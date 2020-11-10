照護線上》只做乳房超音波可以嗎？外科女醫圖解說明

女性務必要定期接受乳房超音波檢查，我們的身體都會退化老化，組織都會持續地改變，即使是原本良性的纖維腺瘤，也是帶有些許機會變化成惡性。惡性腫瘤也常常是突如其來，不通知一聲就猛然冒出來的，固定規律地檢查才有助於我們早日發現任何不好的東西，並即時接受治療。

黃致旻 醫師

超音波的技術原本都掌握在海軍手上，或運用於工業技術發展，大概於1950年代開始，醫學開始採取超音波的技術來做各種檢查。現在準媽媽們做產檢時，總會從超音波影像中看到貝比的頭部、小手手，並存留下各種可愛的影像。如果吃完大餐後容易右上腹痛，醫師會安排腹部超音波看看是否膽結石正在作祟。

另外一個女性朋友們應該要定期做的超音波檢查就是「乳房超音波」，而且是從30歲以上就應該定期檢查。目前國健局有補助45歲以上的婦女每兩年接受一次「乳房攝影檢查」，而非超音波，因此很多民眾並不知道乳房超音波的重要性。然而，多數台灣女性的乳房較緻密的，會影響到乳房攝影的判斷率，所以，並不是攝影說沒事就沒事。還有，乳癌是發生率最高的女性癌症，甚至台灣女性的乳癌發生時間還比外國人都還來得早，最好別等到45歲以後才開始檢查，而要在「三十而已」的年紀，就開始定期接受乳房超音波檢查。

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乳房超音波檢查大概是怎樣做的呢？

當要做定期檢查時，大家最怕「這個檢查不舒服」！讓人打消一年報到一次的念頭。做乳房攝影時，技術師會用壓克力板夾住患者的乳房，左右夾一次，上下夾一次，被夾過的人常覺得痛得不得了而超有陰影。不過，好消息來了，做乳房超音波不會那麼不舒服！患者躺在檢測床上，醫師會擠上一些凝膠，拿超音波探頭微微壓迫乳房，並從不同方向滑過，以確保了解每個位置的乳房狀況。若看到有疑慮的東西，醫師可操控探頭，從不同的角度切入，用多個平面的影像得出空間感，了解腫瘤的型態。

做乳房超音波，要怎麼知道什麼是正常，什麼是不正常呢？

乳房超音波是可以用來區辨腫瘤的。像一開始乳房超音波發明後，就是先用來區辨乳房裡的纖維囊腫與其他實心腫瘤的。

纖維囊腫

纖維囊腫是發生率很高的乳房良性變化，代表乳腺裡有液體蓄積，就像一顆顆水球一樣，也有人會稱此為水瘤、水泡，大概都是類似的意思。在超音波下，乳房纖維囊腫會呈現為一顆有明確的範圍的腫塊，壁很薄，內容物沒有回音，這顆看起來都是均質的黑色，但腫塊後方有很亮白的回音。假使這些條件都符合，就可以認定為纖維囊腫。假使乳房超音波發現患者只有水泡的話，不管是有一顆，還是有五顆、六顆，這些人就與檢查起來完全正常、沒有腫瘤的人一樣，一年追蹤一次乳房超音波即可。

然而，有的纖維囊腫會被稱為複雜性的水泡，例如是超音波下發現很多微小水泡聚集在一起的區域，或水泡裡有分隔，這類型的變化就會帶些許惡性機會，即使惡性機會很低，醫師很可能會請患者約半年就要追蹤一次。

良性實心腫瘤的特徵

假使在超音波下，腫瘤看起來不是水泡，而是實心的樣貌，就要更注意是否有惡性的樣貌。如果我們在乳房超音波下，發覺這個腫瘤是個漂亮的橢圓形，而且扁扁長長，也就是寬度比高度來的長，與周邊有明確清楚的界線，超音波迴聲紋理顯示內容物呈現很均質，就會讓人比較放心。當具備這樣的特質，其最有可能是纖維腺瘤，無論摸得到或摸不到，應該可以先用追蹤的方式，三到六個月後再看腫瘤是否有變化即可。如果腫瘤長大、形狀變了、裡面內容物性質變了、或長的很快速，就要考慮進一步的檢查方式。

