自由開講》不點閱、不下載、不分享！停止對被害人造成二度傷害！

◎曾峻偉

你知道什麼是「Risu短網址」嗎？你或你的親友曾經加入相關社團嗎？近日有許多民眾在臉書發文，提到臉書上充斥著以外流未經當事人同意的性私密影像為主要目的的社團，且社團成員人數可觀。這類社團為了規避臉書的審查機制，散布手段通常是將性私密影像內容轉換成短網址的形式，張貼在社團中提供成員下載和分享，留言也不乏對影像中主角的騷擾、戲謔等字眼，令人怵目驚心。

有大批網友爆料，指出臉書出現多個開頭名為「RISU」的社團，其內部充斥著大量未經當事人同意的偷拍照片與影片，且對象多為女性。（圖擷取自臉書搜尋）

上述現象和婦女救援基金會（婦援會）在2022年進行「對於他人觀看性影像經驗調查」的結果互相呼應，調查發現多數受訪者指出親友觀看性影像的來源主要是網路免費資源、群組或親友分享，且覺得不少人會基於好多西跟好朋友分享、得來不易趕緊備份、作為社交工具等理由，選擇下載、轉傳或求取更多性影像；若發現觀看之性影像疑似非法時，過半受訪者認為看到的人會覺得是稀有品趕快看，甚至會分享給他人或下載保存。

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婦援會提醒，數位性暴力防制四法已於今年2月經總統公布後正式施行，其中《刑法》第319-3條明定「未經他人同意，無故重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽其性影像者，處五年以下有期徒刑，得併科五十萬元以下罰金。……未遂犯罰之。」民眾請勿以身試法！

婦援會持續呼籲，民眾應履行數位時代的公民責任，當知悉未經同意遭散布的性私密影像，請選擇「不點閱」、「不下載」、「不分享」，莫讓自己的好奇造成他人難以抹滅的傷害。同時，也請停止對被害人的嘲笑、歧視與責難，「裸照外流不是被害人的錯」，真正應該被檢討的是加害人的錯誤行為。

如果你發現自己或親友的性私密影像遭到不當散布，請記得先保存相關證據，向網路平台進行檢舉，並盡快向婦援會、性影像集中處理中心或各縣市家庭暴力暨性侵害防治中心等民間團體或政府組織尋求協助。

（社會工作師／婦女救援基金會）

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