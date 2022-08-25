自由開講》別讓B肝轉變肝癌病友枉死 政府應重視B肝醫療政策

何清全

台灣是肝病大國，過去40年來肝病都是重要的公衛議題，近年來因為B、C 肝抗病毒藥的問世，肝炎有了更好的醫療選擇，C肝在治療的政策專案下得到很好的控制，提前做到2025年滅除C肝有望。然而，在台灣真正嚴重的是B型肝炎，每年因B肝導致肝癌的死亡數就約五千人，政府應該更重視B肝醫療政策，才能真正降低肝癌發生機率。

筆者是B肝轉肝癌的患者，16年前40歲時，15歲的兒子看到成人健檢的篩檢廣告影片，便催促我去檢查，2006年5月檢查、9月即確診肝癌。不幸中的大幸是肝癌早期發現得以早期治療，但在當年肝癌5年存活率僅30%左右，15歲兒子必須從日校轉讀夜校，準備接下家裡的經濟重擔，39歲的太太一頭烏黑秀髮也在我確診肝癌一年內變白許多，癌症治療對病友家庭身心與經濟壓力之大，一般人難以想像。肝癌控制後兩年依然復發，有三公分的腫瘤極靠近血管，最終是靠肝臟移植才救回性命。

請繼續往下閱讀...

許多病友在肝炎階段沒有積極篩檢、及時治療，直到肝癌才發現自己是肝炎患者，顯然對肝病的病識感不足。（本報資料照）

恢復健康後，我加入肝病、癌症相關基金會和社團服務，也在嘉義縣衛生局擔任健康篩檢代言人，陪伴病友跟其家庭勇敢面對疾病。長期觀察後發現，許多病友在肝炎階段沒有積極篩檢、及時治療，直到肝癌才發現自己是肝炎患者，顯然大家對肝病的病識感不足。面對癌症最好的治療是預防，政府應重視B肝治療，最好比照C肝檢驗到血液中有病毒就全面提供治療。

另外，現行B肝健保給付門檻過高。想要獲得健保給付，肝指數得超過正常值兩倍以上，且半年以內要連續兩次。以我個人而言，我在肝癌過程中肝臟數值起伏，很少連續兩次超過正常值兩倍，對其他B肝的病友是更加困難。許多病友可能在這個階段肝臟就已經被病毒破壞，轉為肝硬化、肝癌的高風險族群。建議健保應該要降低門檻，只要一次數值超標就提供給付，讓需要治療的病友都能夠及早接受治療，以免惡化。

肝炎造成的肝癌可以預防，我當時如果知道自己患有肝炎並提早治療，或許不用面對肝癌的發生。政府在肝癌預防政策上，若能提高大眾的病識感、提供篩檢，來找到應該治療的病友，並降低健保治療給付的門檻，提供更多病友早期就可以開始治療，就能減少肝硬化與肝癌為家庭帶來的不幸風險。

（作者為B型肝炎及肝癌病友）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法