自由開講》隨時被「送中」，誰敢去香港？

◎康駿銘

日前「國際特赦組織」（Amnesty International）揭露在韓國就讀的維吾爾族博士生阿布杜瓦里（Abuduwaili Abudureheman），在5月10日搭乘國泰航空從南韓飛往香港探望朋友，在抵港後至今下落不明。其失聯之前向朋友發送了「我正在被中國警察盤問」的信息，引起當事人已遭押送至中國的懷疑。而以中國過往在對待維吾爾人的手法推論，阿布杜瓦里很可能正受到中國非法拘禁、甚至虐待，情況令人擔憂。香港政府事隔多時後才作出戰狼式的回應，指該失聯人士並未入境香港，並指責國際人權組織是「無中生有、企圖抹黑香港政府」，顯示香港傀儡政府的行事作風，已經與中國無異。因違法濫暴鎮壓香港民主運動而加官進爵的特首李家超，會為了向中國表忠而積極地參與這種令人髮指的違法、反人類、反普世價值惡行。在他治下的香港不但治安敗壞、經濟不振，還引入完全不達香港制度、資格要求的中國醫生來破壞香港醫療體系，甚至推出與中國「共享器官」等令人毛骨聳然的政策，可謂罄竹難書。

維吾爾族博士生阿布杜瓦里（Abuduwaili Abudureheman）10日飛抵香港卻失聯引發關注。（取自Amnesty International網站）

香港傀儡政權聲稱查無阿布杜瓦里的入境記錄，是推諉和誤導。旅客搭乘港籍國泰航空入境，就等同在飛機上開始已經進入香港管轄範圍，香港政府在旅客失蹤一事上本來就責無旁貸，卻竟以中國戰狼式回應合理要求，反顯其作賊心虛。而且，香港機場設有「快船接駁」服務，可讓抵港旅客無需進行入境手續轉乘船隻前往澳門及中國各城市。換言之，作為入境端的港府自然早已掌握阿布杜瓦里的行程，也有辦法在無需入境香港而讓他直接「被接駁送中」。上月中也曾有香港留日學生在飛抵香港後隨即因該學生曾在網路上批評港府，而被以違反莫須有的《港區國安法》為由拘捕，相信這種事件日後只會有增無減。

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香港過往對於「異見人士」會以拒絕入境的方式處理，也會有媒體報導事件。但如今媒體已成為中國傳聲筒，而從留日學生及維吾爾學生這僅相隔約一個月的兩起事件來看，香港已經改變為全面配合中國對異見人士（包括海外）的追殺令，也反映香港法治、自由和自主性已經徹底崩壞。在現時毫無透明度、法治基礎的情況下，前往香港，包括轉機或搭乘港籍航空的任何國籍旅客都不能保證百分百安全。筆者認為台灣政府應對香港、澳門、中國發出旅遊警示，也奉勸前往香港的各位必須三思。香港政府那些中國傀儡根本無心重振旅遊和經濟，只在意如何賣港求榮，台灣人絕對不能讓那些台版李家超們掌權。

（台灣基進國際部專員，原籍香港）

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