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自由開講》臺灣囝仔，跑起來！

2023/05/29 10:06

◎蘇緯政

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳受邀參加今（2023）年臺灣大學的畢業典禮擔任致詞嘉賓，他在演說最後以「跑起來！」期勉畢業生們，現在是AI（人工智慧）時代的起跑線，每個產業都會被改變，唯有保持快跑，才能掌握先機，至少免於被淘汰。

「臺灣囝仔」黃仁勳，人稱「AI之父」，身價超過新臺幣一兆元，是今年全球身價飆升最快的億萬富豪。他，1963年出身於臺灣臺南，九歲時與家人移民美國，1993年在矽谷創立輝達（NVIDIA），曾被《哈佛商業評論》評選為全球百位表現最佳執行長的第一位；此外，輝達以卓越的GPU技術聞名國際，不僅是加速運算的領航者，更推動人工智慧的革命，改變人類的生活與工作方式，其發展領域橫跨AI、VR、自駕車等，被華爾街點名為下一個蘋果。

台灣大學111學年度畢業典禮27日舉行，邀請NVIDIA執行長暨創辦人黃仁勳博士致詞，黃仁勳向在場師生、家長揮手致意。（資料照）

黃仁勳在臺大演說中分享三個創業受挫與成功的故事，鼓勵青年學子們要面對錯誤、尋求協助，追求願景要努力堅持、接受磨練，採取策略性撤退、決定如何取捨，勇於實踐人生的志業。

筆者將其演說重點，摘要如下：

一、AI打開電腦自動化的一扇窗，創造數十兆美元的產業，例如健康照護、金融服務、智慧交通與智慧製造等。

二、有人擔心會被AI取代，但，也會有人因為AI而變得更專業。

三、學會使用AI可取得競爭優勢，善用AI將創造更多新的產業與工作機會。

四、AI讓電腦產業得以重生，這是臺灣產業的黃金契機。

五、坦誠面對錯誤、謙卑尋求協助，這對聰明者或成功者是最難的。

六、在追求願景的道路上，要努力堅持、接受磨練；而承受痛苦及苦難是必經之痛，同時也會鍛鍊我們的品格。

七、撤退，對聰明者或成功者並不容易；然而，採取策略性撤退、決定如何取捨，是成功的核心關鍵。

八、跑起來！別緩步前行！不論是為食物而跑，或是不想被他人當作食物而跑。（Run, don’t walk! Either you’re running for food, or running from being food.）

九、謙卑面對失敗，承認錯誤、尋求協助，實現夢想需要承受痛苦及苦難，且得有所犧牲。

十、應致力於有意義的生活，衝刺人生的志業。

正逢鳳凰花開、驪歌輕唱的時節，大學畢業生難免會對未來有些徬徨與焦慮。此時，傑出的「臺灣囝仔」黃仁勳願意回到出生地臺灣，向青年學子們分享他努力實現夢想的寶貴經驗，不僅讓我們有機會學習到他勇於挑戰、堅持創新的精神，更感受到他真誠、謙卑、捨得與感恩的態度。尤其，因為此趟臺灣行，臺灣成為國際關注的焦點，讓世界再次看見臺灣。

臺灣的文創、設計、IC產值、生技醫藥、IT產業、高科技等表現璀璨亮眼，享譽國際。我們應以其為堅實基礎，投入更多資源來強化研發、創新、行銷、運籌、品牌、智財等；此外，政府必須提供良善的法令、前瞻的政策及優質的環境，鼓勵產業發展自有品牌，創造並提升更高的價值，且應重視各領域的人才培育與產業的永續發展，讓臺灣的年輕人能有發揮長才的機會。

「跑起來！」相信未來一定會有更多優秀的「臺灣囝仔」持續在國際舞臺上發光、發亮。

大學講師、前立法院院長秘書

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