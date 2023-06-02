自由開講》人民期待一個勇於面對問題的政黨

黃大益

從台大經濟系學生會長政見涉歧視事件，到民進黨前黨工遭承攬黨部工作的導演性騷擾，兩件事情的問題、程度與影響雖有差異，但同樣引起社會輿論譁然。根據行政院性別平等處今年初公布最新性別不平等指數（Gender Inequality Index）計算顯示，我國性別平等位居全球第七，並連續五年蟬聯亞洲第一。這兩周在最高學府與執政黨陸續發生性平事件後，我們不得不承認台灣的性別平等僅止於法律制度上，社會接受與落實的程度遙遙不及律法的規範。

民進黨作為執政黨，又自詡是崇尚進步價值的政黨，對此事件必須有明確的態度與實際作為。時任婦女部主任、現任副秘書長許嘉恬主動請辭僅是身為主管卻漠視問題，所負起的政治責任；後續民進黨如何在被害者的意願下，進入法律程序的訴訟，讓加害者對其作為負起應負的法律責任，才是社會關心之事，對受害者而言才是遲來的正義之聲。

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民進黨作為執政黨，又自詡是崇尚進步價值的政黨，對性騷擾事件必須有明確的態度與實際作為。（本報資料照）

影劇作品是理想的描繪，然而現實總是殘酷。這兩日社群媒體上，出現很多引用台劇《人選之人—造浪者》的金句：「很多事情不能就這樣算了，如果這樣的話，人就會慢慢地死掉。」，來表達對此事件的態度。然，劇中還有一句台詞：「一般人就只會看到表象，有一些話就是不能講，有一些情緒就是要控制，那個拿捏跟平衡，這大概就是政治最難的地方吧」，或許更能呼應各政黨在處理所有突發事件的難處。此事件消息一出，民進黨面對國內各政黨陣營接踵而來的抨擊，就連自家黨內議員也無法苟同黨部主管忽視性平的嚴重要；這些批評聲浪民進黨中央理應概括承受並虛心檢討，不容有含糊的空間。但我們也必須清楚地認知到，若將性平問題上升至政治問題，乃至於選舉的政治攻防，隨有心人士教唆而聞雞起舞，對於事件的進展並無正面意義，如此只會模糊事件焦點，進而失去社會的信任與扭曲被害者追求正義的決心。

賴清德作為民進黨主席，對於事件的處理已明確表示「在要求受傷的人拿出勇氣以前，我們要先成為一個勇於面對問題的人」。標榜進步價值的民進黨如何拆彈，社會都在看，各政黨也在看；星星之火可以燎原，切記！莫忘！

（臺灣民主進步青年協會理事）

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