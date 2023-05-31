自由開講》大法官的期許：為台灣盡心做事、解決台灣憲政問題

邱志偉

馬英九於2015年卸任前，提名的司法院大法官黃虹霞、吳陳鐶、林俊益、蔡明誠將於今年任期結束。根據總統府公布的最新大法官人選分別為：監察院祕書長朱富美、最高法院刑事庭審判長蔡彩貞、台大法律學院教授陳忠五、人權律師尤伯祥。大法官的核心本質，應該是為台灣做事。過去戒嚴時期多少大法官都是聽命行事，如今大法官或有政治立場，絕不等於依照某人意思辦事，某些政治意見大可忽略。但真心為台灣做事，我最大的期許是，能化解台灣的憲政爭議，特別是國內難解憲政制度，盼能由等同憲法效力的釋字文，讓民主走得更穩、更長。

總統府30日公布4位大法官被提名人，包括台大法律系教授陳忠五（左起）、最高法院法官蔡彩貞、律師尤伯祥（右起）、監察院祕書長朱富美，總統府秘書長林佳龍（右三）、大法官提名審薦小組副召集人翁岳生（右四）出席記者會，說明審薦過程。（資料照）

近日，前澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）來台發表演說，提到近年民主與專制的衝突，以及民主國家遇到的內部治理問題，甚至遭受到威權政府的錯假資訊攻擊，意圖攻擊民主政權，並讓民選政府領導威信受到傷害等。其實這些做法，在COVID-19已經明顯帶來實害，因為錯假訊息會讓防疫工作受阻，當前台灣的民主體制也因此會受到侵害，特別是外部勢力對台灣的滲透等，這是這波大法官提名當前的國際氣候，與國內政治氣氛。

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作為國會議員，我的職責必須了解這些大法官是否適任，才能行使投票權。因此，我在這公開提出，我對四位被提名人的提問、期許以及勉勵，希望接下來若臨時會行使同意權投票時，諸位表現能更符合國人期許，我們做為民意代表投票也自然才能更加符合民意。

首先，我想先了解四位被提名人如何看待公民投票權下修至18歲的問題。根據憲法第 330 條：「中華民國國民年滿二十歲者，有依法選舉之權。」但在去年底的修憲投票案，慘遭滑鐵盧並未通過。但衡諸當前國際民主國家主流民意。連鄰近的亞洲國家日本、韓國皆已將公民投票權下修至18歲，獨剩自詡亞洲進步民主國家的台灣，投票權依然「高人一等」。但台灣面臨的是憲法增修條文第12條的高修憲門檻，如今台灣人透過修憲公投也無法下修投票年齡，諸位大法官被提名人是否願意接受以釋憲方式，處理這項憲政爭議？以使台灣民主成功向下紮根？

再者，如前所述，憲法增修條文的公民複決門檻過高，必須將近900萬票同意才能完成修憲，恐剝奪民主核心精神。特別是在1990年代，我國藉由修憲方式，更加落實台灣民主制度，甚至改變國家憲政體制，卻在2005年最後一次修憲後18年的時間，台灣無法透過修憲解決憲政問題，或落實國家重大且進步政策。諸位大法官被提名人是否願意接受以釋憲方式，解決高修憲門檻實質阻礙台灣民主進步的問題？

最後，我想問諸位被提名人，心目中理想的憲政體制是總統制？內閣制？或是改良的半總統制？台灣在運作半總統制將近30年來，總統職權經常無法落實，因此必須要招開各種小組會議，或是以兼任政黨主席方式，來影響決策。但這種運作方式，無關藍綠總統，都可能出現障礙，或被人詬病有黨政不分問題。若能透過釋憲或修憲，改變總統職權，例如可以如法國總統主持內閣會議，或是乾脆修改憲政體制，成為更明確的內閣或總統制？針對憲政運作僵局，被提名人有何見解？

以上是我想對大法官們的提問，同時我也要期許各位，有機會擔任許多法律人一輩子追求的目標，必須要好好做事，為台灣解決問題。這項職務，如同我4年前文章所寫，不是當官，而是要虛懷若谷，為社會不公義或國家的問題找出路。尤其根據釋憲規定，幾乎都必須窮盡各種手段未獲救濟時，方才能以釋憲為之。這代表，人民至此已經是最後一步，請各位被提名人務必要以蒼生為念。

我也要勉勵各位被提名人，過去蔡英文總統多次提名的大法官人選，也都遭在野黨各種指控抹黑，或貼上標籤。但我聽聞法律系學生和法律從業者，多表示這是近年來最用功的一批大法官，釋字撰寫非常勤勞，換言之很用心在面對社會爭議。因此，被提名人只要願意做事，我相信社會自有公論，不必擔心標籤而有所畏懼行事。好好拿出各種專才，聆聽社會聲音，為台灣未來找出路吧！

（立法委員）

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