自由開講》是否該重新檢視母嬰親善醫療院所認證合乎時宜

蕭勝文

從民國90年開始舉辦第一次的母嬰親善醫療院所認證，到現在已經超過22年。當年的母嬰親善認證，的確改善了許多奶粉文化，也大為提高母乳哺餵率，可說是改變了產後照護的型態。然而近幾年來，在時空背景不同下，不斷有聲音開始檢討十大步驟的適切性以及是否合乎時宜。

最有爭議的一點，是實施每天24小時母嬰同室。以下新聞：

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2016年12月8日的新聞〈一名崩潰痛哭的憂鬱症媽媽，讓婦產科醫師都怒了！母親難道只是人形餵奶器？〉「台大產科醫師提到，大部分的孕產婦不認同現行的母嬰親善制度。」 2017年10月18日新聞〈「母嬰同室」逼瘋媽媽〉。 2018年6月24日新聞〈母嬰同室壓力大！〉「國健署改『鼓勵取代強迫』」 2022年5月9日新聞〈盲目追求績效！醫護成推銷員 「母嬰親善」政策反讓新手媽陷入「哺乳地獄」〉

從2016年開始不斷有專業醫師提出，應該將親子同室排除在十大步驟外，即使有部分放在加分題，但對醫護人員來說，還是有相當大的臨床壓力。王婉諭立委提醒，應該反省是否母乳餵養政策出了什麼問題，以及哺乳環境是否不友善。立委林昶佐也針對母嬰親善政策提出質詢，要求檢討盲目追求績效指標對友善生育環境造成的負面影響，迴響熱烈，生養過的爸媽紛紛留言傾訴自己的悲慘遭遇，新手爸媽的辛酸可見一斑。

不斷有專業醫師提出，應該將親子同室排除在十大步驟外，即使有部分放在加分題，但對醫護人員來說，還是有相當大的臨床壓力。（本報資料照）

多位民團代表齊聲建議衛福部，不要以KPI壓迫醫護人員成為政策推銷員，應建立專業哺育顧問系統，並關注新生兒死亡率、產後低潮或抑鬱比例、產後一年內自殺數據、產後陰道恢復情形與漏尿比例，才能促進母嬰健康，還給每個媽媽哺育自主權。

去年，林靜儀委員更建議，「母嬰親善」的政策任務該拿掉了，因為現在幾乎所有的媽媽都已經有母乳哺育的概念，與其花這麼多時間精神去做母嬰親善評鑑，不如把這塊資源挪過來，改投入於高風險家庭的介入。

然而，在民國112年母嬰親善醫療院所認證說明會第55頁，仍然將實施親子同室放入評分原則，並給予兩分配分，住院期間實施12小時親子同室率平均達20-30%，給予1分。舉台北長庚為例，2023年上半年度親子同室率小於1%，認證項目沒有沒有符合時空背景的期待。

本人希望國健署與醫策會給予新手媽媽們回應，是否重新檢討母嬰親善醫療院所認證，同時本人建議將第七項步驟（親子同室）移除，加分題也需要移除。台灣這幾年來進入少子化社會，然而因為人工生殖補助，高齡高危險的懷孕越來越多，孕產婦死亡率以及產後憂鬱症的比例也是逐年上升，站在母嬰安全的角度下，我們應該創造更友善的生產環境以及更適切的產後照顧。

（作者為台灣母胎醫學會理事長）

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