惡性實心腫瘤的特徵

那哪些是我們不喜歡的腫瘤模樣呢？假使在乳房超音波下，腫瘤形狀長的尖尖刺刺，看起來並不圓滑，反而像長角出來，且腫瘤長的比較「高」，或說高度大於寬度，或腫瘤後方拖了一條長長的黑影尾巴，代表腫瘤很實心，讓音波難以穿過，都是不好的特徵。講白一點，就是「這個有可能是乳癌」。這時醫師會建議較短的時間就追蹤一次，或直接換方法檢查（像是加做個乳房攝影），或直接做個切片，取出一小部分的腫瘤組織化驗。

每次看完醫師都跟我說再追蹤，那是什麼意思？

其實不可能我們做了一次乳房超音波檢查沒事後，就確保以後的四十年、五十年，都不會得到乳癌吧！事實上，隨著我們身體的組織在退化、老化，與體脂肪的堆積、酒精的攝取，再加上本身的基因，都可能增加罹患乳癌的機會。

所以，就算是一次乳房超音波檢查的結果是正常，完全沒長什麼嚇人的東東，隔年還是要繼續保持定期檢查，一年檢查一次乳房超音波的好習慣。

當部分的人因為過去檢查結果正常而掉以輕心時，有另一部份的則會為長了東西而非常、非常地擔心，在診間我們常聽到這樣的主訴：「有位醫師說我乳房有長東西，可是應該是良性的水泡、纖維囊腫，一年後再檢查就好，但這樣講讓我好緊張，我想到乳房裡面有東西就覺得坐立難安，難道不能三個月就檢查一次嗎？我想要今天就確定我長了什麼！」

我們前面已經解釋過乳房超音波是如何判斷腫瘤特性的，而經過這樣的判斷後，醫師會做出超音波的結果分級。第一級代表沒有任何問題。第二級代表僅有良性發現，如果全是乳房纖維囊腫的結果就會屬於第二級。無論結果是第一級或第二級，大約都是一年再追蹤一次乳房超音波即可。

分在第三級的話，代表有些發現，但應該屬於良性變化，在此階段發展成乳癌的機會較低，但建議患者仍要比較密集性地追蹤，約三到六個月就要再做乳房超音波，看看腫瘤的生長與變化。如果分在第四級的話，就會建議要直接做切片檢查了，才能確診知道腫瘤是否為惡性。第五級則是在影像上就已經高度懷疑為惡性的案例。第六級則是已經經過切片證實為惡性腫瘤的案例。

還有另外一個分級則是第0級，這代表在超音波下有些問題需要其他影像檢查的輔助才能做出正確判斷，通常得到這樣結果的人需要去加做個乳房攝影。

對於乳房超音波，你該知道的幾件事

♦ 如果你覺得乳房痛，或自己摸到乳房硬硬的，感覺不太對勁兒，不確定是否是不好的東西，這時檢查首選就是乳房超音波。不過，如果你的乳房到處都痛，或是週期性的乳房疼痛，請先不用太緊張，這類型的乳房痛大概不是腫瘤引發的，可以先參照「乳房痛和乳癌有關嗎？醫師圖文分析」一文。

♦ 如果本身正在哺乳，或剛好處於懷孕中的狀態，而有摸到任何乳房硬塊感，或乳房某處感到疼痛，其檢查首選也是乳房超音波。哺乳時，媽媽們的乳房會出現一些因乳汁積存而導致的併發症，像是乳囊腫、乳房膿瘍等麻煩的問題，務必及早發覺，及早處理。

♦ 如果發現乳頭出現分泌物，尤其是單邊、單孔冒出來的，還帶有血色、咖啡色，或非常透明的話，就無法單純僅靠作乳房超音波找到答案，需要乳管攝影檢查或核磁共振的輔助，了解是否為乳突瘤在作怪。可以參照「乳頭出現分泌物，到底正不正常？」一文。

♦ 如果第一次乳房檢查就發現有讓人感到疑慮的腫瘤，請先別驚慌，一步步接著檢查。通常醫師會建議在短期內追蹤，或加做乳房攝影等其他檢查，或是直接在超音波的導引下做抽吸或切片，取得組織後於顯微鏡下檢驗。可以參照「摸到乳房腫塊，怎麼辦？」一文。

♦ 想確定自己對乳癌的觀念對不對，你可以看看「破解乳癌八大迷思」一文！

女性務必要定期接受乳房超音波檢查，我們的身體會退化老化，組織都會持續地改變，即使是原本良性的纖維腺瘤，也是帶有些許機會變化成惡性。惡性腫瘤也常常是突如其來，不通知一聲就猛然冒出來的，固定規律地檢查才有助於我們早日發現任何不好的東西，並即時接受治療。

本文經授權轉載自照護線上 只做乳房超音波可以嗎？外科女醫圖解說明

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