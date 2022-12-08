照護線上》代謝症候群是健康警訊！高血脂治療解析，醫師圖文懶人包

代謝症候群是重要健康警訊，一定要盡快調整生活型態，做好飲食控制，並養成規律運動的習慣。陳柏蒼醫師叮嚀，三酸甘油酯TG過高將導致高密度脂蛋白膽固醇HDL偏低、低密度脂蛋白膽固醇LDL偏高，增加心血管疾病風險。

照護線上編輯部

代謝症候群是健康警訊！高血脂治療解析，醫師圖文懶人包。

「小陳，你竟然也變胖了。」 「是呀，畢業到現在，體重增加了20公斤。」

幾位老同學難得聚在一塊兒，看著彼此的變化，忍不住感嘆，「哎呀，歲月不饒人，大家都發福囉！」

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其實，發福不是福，而是不可忽視的健康警訊！

「代謝症候群」的判定標準有幾項，包括腰圍、血壓、空腹血糖、空腹三酸甘油酯（TG）、高密度脂蛋白膽固醇（HDL），這五項裡面如果有三項異常，就可判定為代謝症候群。奇美醫院新陳代謝科陳柏蒼醫師指出，「現在認為代謝症候群就是三高發生之前的警訊，如果已經有代謝症候群，卻依然沒有好好注意，三高就會找上門。」

目前，代謝症候群的盛行率在男性約39%，女性約30%。陳柏蒼醫師說，如果有不良生活習慣，飲食又沒有注意，代謝症候群的風險可能會更高。

代謝症候群算是亞健康的狀況，在這個階段還有機會改善，如果做好生活型態調整，可以恢復到健康的狀況。

代謝症候群與三高問題密切相關，陳柏蒼醫師表示，高血壓、高血糖、高血脂會增加心血管疾病的風險，導致腦中風、心肌梗塞，或周邊動脈阻塞等心血管事件，可能造成嚴重併發症，甚至死亡。

高血壓、高血糖、高血脂會增加心血管疾病的風險，導致腦中風、心肌梗塞，或周邊動脈阻塞等心血管事件，可能造成嚴重併發症，甚至死亡。

代謝症候群讓血脂、血壓異常 代謝症候群常讓人三酸甘油酯TG偏高、高密度脂蛋白膽固醇HDL偏低，因為腰圍超標時，堆積的是不健康的脂肪，這些不健康的脂肪容易有脂肪酸游離，過多的游離脂肪酸會使肝臟產生過多三酸甘油酯，因此TG會偏高、高密度脂蛋白膽固醇HDL偏低、低密度脂蛋白膽固醇LDL偏高，並導致胰島素阻抗，造成血糖異常。

混合性高血脂，不能顧此失彼

代謝症候群逐漸惡化之後，除了造成糖尿病，還會伴隨高血脂、高血壓。糖尿病患的高血脂往往是混合性血脂異常，除了注意低密度脂蛋白膽固醇LDL，還要注意三酸甘油酯TG。陳柏蒼醫師說，臨床上會希望把低密度脂蛋白膽固醇LDL控制好，而且三酸甘油酯TG也不可忽視。因為三酸甘油脂太高，會產生急性胰臟炎，亦可能增加心血管疾病的風險，所以都必須注意，才能避免後續嚴重的併發症。

高血壓、高血糖、高血脂會增加心血管疾病的風險，導致腦中風、心肌梗塞，或周邊動脈阻塞等心血管事件，可能造成嚴重併發症，甚至死亡。

控制高血脂必須從飲食、運動、藥物著手。飲食方面要少吃油炸物、精緻澱粉、甜食、糖飲等，陳柏蒼醫師說，因為過多精緻醣類進到我們體內，會轉化成三酸甘油酯。另外，喝酒一定要適量，酒精過度攝取量也會加重三酸甘油酯產生。

運動方面，每週至少要有5天運動達到中等強度，持續30分鐘，可搭配有氧運動與肌力訓練，養成規律運動的習慣，並循序漸進。

針對高血脂病人，一般會先嘗試飲食、運動控制三個月。若依然無法達標，便會建議使用藥物控制，目前已有多種藥物可以使用，醫師會根據患者的狀況選用合適的藥物。由於糖尿病患者屬於高風險族群，除了生活型態的調整，應該盡早用藥。

控制膽固醇，留意蹺蹺板效應

使用藥物控制膽固醇時，經常會發現蹺蹺板效應，陳柏蒼醫師解釋，因為在代謝過程中，低密度脂蛋白膽固醇LDL與三酸甘油酯TG是上、下游的關係，所以在低密度脂蛋白膽固醇LDL下降時，三酸甘油酯TG會有上升的情形，類似蹺蹺板，所以被稱為「蹺蹺板效應」。 三酸甘油酯TG過高時，會使急性胰臟炎的風險上升，陳柏蒼醫師提醒，在控制低密度脂蛋白膽固醇LDL時，也需要小心監測，預防三酸甘油酯TG過高。

控制膽固醇，留意蹺蹺板效應。

為了把低密度脂蛋白膽固醇LDL和三酸甘油酯TG都控制好，醫師會適時調整藥物，在狀況許可時，會選擇合併型藥物，幫助血脂達標，以解決兩個相反的問題，而且方便性較高，也能提升患者服藥的順從度，治療上較容易成功。

貼心小提醒

代謝症候群是重要健康警訊，一定要盡快調整生活型態，做好飲食控制，並養成規律運動的習慣。陳柏蒼醫師叮嚀，三酸甘油酯TG過高將導致高密度脂蛋白膽固醇HDL偏低、低密度脂蛋白膽固醇LDL偏高，增加心血管疾病風險。

現在的藥物很多樣，能夠幫助血脂達標，在控制膽固醇時，可能出現蹺蹺板效應，因此要小心監測三酸甘油酯TG，並適時調整藥物。 高血脂是不容輕忽的慢性病，在控制達標後還是要按時服藥，才能降低中風、心肌梗塞的風險！

本文經授權轉載自【照護線上】〈代謝症候群是健康警訊！高血脂治療解析，醫師圖文懶人包〉

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