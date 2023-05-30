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自由開講》習近平不是康熙！不能扭曲歷史為己侵台野心所用

2023/05/30 10:20

◎張天泰

過去中國智庫曾以康熙長治久安為例子，替中共習近平的長期獨裁執政解套，還宣稱有利國家穩定，反批西方民主的選舉制度是政治分贓，而近期中國古裝劇《天下長河》，劇中的清朝皇帝康熙，形容台灣是「老祖宗的土地」，明顯已不符合史實，明眼人一看就知道編導以此諂媚習近平，要拍小鼻子小眼睛習近平的馬屁，且《天下長河》劇情刻意將台灣醜化、汙名化，放大鄭氏派出劉國軒的兩個兒子前來乞投的情節，刻意彰顯投降一方獐頭鼠目、卑躬屈膝，為滿足中共對台灣人偏差鏡像的幻想，然而，從《清聖祖實錄選輯》史料觀之，康熙反而證明，台灣自古就不是中國領土，原先主張棄台的康熙皇帝認為：「台灣屬海外地方，無甚關係；因從未響（向）化，…」、「台灣僅彈丸之地，得之無所加，不得無所損。」、「海外丸泥，不足為中國之廣。」

從《清聖祖實錄選輯》史料觀之，康熙反而證明，台灣自古就不是中國領土，原先主張棄台的康熙皇帝認為：「台灣屬海外地方，無甚關係；因從未響（向）化，…」、「台灣僅彈丸之地，得之無所加，不得無所損。」、「海外丸泥，不足為中國之廣。」（維基共享）

中國官媒曾吹捧習近平：「習主席喜歡讀書，尤其喜歡讀歷史書」，甚至提及「每年新年前夕，習近平都會發表新年賀詞，人們在聆聽他令人振奮的賀詞同時，也能從電視畫面中看到他身後擺滿書的大書架。細心的人發現，在習近平的閱讀清單裡，有大量的歷史典籍：《史記選》、《漢書選》、《世界通史》、《現代歐洲史》……愛讀歷史的習近平，對於歷史典故常常信手拈來。」，然而歷史學至少包含史觀、史實、史識等面相，當習任意扭曲歷史，連帶其史觀也會跟著扭曲，且習的史學素養不及格人盡皆知，包含過去習將「寬農通商」唸成「寬衣通商」的大笑話，習近平因此被民間冠以「寬衣帝」之反諷綽號。

當習近平任意扭曲歷史，連帶其史觀也會跟著扭曲，且習的史學素養不及格人盡皆知，包含過去習將「寬農通商」唸成「寬衣通商」的大笑話，習近平因此被民間冠以「寬衣帝」之反諷綽號。（路透社）

從中國官媒和中國主旋律歷史劇，刻意引用習近平錯誤的歷史知識可以發現，只能看見習不斷扭曲歷史為己侵台野心所用，事實上，在中國史學傳統中，「史學是求真的學問」，「在齊太史簡，在晉董狐筆」，即是春秋時代的史家為保持史家所認為的歷史真相，而不惜犧牲生命，且中國歷代大部分中國古代史官，遵循的都是秉筆直書的道德準則，這也是他們「堅持真相」的精神支柱，此為中國史學中最重要的道德價值與優良傳統，最後，筆者建議習近平應重讀史學文化，不可再裝模作樣愛史，實質卻做著踐踏史學、誤導洗腦中國人民、滿足自私野心的雙面人錯事！

（教育博士、政治工作者）

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