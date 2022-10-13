提到巴金森病，大家都會想到相關「動作症狀」，例如手會顫抖、動作變慢、步伐變小、姿態前傾、平衡困難、關節僵硬、面無表情、字體變小等，但是巴金森病還可能伴隨多種「非動作症狀」。

劉育志醫師

憂鬱、情緒低落，當心是巴金森病症狀表現，神經科醫師圖解說明。

60歲的王女士，因為右手會顫抖而就診，屏東寶建醫院神經內科李杰勳醫師分享，患者走路的速度較慢，會小碎步向前走，姿態有點不穩。除了這些巴金森病常見的動作症狀之外，家屬亦發現患者變得比較封閉，情緒低落、悶悶不樂，不太跟鄰居、朋友打交道，甚至有時候會抱怨說「我老了、沒有用了，不如死掉算了。」

因為家屬有警覺到患者出現自殺的念頭，便趕緊就醫檢查。李杰勳醫師說，經過訪談，患者確實有憂鬱的現象，於是便調整巴金森病的藥物，除了治療動作症狀，同時也改善情緒方面的非動作症狀。經過治療後，家屬便明顯感受到患者的狀況有進步，動作改善了，心情也變好許多。

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不只是老化！年過50，每月自我檢測巴金森病

在屏東，巴金森病患者就醫時通常已發展到比較後期，例如步態、走路不穩才就醫。李杰勳醫師說，因為老人家們對巴金森病的認知較少，尤其是偏鄉地方，患者常會覺得動作變慢、手抖只是退化的現象，而沒放在心上，容易錯過治療時機。

每月自我檢測巴金森病。

巴金森病是一種持續進展的疾病，並非單純的老化現象，李杰勳醫師強調，年紀越大，罹患巴金森病的機會越高，建議50歲以上的民眾每個月以手指操自我檢測。手指操的做法相當簡單，隨時隨地都可以檢測。

請先把右手的五指張開，用拇指與食指輕按25下，然後換成左手的五指張開，用拇指與食指輕按25下。如果發現動作變慢、停頓、開合大小改變、手指打不開，便要盡快至神經內科就診。

憂鬱、便祕、失眠都是巴金森病警訊

提到巴金森病，大家都會想到相關「動作症狀」，例如手會顫抖、動作變慢、步伐變小、姿態前傾、平衡困難、關節僵硬、面無表情、字體變小等，但是巴金森病還可能伴隨多種「非動作症狀」。李杰勳醫師表示，根據統計，40%-60%的巴金森病患者有憂鬱症，而且可能在還沒診斷巴金森病之前，就開始有憂鬱的現象。會出現憂鬱症，有部分是巴金森病對腦部功能造成影響，也有些是因為動作障礙、行動不便、失去自我照顧的能力，使患者越來越憂鬱。

巴金森病患者也可能出現嗅覺異常、失眠、失智等狀況，另外大概有60%的病人會合併便秘的問題。巴金森病的非動作症狀可能比動作症狀更早出現，也會隨著病程越來越嚴重。

巴金森病的非動作症狀。

「就憂鬱症而言，家屬常須扮演重要的角色」李杰勳醫師說，「因為家屬較容易在生活中觀察到患者情緒低落、負面思考、甚至有自殺念頭，所以能夠主動告知醫師。醫師也會在問診過程中仔細觀察是否有憂鬱的跡象，並給予適當的治療。」

巴金森病的主要治療藥物有左旋多巴、多巴胺受體促效劑等，李杰勳醫師解釋，某種多巴胺受體促效劑本身有兩種效果，除了可以治療動作症狀，也可以改善憂鬱的狀況。若發現巴金森病患者同時有憂鬱症狀，可優先使用該多巴胺受體促效劑。

左旋多巴能夠有效改善動作症狀，但是巴金森病用藥的蜜月期大概只有5年至10年，爾後會漸漸出現藥效波動，當藥效消退時，患者就像突然停電一般，動作變慢、僵硬。當藥效發揮時，患者可能會出現頭部、手、腳、軀幹等不自主亂動。

延緩巴金森病程，延長用藥蜜月期。

對年紀較大的巴金森病患者，可以使用左旋多巴治療。李杰勳醫師說，至於比較年輕的患者，剛開始可能會先用多巴胺受體促效劑，來控制動作症狀，維持生活品質，並延長用藥蜜月期。若還有其他症狀，再適時調整藥物。

貼心小提醒

巴金森病是種慢性病，患者與家屬要與醫療團隊長期配合，李杰勳醫師提醒，「家屬若察覺到患者有失智、憂鬱等狀況，可以提供較完整的資訊，幫助醫師做判斷。家屬也要觀察患者用藥之後的反應，看看動作症狀與非動作症狀是否能夠改善。如果有任何用藥、照護的問題，都可以回門診與醫療團隊討論，隨著調整藥物，希望患者在動作、情緒、或其他狀況都可以改善，維持生活品質！」

本文經授權轉載自【照護線上】〈憂鬱、情緒低落，當心是巴金森病症狀表現，神經科醫師圖解說明〉

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