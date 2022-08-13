急性骨髓性白血病（AML）的病程進展快速、惡性度高，如果出現不明原因發燒、莫名瘀青出血、無力倦怠、骨頭疼痛等症狀，請盡快至血液腫瘤科就診。

照護線上

50多歲的王先生因為不明原因發燒、全身倦怠而就醫，原以為只是感冒而已，豈料意外確診急性骨髓性白血病（Acute Myeloid Leukemia，簡稱AML）。基隆長庚醫院血液腫瘤科黃彥閔醫師指出，因為患者是老菸槍，肺功能不佳、一直咳嗽，經評估後判斷較不適合使用高強度化學治療；基因檢測結果更顯示王先生屬於難治型患者，就算接受高強度且密集的化療，治療效果也不如預期。過去這類患者在治療上往往遇到瓶頸，僅能以疾病控制、減少併發症衝擊為目標，多數無法進行高強度化療病人會在半年內過世。與有機會治癒的其他患者相比，這類患者的預後成效落差極大。

所幸，今日急性骨髓性白血病（AML）的治療進入標靶治療時代，臨床上有多款標靶藥物可使用，其中，健保有條件給付BCL-2抑制劑口服標靶藥與FLT3抑制劑，有助於降低患者治療上的經濟負擔。黃彥閔醫師分享：「經過心臟、肝臟、肺臟功能等重要器官功能檢查後，判定患者符合BCL-2抑制劑口服標靶藥給付條件，爾後透過低劑量化療合併BCL-2抑制劑口服標靶藥的療程，患者疾病控制獲得顯著改善，且相較於傳統高強度化學治療，噁心、嘔吐、血球低下等副作用都比較輕微，患者仍能維持很好的生活品質！」

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惡性度高，進展快速的血癌－急性骨髓性白血病（AML）

成人最常見的血癌－急性骨髓性白血病。

「急性骨髓性白血病（AML）在四大血癌之中屬於高惡性度、病程發展快速的類別，大部分的病人都是因為出現症狀及相關併發症而就醫確診。只有少數病人是在健康檢查時，意外發現血球異常，進一步詳細檢查後才意外確診。」黃彥閔醫師提醒：「無論是年輕人或是長輩都可能罹患急性骨髓性白血病（AML）。因此，若莫名出現四大症狀，包含：發燒不退、瘀青出血、蒼白疲勞、骨頭疼痛，就應該趕快到血液腫瘤科就診，才能掌握黃金治療期，降低未來健康、生活品質、自我實踐的衝擊與阻礙。」

根據身體狀況選擇合適的治療

擬定急性骨髓性白血病（AML）的治療策略時，有兩大關鍵的評估點，第一項為年齡，通常會以70-75歲作初步的分界點；第二項為心臟、肺臟、肝臟等重要器官的功能是否良好。黃彥閔醫師解釋，過往急性骨髓性白血病（AML）的第一線治療為高強度且密集的化療；第二線治療為高強度化療加上異體幹細胞移植，治療帶來的副作用衝擊可說是越來越強烈，高齡且身體機能欠佳的患者治療風險較高，往往只能改以緩和性治療。

黃彥閔醫師也直言，這類無法接受治療的患者，過去因為藥物毒性的限制，病人即使有意願，也沒有辦法承受副作用、完成療程。所幸，隨著醫療科技發展，今日已有多元標靶藥物可使用，透過標靶藥物有望確保在調降化療強度的同時，提升預後成績，年長與體弱患者也能爭取治癒機會。

根據身體狀況選擇合適的治療。

「台灣目前健保有給付兩種急性骨隨性白血病（AML）的標靶藥物，一種是針對比較高風險的FLT3基因突變，在原來的高強度化療加上標靶藥物治療，以提升化療藥物的治療效果，讓病人可以盡早進入幹細胞移植。另一種標靶藥物是BCL-2抑制劑口服標靶藥，適合用在一些不適合做高強度化學治療的病人，有助提升緩解率與存活期，改善生活品質。」

黃彥閔醫師也以最新通過健保給付的BCL-2抑制劑口服標靶藥為例：「針對BCL-2抑制劑口服標靶藥，健保目前的給付條件是設定在一些比較不適合做高強度化學治療的病人，包含：75歲以上長者，或者是心臟、肺臟或肝臟功能不佳的病人。也因為重要器官功能健全與否，是75歲以下成年患者獲得健保給付的關鍵條件，也鼓勵患者確診後可與主治醫師討論是否需要進行相關檢查。」

標靶藥物幫助提升治療成效。

貼心小提醒

急性骨髓性白血病（AML）的病程進展快速、惡性度高，黃彥閔醫師叮嚀，如果出現不明原因發燒、莫名瘀青出血、無力倦怠、骨頭疼痛等症狀，請盡快至血液腫瘤科就診。

急性骨髓性白血病（AML）是有機會治癒的疾病，要保握治療時機；若是年紀較大、身體狀況無法承受傳統的高強度化學治療，可使用口服BCL-2抑制劑口服標靶藥搭配低劑量化學治療，提升疾病緩解率與存活期！

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本文經授權轉載自【照護線上】〈惡性度高、進展快速，搶救急性骨髓性白血病，血液專科醫師圖文解說〉

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