕僚，以及實際參與選戰活動的幕僚，基本上仍有相當差異性。為求效果張力，戲劇偏重後者，固無可厚非。然而，倘若在政治實務現場，也把兩種幕僚混為一談，甚至把幕僚完全向「選舉至上」的造浪路徑傾斜，則就是政治災難。

2024年1月總統與立委大選將屆，尋求繼續執政的民進黨，由於總統參選人明確，已逐漸集結各路選舉幕僚，將選戰體制整備完竣。至於對企圖重新執政的中國國民黨來說，總統參選人迄今仍渾沌不明，整體選舉幕僚團隊的整合，尚待時日。但在，此2023年政治關鍵局勢裡，民進黨畢竟是手握中央執政權，且國會居完全多數的執政黨。倘若把心思過度放在經營選戰幕僚，政治幕僚職人沒有將今年施政諸多困境與破綻，誠實向上反映，並共思解方的話，社會對於執政黨的不滿，將持續積累而難以解消。

臺灣原創影集《人選之人—造浪者》劇中對政治與選戰刻畫鮮明，不僅引發觀眾熱烈討論，尤其本劇公正黨似以民進黨為參考模版構思，頗為寫實。（圖：Netflix）

茲舉兩例說明。首先，今年4月27日台灣永社、台灣社、台灣制憲基金會等民間社團召開記者會，痛批退輔會副主委李文忠「蔣公銅像預防失智說」，並嚴詞呼籲行政院長陳建仁，斷然撤換不適任政務官。對此呼籲，行政院長陳建仁並未直接表達看法，僅稱「行政院已成立小組，希望跨部會與相關學者專家來共同討論，透過政府與民間的持續討論，做出比較好的決定，讓轉型正義能夠推動」云云。至於被點名的李文忠，則拋下「期盼社會能互相尊重」，企圖採取低姿態事情大事化小。有經驗的政治幕僚職人，應可察覺一向力挺本土政權的台派社團在今年公然點名政務官下台，實則反映對蔡政府諸多政務官公然抗拒轉型正義施政的累積懟怨。陳內閣倘若繼續維持這種不回應、冷處理的作法，其結果恐將只會導致台派社團再度累積更多的不滿，集結更大的反彈。

其次，再以修改癌症防治法、導入「癌症新藥多元支持基金」為例，此事早已是立法院跨黨派的共同呼籲。而面對健保因財務考量而限縮用藥規範的窘境，台灣癌症基金會甚至連同十餘個病友團體於4月20日將聯合請願申請書送到民進黨2024總統候選人賴清德副總統手上。雖然賴清德承諾「…未來會將癌症新藥多元支持基金納入重要政見…」等語。有經驗的政治幕僚職人，應可察覺箇中弔詭之處在於：賴清德若於明年1月順利當選總統，其選舉政見要落實為政府政策，最快也要等到明年5月就任總統大位之後。根據統計，台灣平均約每10分鐘就有一個癌友失去生命，但癌症新藥平均卻需787天才能被健保給付。當下已蔡英文政府執政第7年了，倘若設立「癌症新藥多元支持基金」真如賴清德副總統所肯定一般，乃拯救癌症病友於水火的好事一樁，為何現在不做？甚至日前衛福部長薛瑞元受邀出席一場國際癌症峰會時，面對醫界、病友團體對健保給付接軌國際的殷切期盼，其論述仍著重創新治療的「價格管控」，而非以癌友需求為考量，更遑論創新治療對癌友及其家庭的有力價值。這種態度，真的不會對即將進入熱戰的執政黨選情，造成負面影響嗎？

真實的選戰，比戲劇還戲劇。真實的政治運作，認真好好做實事，也遠比戲劇來得更宏大壯闊。期盼府院黨政層峰在追劇看戲之餘，也能在現實政壇上，展現更能令人尊敬的政治職人專業。

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