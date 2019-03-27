照護線上》親密好朋友–女性荷爾蒙（懶人包）

愈來愈多樣的荷爾蒙用藥已經被廣為使用，大家也會很好奇，究竟荷爾蒙用藥安不安全？

◎白映俞 醫師

女性荷爾蒙在女人的一生扮演重要的角色。荷爾蒙是種內分泌，藉由分泌化學物質進到血液裡，運送到其他器官產生作用。在荷爾蒙能影響的器官上，會具有接收這個荷爾蒙的接收器，一旦荷爾蒙遇上了這個器官的接收器，就會啟動一連串的化學反應變化，而改變器官組織內的功能作用。例如乳房、攝護腺、子宮、腎上腺等幾個器官就具有荷爾蒙接收器。

女性卵巢主要分泌兩種女性荷爾蒙，一種是「雌激素」，另一種則是「黃體素」。在女性青春期之後，卵巢開始大量分泌雌激素。雌激素屬於類固醇類荷爾蒙，可以傳遞給子宮、乳房、骨骼等處。雌激素傳遞到子宮的訊息會讓子宮增大，並使子宮內膜增厚，並使陰道健康。傳遞給骨頭的訊息則能減少骨頭吸收，影響身體使用鈣質，維持骨頭適當的分解率並預防骨質流失。雌激素會讓脂肪堆積於乳房生長，還會減少身體新陳代謝讓皮下脂肪堆積，讓女性有足夠的脂肪存量應付懷孕。

黃體素也是類固醇類的荷爾蒙。卵巢排卵之後會黃體素的濃度開始增加，黃體素送出的訊息同樣會抵達子宮、骨頭、乳房等處，但其訊息與雌激素傳達的並不一樣。黃體素能改變子宮內膜分泌變化，為受精卵著床做準備。假如卵巢排卵的十四天後沒有受精卵著床，黃體素的濃度就下降，這時子宮內膜會開始剝落，也就是讓女性陰道出血，月經到來。黃體素會促進乳房細胞發育與自然死亡。黃體素還能增加甲狀腺素的活性，若體內黃體素的濃度過低，就容易體重上升。

當科學家發現荷爾蒙能夠影響許多生理調控機制後，開始發展出不同的荷爾蒙藥物，透過調控荷爾蒙的濃度來影響生理機能。體內荷爾蒙太少的，就考慮補充荷爾蒙。荷爾蒙濃度太高的話，就利用藥物抑制荷爾蒙生成，或使用荷爾蒙接收器的拮抗劑，阻止接收器活化啟動化學反應。



很多人都聽過女性接近停經的時候，除了月經週期開始不規則外，還容易臉部潮紅、睡不好、夜間盜汗、有疲憊感、情緒容易波動、及有陰道乾澀等不舒服，這些症狀與雌激素的濃度下降有關，大大影響生活品質。有些女性需要荷爾蒙補充療法，利用口服藥片、貼片、凝膏、噴劑等方式補充雌激素，來減輕更年期的不舒服。另外，口服避孕藥也屬於荷爾蒙藥物的一種，藉由合成的雌激素藥物抑制卵巢排卵，達到避孕的效果。



有時我們則會需要抑制體內的女性荷爾蒙，像荷爾蒙可能會促進乳癌細胞生長，如果女性被診斷為乳癌患者，且乳癌細胞含有荷爾蒙接受器的話，就要考慮用抑制荷爾蒙的方式阻止癌細胞繼續生長。在過去，醫師可能採取切除卵巢的方式來降低女性荷爾蒙濃度，而現在則發展出能佔據女性荷爾蒙接收體的藥物，讓乳癌細胞不再接受到女性荷爾蒙的刺激。



因為子宮肌瘤也會受到女性荷爾蒙的刺激而變大，降低女性荷爾蒙濃度或使用荷爾蒙接收器的拮抗劑也能改善子宮肌瘤。

愈來愈多樣的荷爾蒙用藥已經被廣為使用，大家也會很好奇，究竟荷爾蒙用藥安不安全？這問題無法一概而論，醫師都會依照每個人的狀況及需求來判斷。



根據目前的研究，停經後婦女若使用荷爾蒙補充療法五年後，可能會增加了乳癌、子宮內膜癌、血栓形成，或膽結石的機會。因此曾經是乳癌患者、子宮內膜癌患者、有血栓問題者、曾中風的患者並不適合荷爾蒙補充療法。



而當避孕藥於1960年代上市之後，研究人員發現有一小部分的婦女使用避孕藥後會產生黃疸，尤其是曾經有膽汁鬱積過的人更容易產生黃疸。後續的研究認為這與雌激素引起的肝細胞變化有關。



因為女性荷爾蒙相關藥物及其拮抗劑會經由肝臟代謝，少數患者可能出現肝毒性副作用。患者可能產生急性肝炎、膽汁鬱積等狀況。像我們前面提到用來治療乳癌的荷爾蒙療法可能產生脂肪肝，尤其是原本體重過重，有代謝症候群的患者更容易產生肝臟問題。

這些荷爾蒙用藥都是處方用藥，需要經過醫師評估診斷後才能使用，服藥期間醫師可能會根據患者的狀況，藉由驗血追蹤不同的指數。例如要評估是否進入更年期時，會抽血檢測雌激素、FSH（濾泡刺激素）、LH（黃體成長激素）的濃度。若要評估不孕症，醫師會檢測FSH（濾泡刺激素）、LH（黃體成長激素）、泌乳激素、甲狀腺刺激素、AMH（抗穆勒氏荷爾蒙）等多項數值。對於子宮肌瘤導致月經出血量過多的患者，則需要檢測血紅素，評估貧血狀態。另外也可以檢測GOT、GPT等，追蹤肝臟功能。



使用荷爾蒙藥物時，務必按時回診與醫師好好配合，讓荷爾蒙藥物成為身體健康的助力。

本文經授權轉載自照護線上 親密好朋友–女性荷爾蒙（懶人包）

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