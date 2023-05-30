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自由開講》終於輪到我們這代的文化牆倒下？！

2023/05/30 15:31

劉同學

今年三月有則新聞：《中山站線形公園藝術牆拆不拆引熱議》，內容是線形公園中一面由三十年前的日新國小學生實作的牆，可能在公園翻修過程中被拆除。筆者正好是80位小作者之一，有些想法盼望和大家分享。

所謂的「公共藝術」的意義究竟是什麼呢？藝術家的創作一般是表現自我的想法，將藝術家作品搬到公共空間、讓公眾單方面觀賞作者創意及藝術性，只是公共藝術的目的之一。若想更進一步提升公眾的生活美學，需要透過民眾參與，使藝術家與民眾共同創造在地的生活美學內涵。中山線形公園內這面牆，早於公共藝術設置辦法前被創作，由在地國小生全校徵圖、高年級同學合作拼貼，共同為台北市最早一批的捷運站創作造景。這幅作品完成時間點是尚未總統直選的1995年、圖面是兒童的民俗技藝和在地的淡水河生態，先不談論創作的美醜，就作品代表的意義、在地參與、以及時代性，它本身就是一幅當代藝術。

其次，由法律的意義應在於保障人民的權利，即便此牆在法規訂定前完成，它也應該受到保護。立法前就存在的古蹟、老樹難道就不該受保護嗎？文化部也曾函示：公共藝術設置辦法訂定前已設置完成公共藝術作品，應視為公共藝術處置。這幅牆面若萬不得已無法原地保留、移置，也應該遵循程序正義召開公共藝術委員會做出公開決議，不應該由捷運局私自拆除，否則即是瀆職。

這幅牆面若萬不得已無法原地保留、移置，也應該遵循程序正義召開公共藝術委員會做出公開決議，不應該由捷運局私自拆除，否則即是瀆職。圖為拆牆示意圖，人物與本文無關。（https://www.freepik.com/）

最後，筆者想從文化情感面討論。現在筆者年近四十，也成為了父親、經常思考要傳承給下一代些什麼。我們這代見證著許多在地文化的消逝，先是老家拆了、家裡的話不再說了、阿嬤的口味吃不到了、台灣流行文化在全球化下式微，現在輪到我們親手建的牆被拆掉，那麼我們能夠傳承的究竟還有什麼呢？到最後剩下的可能是功利主義和異國流行，這是我們希望留下的嗎？

科技業工程師

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