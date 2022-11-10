照護線上》巴金森病讓人好憂鬱，改善動作與情緒，巴金森病治療策略，神經科醫師圖文解說

雖然巴金森病沒有辦法根治，但是透過定期用藥、規律運動，其實可以讓巴金森病患者的生活能力維持得很好，能夠自己照顧自己的狀態。家屬、患者要與醫療團隊密切配合，若觀察到症狀有變化，請務必回診與醫師討論，千萬不能擅自增加藥量！

劉育志醫師

巴金森病讓人好憂鬱，改善動作與情緒，巴金森病治療策略，神經科醫師圖文解說

「醫師，最近幾個月我的左手都會抖。」70多歲的老伯伯說，「這是不是廣播節目在講的巴金森病啊？」

單側手抖是巴金森病常見的動作症狀，南投佑民醫院神經科主任林圻域醫師指出，進一步了解病情後發現，老伯伯已經失眠一年多，而且胃口比較差、心情也比較低落。也就是說，可能在1、2年前就開始出現非動作症狀，直到就醫前三個月才出現動作症狀。

「巴金森病的治療會同時考量動作症狀與非動作症狀，並依照病程發展來調整藥物。當時讓他使用多巴胺受體促效劑搭配左旋多巴，動作症狀有明顯改善。」

林圻域醫師說，「經過1、2個月的用藥，在沒有使用安眠藥或舒緩情緒的藥物下，失眠跟情緒低落這些非動作症狀都有獲得改善。」 到目前為止已經治療3年多，老伯伯每天都會外出散步運動，巴金森病幾乎都維持在第2期，可以自己回診，行動自如。 從手抖到臥床，及早治療延緩巴金森病程演進 巴金森病的病程通常可分成5個階段。

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林圻域醫師指出，巴金森病第1期，剛發病時，可能從單側手腳開始出現顫抖或僵硬，這些症狀通常還不會影響生活。

巴金森病第2期，雙側都出現症狀，生活就會受到一些干擾，可能在吃飯時用湯匙、用筷子就沒有那麼靈活。

巴金森病第3期，患者走路的平衡能力越來越差，多半需要使用柺杖輔助行走，很容易跌倒。

及早治療延緩巴金森病程演進。

巴金森病第4期，患者的日常生活需要他人協助，包含吃飯、洗澡、自己的衛生需求，都無法獨力完成。

到了巴金森病第5期，患者幾乎都是坐輪椅或是臥床，完全仰賴他人照顧。

如果能在早期發現巴金森病，並積極接受治療，能夠延緩病程進展，讓患者保有更多的生活功能。

有耐心的積極治療，延長用藥蜜月期

目前治療巴金森病比較常用的藥物，包括左旋多巴、多巴胺受體促效劑、單胺氧化酶抑制劑等。林圻域醫師解釋，左旋多巴對於動作症狀的效果很明顯，另一個多巴胺受體促效劑的效果也很好，可以同時改善動作及非動作症狀，例如憂鬱、睡眠障礙等。巴金森病的用藥比較複雜，臨床上會根據患者的年紀還有比較明顯的症狀，選擇合適的藥物。

憂鬱、失眠皆是巴金森病常見的非動作症狀，林圻域醫師說，在接受藥物治療時，我們也希望患者能夠養成運動的習慣，每天都能夠外出運動，走一走、曬曬太陽。

「確診巴金森病後，有些患者會期待能夠治癒，」林圻域醫師說，「我們需要跟他們解釋說，這是一種退化性疾病，沒有辦法完全根治，不過若能好好接受治療，可以維持生活品質，幾乎跟正常人一樣，還是可以外出旅遊、運動。」

積極治療延長用藥蜜月期。

因為巴金森病的用藥比較複雜，在用藥過程中，不見得隨時都能讓患者感覺狀況很好，林圻域醫師提醒，如果有用藥問題或是覺得身體的靈活度沒有很好的話，請務必回診，與醫師討論是否要調整藥物，千萬不要自己增加藥量，否則會縮短用藥的蜜月期，而且服用左旋多巴的劑量越高，越容易提早出現藥效波動的副作用，例如突然變得很僵硬或出現搖頭晃腦等不自主運動。

關於巴金森病的治療策略，林圻域醫師解釋，如果患者比較年輕，可能先使用多巴胺受體促效劑，延長用藥蜜月期。如果患者年紀較大，可能就使用左旋多巴，再搭配多巴胺受體促效劑。

在家就能做，早期發現巴金森病

巴金森病是退化性疾病，發生率會隨著年紀而越來越高，50歲以上的民眾，都應該要定期自我檢測。林圻域醫師說，目前常用的檢測方式是手指操，手指操的操作非常方便，檢測靈敏度也不錯。只要伸出左手，張開五隻手指，食指與拇指重複開合25下，然後換到右手，食指與拇指重複開合25下。

在家就能做，早期發現巴金森病。

「我們可以請家屬觀察兩側手指開合的速度跟大小，如果兩側差不多，也都蠻靈活的話，大概巴金森病的機率就不高。」林圻域醫師說，「如果有巴金森症狀，兩側手指頭開合的速度跟節奏就會不一樣，有問題的那一側通常會比較慢，開合的角度也會變小。大部分巴金森病都是從一側開始，通常會變得不靈活，甚至像黏住一樣打不開。出現這樣的狀況的話就要趕緊到神經內科做檢查。」

貼心小提醒

林圻域醫師叮嚀，雖然巴金森病沒有辦法根治，但是透過定期用藥、規律運動，其實可以讓巴金森病患者的生活能力維持得很好，能夠自己照顧自己的狀態。

家屬、患者要與醫療團隊密切配合，若觀察到症狀有變化，請務必回診與醫師討論，千萬不能擅自增加藥量！

巴金森病友社團幸福巴士【巴金森‧帕金森病園地】，提供許多關於巴金森病的照護、復健與經驗分享，家屬與病友都可以共同學習、交流。

本文經授權轉載自【照護線上】〈巴金森病讓人好憂鬱，改善動作與情緒，巴金森病治療策略，神經科醫師圖文解說〉

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