晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》是否該重新檢視母嬰親善醫療院所認證合乎時宜

2023/06/02 16:07

蕭勝文

從民國90年開始舉辦第一次的母嬰親善醫療院所認證，到現在已經超過22年。當年的母嬰親善認證，的確改善了許多奶粉文化，也大為提高母乳哺餵率，可說是改變了產後照護的型態。然而近幾年來，在時空背景不同下，不斷有聲音開始檢討十大步驟的適切性以及是否合乎時宜。

最有爭議的一點，是實施每天24小時母嬰同室。以下新聞：

2016年12月8日的新聞〈一名崩潰痛哭的憂鬱症媽媽，讓婦產科醫師都怒了！母親難道只是人形餵奶器？〉「台大產科醫師提到，大部分的孕產婦不認同現行的母嬰親善制度。」

2017年10月18日新聞〈「母嬰同室」逼瘋媽媽〉。

2018年6月24日新聞〈母嬰同室壓力大！〉「國健署改『鼓勵取代強迫』」

2022年5月9日新聞〈盲目追求績效！醫護成推銷員 「母嬰親善」政策反讓新手媽陷入「哺乳地獄」〉

從2016年開始不斷有專業醫師提出，應該將親子同室排除在十大步驟外，即使有部分放在加分題，但對醫護人員來說，還是有相當大的臨床壓力。王婉諭立委提醒，應該反省是否母乳餵養政策出了什麼問題，以及哺乳環境是否不友善。立委林昶佐也針對母嬰親善政策提出質詢，要求檢討盲目追求績效指標對友善生育環境造成的負面影響，迴響熱烈，生養過的爸媽紛紛留言傾訴自己的悲慘遭遇，新手爸媽的辛酸可見一斑。

不斷有專業醫師提出，應該將親子同室排除在十大步驟外，即使有部分放在加分題，但對醫護人員來說，還是有相當大的臨床壓力。（本報資料照）

多位民團代表齊聲建議衛福部，不要以KPI壓迫醫護人員成為政策推銷員，應建立專業哺育顧問系統，並關注新生兒死亡率、產後低潮或抑鬱比例、產後一年內自殺數據、產後陰道恢復情形與漏尿比例，才能促進母嬰健康，還給每個媽媽哺育自主權。

去年，林靜儀委員更建議，「母嬰親善」的政策任務該拿掉了，因為現在幾乎所有的媽媽都已經有母乳哺育的概念，與其花這麼多時間精神去做母嬰親善評鑑，不如把這塊資源挪過來，改投入於高風險家庭的介入。

然而，在民國112年母嬰親善醫療院所認證說明會第55頁，仍然將實施親子同室放入評分原則，並給予兩分配分，住院期間實施12小時親子同室率平均達20-30%，給予1分。舉台北長庚為例，2023年上半年度親子同室率小於1%，認證項目沒有沒有符合時空背景的期待。

本人希望國健署與醫策會給予新手媽媽們回應，是否重新檢討母嬰親善醫療院所認證，同時本人建議將第七項步驟（親子同室）移除，加分題也需要移除。台灣這幾年來進入少子化社會，然而因為人工生殖補助，高齡高危險的懷孕越來越多，孕產婦死亡率以及產後憂鬱症的比例也是逐年上升，站在母嬰安全的角度下，我們應該創造更友善的生產環境以及更適切的產後照顧。

（作者為台灣母胎醫學會理事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書