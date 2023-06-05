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自由開講》勇於面對性騷案，願每處都有一位翁文方

2023/06/05 10:14

◎林雅筑

近期民進黨發生的性騷擾事件，同樣身為女性，我明白在任何職場都有可能發生性騷擾案，根據《現代婦女基金會》統計 ，2020 至 2021 年共計有 447 件性騷擾諮詢案，女性被害人比例高達 87.9%。其中，屬「職場性騷擾」的件數為 226 件。由此可見，女性在職場中遇到性騷擾，仍是是當前社會一個必須面對的現象，職場占日常生活很大一部分比例，性騷擾案件帶給當事人的影響極大，也許需要長時間才能夠走出來，可見提供女性更安全的職場環境是當前重要問題。

然而，雖有法律作為防治性騷擾的武器，仍然在執行面產生不小的問題，根據衛福部分析2017~2021年勞動部的資料，職場性騷擾當事人大多數選擇低調處理，未申訴比率約在7到8成左右，《現代婦女基金會》的調查結果也顯示，38.3% 的當事人對於公司處理態度、結果感到失望、不滿意，這樣互為因果的惡性循環，導致職場性騷擾事件難以被有效且即時遏止。

觀察目前身處性騷擾風暴的民進黨，在面對總統大選對手見縫插針的情勢，仍然選擇勇敢面對，在事件爆發之後立即召開記者會，向受害者道歉，後續也積極展開調查程序，並且適時向社會大眾報告處理狀況。

而其中，有一位嬌小的身影─性別平等事務部主任李晏榕，總是出現在每一次記者會，她用堅毅且溫暖的語調在記者會上說出：『如果你曾經受了傷，如果你現在還在受傷，我們願意再把你好好的接住，請給民進黨一次機會，我們性騷擾申訴信箱只有我能看到內容，性平部與民進黨會盡一切力量提供給被害人可能的協助。』，讓人憶起台劇《人選之人》裡面的角色----翁文方，那個面對下屬遭受性騷擾，與下屬一起並肩作戰，並且以『我們不要這樣就算了』為彼此鼓勵的女性主管。

民進黨性平部主任李晏榕（左）近日在記者會中，公布一個性平部特設申訴信箱，並強調這信箱只有她一人能夠收發信件，也只有她能看到內容，收到信件後會盡一切努力與職權提供給被害人必要的協助。（資料照）

此刻一連串性騷擾事件的持續爆料，也是由於看到民進黨勇於面對問題，不但沒有轉身離開，還有溫暖堅毅的『翁文方』們，這些願意將事情公開的受害者，仍願意相信民進黨是一個可以接住自己的政黨，相信民進黨能夠虛心檢討，整隊再出發，重振執持者信心，找回進步的價值。

（前政治工作者）

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