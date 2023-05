自由開講》臺灣囝仔，跑起來！

◎蘇緯政

輝達(NVIDIA)創辦人暨執行長黃仁勳受邀參加今(2023)年臺灣大學的畢業典禮擔任致詞嘉賓,他在演說最後以「跑起來!」期勉畢業生們,現在是AI(人工智慧)時代的起跑線,每個產業都會被改變,唯有保持快跑,才能掌握先機,至少免於被淘汰。

「臺灣囝仔」黃仁勳,人稱「AI之父」,身價超過新臺幣一兆元,是今年全球身價飆升最快的億萬富豪。他,1963年出身於臺灣臺南,九歲時與家人移民美國,1993年在矽谷創立輝達(NVIDIA),曾被《哈佛商業評論》評選為全球百位表現最佳執行長的第一位;此外,輝達以卓越的GPU技術聞名國際,不僅是加速運算的領航者,更推動人工智慧的革命,改變人類的生活與工作方式,其發展領域橫跨AI、VR、自駕車等,被華爾街點名為下一個蘋果。

台灣大學111學年度畢業典禮27日舉行,邀請NVIDIA執行長暨創辦人黃仁勳博士致詞,黃仁勳向在場師生、家長揮手致意。(資料照)

黃仁勳在臺大演說中分享三個創業受挫與成功的故事,鼓勵青年學子們要面對錯誤、尋求協助,追求願景要努力堅持、接受磨練,採取策略性撤退、決定如何取捨,勇於實踐人生的志業。

筆者將其演說重點,摘要如下:

一、AI打開電腦自動化的一扇窗,創造數十兆美元的產業,例如健康照護、金融服務、智慧交通與智慧製造等。

二、有人擔心會被AI取代,但,也會有人因為AI而變得更專業。

三、學會使用AI可取得競爭優勢,善用AI將創造更多新的產業與工作機會。

四、AI讓電腦產業得以重生,這是臺灣產業的黃金契機。

五、坦誠面對錯誤、謙卑尋求協助,這對聰明者或成功者是最難的。

六、在追求願景的道路上,要努力堅持、接受磨練;而承受痛苦及苦難是必經之痛,同時也會鍛鍊我們的品格。

七、撤退,對聰明者或成功者並不容易;然而,採取策略性撤退、決定如何取捨,是成功的核心關鍵。

八、跑起來!別緩步前行!不論是為食物而跑,或是不想被他人當作食物而跑。(Run, don’t walk! Either you’re running for food, or running from being food.)

九、謙卑面對失敗,承認錯誤、尋求協助,實現夢想需要承受痛苦及苦難,且得有所犧牲。

十、應致力於有意義的生活,衝刺人生的志業。