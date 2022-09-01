照護線上》 B型肝炎怎麼治？能不能停藥？醫師圖文解說

B型肝炎是可以預防、治療的疾病，如果您還沒有去檢查過B型肝炎或C型肝炎，應該趕快去抽血檢查，目前國民健康署有提供45至79歲民眾，終身一次的免費篩檢服務，任何醫療院所都可以做，一定要把握！

照護線上編輯部

（圖：照護線上提供）

「醫師，我有B型肝炎，但肝指數正常，需不需要治療？」30多歲的李先生問。

這是許多B型肝炎帶原者關心的問題，高雄醫學大學附設中和紀念醫院肝膽胰內科余明隆教授指出，B型肝炎治療與肝纖維化程度、血中病毒量、肝臟發炎狀態有關。

在小時候感染B型肝炎病毒後，會有大概20年的「免疫耐受期」，余明隆醫師說，等到免疫系統成熟後，免疫系統會攻擊遭到感染的細胞，而會進入「免疫清除期」。

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如果處在「免疫耐受期」，肝指數都正常，肝臟沒有遭到破壞時，患者需定期追蹤，不需要接受治療。因為接受治療的效果不好，所以沒有必要接受治療。如果已經進入不活動期，病毒量很低、肝指數正常，也不建議接受治療。 「免疫清除期」是接受治療的黃金時期，余明隆醫師說，首先要評估肝臟纖維化程度、血中病毒量與肝指數。

B型肝炎何時該接受治療。（圖：照護線上提供）

如果肝臟纖維化程度是F0到F2，會在血中B型肝炎病毒量達2,000 IU/mL以上，且肝指數達正常值上限2倍以上才需要治療。

如果肝臟纖維化程度是F3，在血中B型肝炎病毒量達2,000 IU/mL以上，且肝指數異常便需要治療。 如果肝臟纖維化程度是F4，只要血中有B型肝炎病毒存在，都應該要馬上接受治療。

根據病況選擇B型肝炎的治療

B型肝炎的治療藥物有兩大類，余明隆醫師解釋，一大類是干擾素，干擾素以針劑注射，每週打一次，為期半年到一年；另一大類是口服抗病毒藥物，口服抗病毒藥物是一天一顆，服藥時間會依照患者的狀況來決定，最少吃三年。

這兩大類藥物的作用機轉不同，干擾素具有抗病毒作用，也有免疫調節作用，可以引發身體的免疫能力，把病毒清除掉。余明隆醫師說，口服抗病毒藥物的作用是抑制病毒，藉由抑制病毒來降低肝臟發炎，減少未來產生肝癌、肝硬化的機會。

B型肝炎的治療選項。（圖：照護線上提供）

選擇B型肝炎治療藥物時，主要根據兩個因素，是否有生育計畫與疾病的嚴重度。余明隆醫師說，如果患者年紀較輕，比較可以承受副作用，或是有生育計劃，可以使用干擾素治療。完成療程後，便能按照計畫生育。

如果患者年紀比較大、沒有生育計畫、或疾病比較嚴重，已經肝硬化，甚至肝衰竭，這時候便會使用口服抗病毒藥物治療。 B型肝炎治療能不能停藥？ 余明隆醫師說，干擾素的治療是固定療程，使用半年或一年後，就會停藥；至於口服抗病毒藥物的療程會隨著患者狀態而有所差異。

已經有肝硬化的病人必須持續服用口服抗病毒藥物，因為一旦停藥，B型肝炎發作以後，導致肝衰竭的機會非常大，所以不能停藥。

如果還沒有肝硬化，肝臟纖維化零期F0到三期F3的病人，有機會可以停藥。余明隆醫師說，根據亞太肝臟協會和台灣肝臟協會的停藥準則，會分成e抗原陽性、e抗原陰性。

「e抗原陽性」的病人，必須達到e抗原陰性、e抗體陽性、肝指數正常後，再服用鞏固療法一年，可以考慮停藥。 B型肝炎何時可以停藥 「e抗原陰性」的病人，必須達到肝指數正常、測不到血中病毒量，為期至少半年後，再服用鞏固療法一年，才可以考慮停藥。

B型肝炎何時可以停藥。（圖：照護線上提供）

「停藥以後，有些病人會順利復原，肝指數持續正常，血中也測不到B型肝炎病毒，到最後甚至抗原會消失，達到根除的目標。不過有一半以上的病人會復發，再度產生慢性活動性肝炎，甚至造成肝衰竭。」余明隆醫師提醒，「B型肝炎停藥以後一定要定期追蹤，如果有不舒服、茶色尿，一定要趕快回診！」

B型肝炎的治療趨勢

近年來，大家一直在發展B型肝炎的治療，余明隆醫師說，新的治療標的可以分成兩大類，一大類與目前口服抗病毒藥物類似，主要是針對病毒複製的過程，從病毒感染過程、病毒組裝過程、病毒核酸複製過程、病毒基因表現過程，來阻斷病毒複製；另一大類是提升人體的免疫能力，與干擾素類似，例如免疫療法、治療性疫苗等。

未來B型肝炎的治療可能會走向合併治療，就是同時運用不同的機轉，以提高B型肝炎根除的機會。

「過去20年來，我們團隊一直在推廣肝炎防治，希望提升民眾對於B型肝炎的認知。在台灣，每個人都應該要知道自己有沒有帶原。」余明隆醫師分享，「我們做過大規模篩檢，在6000多人中，便發現有6個肝癌病人，其中5個是C型肝炎帶原者，1個是B型肝炎帶原者。罹患肝癌的病人，在早期都沒有症狀，等到出現症狀而就醫時，往往已是末期肝癌，非常的可惜。」

B型肝炎是可以預防、治療的疾病，余明隆醫師呼籲，如果您還沒有去檢查過B型肝炎或C型肝炎，應該趕快去抽血檢查，目前國民健康署有提供45至79歲民眾，終身一次的免費篩檢服務，任何醫療院所都可以做，一定要把握！

本文經授權轉載自【照護線上】〈B型肝炎怎麼治？能不能停藥？醫師圖文解說〉

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