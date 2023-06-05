自由開講》完備性騷擾申訴機制才是解決問題的關鍵

陳以心

民進黨的第一起性騷事件，外界紛紛把矛頭指向當初「吃案」的婦女部許嘉恬，甚至是負責「督導」婦女部的副秘書長林飛帆。

日前爆出，民進黨前黨工遭摸胸性騷擾疑被吃案，圖為民進黨秘書長許立明（中）、副秘書長楊懿珊（左）、性平部主任李晏榕（右）及發言人張志豪等人2日舉行記者會，深深一鞠躬代表民進黨向受害者道歉。（資料照）

然而，筆者必須點出一件事實：多數性騷擾事件是加害人利用其職權之便，所以政黨的性平機制必須採取獨立、保密管道進行處理。綜觀各級學校或事業單位的性騷擾處理機制都是如此，與原先行政部門劃分或督導責任無關。

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因此，這次的風波，其實最大問題在於民進黨性平申訴機制的不完善。

第一個不完善，在於性騷擾申訴委員會的人員編制過少。在制度上，民進黨內的性騷擾申訴委員會的唯一「執行秘書」，即是當時的婦女部主任許嘉恬。當執行秘書出於任何一種可能原因，告知申訴人不要申訴，就會導致本次當事人被迫隱忍至今的結果。

第二個不完善，在於「性平申訴體系」的分工不明確。按照民進黨公布的〈中央黨部性騷擾申訴及懲戒處理辦法〉，性騷擾事件唯一的處理單位是申訴委員會。任何非當事人、或由當事人親自告知的對象，都不應該介入性騷擾申訴處理，以確保當事人隱私及處置的公正性，甚至是避免加害人對當事人造成二度傷害。如此一來，督導的副秘書長作為長官，雖然被告知有性騷擾事件，但根據黨規其實不應該介入性騷擾申訴處理。

第三個不完善，則在於民進黨的機制中，沒有明確告訴受害者，他將會得到什麼樣的協助。如此一來，在面對黨內高層的時候，受害者不知道接下來會面對什麼困難，因此會傾向不申報，而問題也會越累積越多，直到情緒一發不可收拾之時，才會造成悲劇。

針對這三個不完善，作為民進黨支持者，樂見民進黨現在已經成立向性平部主任及秘書長的直接匿名申訴機制，以及確保零容忍的處理原則、和加強黨內性平教育。後續的心理及法律資源等協助，也同樣是我們應該關切的焦點。

民進黨一定能做的更多，這也是我們一直以來支持這個政黨的原因。當其他黨仍在為性別意識不足的黨公職強力辯護的同時，民進黨已經做出改革。

（新北市民）

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