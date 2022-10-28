照護線上》我有乳房纖維腺瘤，應該怎麼辦？圖文懶人包

絕大多數的乳房纖維腺瘤都不會造成什麼問題，僅有少數需要手術移除，演變成乳癌的也是極為少數。無論現在我們的乳房裡有沒有長著乳房纖維腺瘤，都是要定期接受乳房影像檢查，維持健康體重，維持良好的運動習慣，來照護乳房健康。

黃致旻醫師

除了月經要來之前有點胸部脹痛感之外，妲妲沒想過乳房會有什麼問題，但看到新聞幾位年輕的女藝人罹患了乳癌，甚至因此喪命。妲妲雖然覺得自己還很年輕，仍是聽從了好姊妹們的建議，到醫院做了乳房超音波檢查。

做完檢查後，醫師告知妲妲：「你的左邊乳房有一顆一公分大的結節，很可能是乳房纖維腺瘤喔。」

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「那是什麼東西？我為什麼自己摸不出來？」妲妲急著問。

「乳房腫瘤還小的時候，自我檢查很難發現，要靠儀器才能注意到喔。」醫師說明。

妲妲很著急：「那我怎麼知道這個結節會不會變成惡性的？難道不能開刀拿掉這顆嗎？」

「所以我們需要定期檢查，建議你半年後要再次做個乳房超音波，我們會依據腫瘤在超音波下的形狀、大小、性質、生長速度等評估，有明顯生長跡象的腫瘤可能需要以手術處理，但絕大部分的人可以跟纖維腺瘤和平共存。」醫師解釋。

妲妲對這樣的說法並不放心，想要找到更明確的說法。 怎麼會冒出乳房纖維腺瘤？

乳房纖維腺瘤通常是在乳房內一個界線明確，無痛，且類似橢圓形的實心腫瘤，且乳房纖維腺瘤可說是乳房內最常見的良性腫瘤，雖然提到腫瘤，大家常常會直接聯想到惡性腫瘤，也就是癌症。但乳房纖維腺瘤是一種良性的腫瘤，絕多數並不會增加乳癌的機率。

會被稱為「纖維腺瘤」，代表這顆腫瘤的成分包含了「纖維組織」和「腺體組織」。目前多數的專家認為，乳房纖維腺瘤與女性荷爾蒙的刺激有關。原本乳腺組織裡就含有雌激素與黃體激素的受體，對女性荷爾蒙比較敏感，當乳腺組織感受到女性荷爾蒙的高低起伏變化，就會受到刺激，可能會引起組織過度增生改變型態，因而形成纖維腺瘤。

由於纖維腺瘤的出現與女性荷爾蒙波動有關，因此大概從青春期的時候就有機會出現乳房纖維腺瘤。到二十幾歲、三十幾歲的時候都還可能繼續冒出新的纖維腺瘤；懷孕的過程之中，纖維腺瘤很可能體積會變得更大一些。但等到停經之後，少了女性荷爾蒙的刺激，基本上是不會冒出新的纖維腺瘤，且原本纖維腺瘤的體積很可能會逐漸縮小。研究發現，如果不到20歲就開始服用調經藥、避孕藥，長出乳房纖維腺瘤的機率就比一般女性來得高。

乳房纖維腺瘤的特性

乳房纖維腺瘤最常見於兩側乳房的外上方，這也是女性本身乳腺組織比較發達之處。乳房纖維腺瘤是實心的腫瘤，裡面是充滿了實質的組織，並不是液體。摸起來常常會有種硬硬的，有點紮實的感覺，且可以感覺到乳房纖維腺瘤界線明顯，類似一顆玻璃珠在皮下動來動去的感覺，比起惡性腫瘤來說，乳房纖維腺瘤的活動度較高。

通常乳房纖維腺瘤不會造成什麼疼痛感，即使壓著那個硬塊處，也不會感覺到疼痛。常常，要到乳房突然痛起來的時候，才會讓女性朋友們想要求診就醫，檢查是否乳房出了狀況；然而這裡要強調一下，真正乳房長了腫瘤時，其實很少會引起乳房痛。然而，如果自己發現到乳房硬塊，務必要就醫檢查，千萬不要拖延，尤其絕不要因為這個腫塊不會痛就不理它。無論是良性或惡性的乳房腫瘤，常常都不會引發疼痛，但一定要用影像檢查確認腫瘤的特性，才能知道是否為惡性！

檢查乳房纖維腺瘤

乳房纖維腺瘤比較常見於十幾歲到三十幾歲的年輕女性身上，無論是有摸到硬塊，或只是想要做健康檢查，這個年齡層的女性乳房檢查首選是超音波。在乳房超音波檢查時，乳房纖維腺瘤會呈現以下特性：

■ 界線明確清楚 ■ 橢圓長形 ■ 裡面是個實心的成分，而不是含有液體的水泡 ■ 超音波下呈現低迴音

如果在超音波下有幾個特徵，我們就需要懷疑這個實心腫瘤的特性，可能並不單純只是個纖維腺瘤：

○ 腫瘤的邊界並不明確 ○ 腫瘤並不是個橢圓長型，而比較像雲朵或貝殼般有許多突出的型態，甚至邊緣不規則 ○ 超音波影像在腫瘤的下方變得很黑，像是拖了一個長長的黑掃把尾巴 ○ 整個腫瘤內部呈現的顏色並不均勻，可能腫瘤內部含有小水泡或內有鈣化點 （延伸閱讀：常見的乳房囊腫與纖維腺瘤）

我有乳房纖維腺瘤，該怎麼辦？

當女性朋友被告知乳房纖維腺瘤之後，常常有想要「除之而後快」的想法。然而，醫師常常會告訴患者，我們通常並不需要治療乳房纖維腺瘤，絕多數被診斷為有乳房纖維腺瘤的女性朋友，可以與體內的纖維腺瘤和平共存到老，且有的纖維腺瘤會在停經幾年後逐漸消失蹤影。

因此，在這過程中，最重要的是定期追蹤！

那追蹤是要幹嘛呢？就是定期看看這個腫塊，確認有沒有變化，是變大、變小、還是變形了。在剛看到纖維腺瘤的前一兩年，最好至少半年追蹤一次乳房超音波，如果狀況穩定，之後可改成一年追蹤一次。

目前沒有任何口服藥物是讓大家一吃下去，這顆乳房纖維腺瘤就會不見的。因此若在追蹤過程中，發現乳房纖維腺瘤測量起來大於兩到三公分，或在追蹤的過程之中逐漸長大，且長大的速度很快，有增生的特質；影像中看起來有比較不理想的特徵，或在抽吸之後發現非典型細胞，就要認真考慮以手術移除。

難道沒辦法預防乳房纖維腺瘤的出現嗎？

很不幸地，在現階段而言，我們似乎無法完全預防乳房纖維腺瘤的出現。畢竟，纖維腺瘤的出現與女性荷爾蒙對乳腺的刺激可能是最有關係的，但我們不可能為了良性的纖維腺瘤而用藥讓女性停止分泌女性荷爾蒙，直接走入停經階段。

不過，希望大家不需要因此而感到心情不好，絕大多數的乳房纖維腺瘤都不會造成什麼問題，僅有少數需要手術移除，演變成乳癌的也是極為少數。無論現在我們的乳房裡有沒有長著乳房纖維腺瘤，都是要定期接受乳房影像檢查，維持健康體重，維持良好的運動習慣，來照護乳房健康。

本文經授權轉載自【照護線上】〈我有乳房纖維腺瘤，應該怎麼辦？圖文懶人包〉

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