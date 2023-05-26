自由開講》缺乏民主素養的刑警侯友宜，只想靠「加分」收買年輕人嗎？

蔡秉恩

侯友宜受國民黨徵召投入總統選舉後，外傳新北市副市長、副秘書長、市府顧問、法制局長等市府成員也預計加入競選團隊。即便侯友宜接受訪問時回應「市政不會停歇」，但市長到局處首長都投入選戰，勢必無心思在新北市民身上。民選市長不處理市政，交給公務員辦理，等於使行政機關正當性消失，且議會質詢時市長不在、局處首長不在，要如何完整落實立法權對行政權的監督，發揮民主制衡的功能？

烙跑市長必會導致市政品質的降低和行政權正當性的消失，是對於民意的輕視，因此侯友宜受徵召後，立刻有民間團體向其抗議，在新北市府前以洗地的方式留下「落跑市長侯友宜」等字樣。在新北市政府管轄下的員警卻將相關人士帶回派出所，面對質疑逮補適用之法律時，竟回應「我們還在了解適用法條」。透過洗地方式表達訴求早已行之多年，不是件創新之事，不但沒有法律認定違法，過往也沒有抗議人士遭警察限制人身自由。洗地遭逮補，完全是侯友宜所帶領的市府倒退回戒嚴時期「先抓再說，打壓異己」的鐵證。

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侯友宜身為民選市長不處理市政，交給公務員辦理，等於使行政機關正當性消失。（本報資料照）

侯友宜從來沒有跳脫過往戒嚴時期的思維，更重回恩庇侍從的老招。近日侯友宜出席淡江大學演講時，出現若學生參與可以加期末成績5分的事件，雖然淡江大學出面澄清最後並沒有採用加分的方式鼓勵出席，但仍可看見侯友宜為了拯救低迷的青年支持度而無所不用其極。不端出政策牛肉吸引年輕人，反而嘗試利益交換的方式吸引選票，完全輕視民主社會，更看貶年輕人。筆者身為大學生要告訴侯友宜，青年選票不是可用這種粗劣的手法騙到的！

在政大舉辦的政治進入校園座談會當中就可以看到青年對政治所訴求直球對決，賴清德更稱學生們是「拎著棒子來的」面對政治人物一點都不留情。從提問時問到第三勢力的支持度困境和政策，國民黨徵召程序和兩岸立場，抑或是民進黨執政問題和內部派系等，都顯示年輕人對政治和公共事務具有一定的瞭解，期待看到政治人物真誠的回答和台灣社會的前景。難道侯友宜是因為缺乏青年政策和明確的國家願景，才需要用「刑警侯友宜」那一套嗎？

侯友宜不具有民主素養，不敢面對民主的檢驗。去年選舉時侯友宜面對鄭南榕事件的質疑，回覆是依法執行，且回到當時情境仍會用強烈的攻堅手法捉捕支持「百分之百言論自由」的鄭南榕。侯友宜從來不願承認其是威權政治的打手，在他的思想中個人仕途順遂比一切更加重要，到現在參選總統依然不變。近日洗地抗議遭逮補一事便可看出侯友誼絲毫不為其過往「打壓言論自由」感到抱歉，持續在當代民主社會中使用「刑警侯友宜」的招式對付人民，還想用利益交換哄騙年輕人。

侯友宜在1989年協助威權政體打壓爭取言論自由的鄭南榕，39年後依然迫害民主體制。在身為民選市長的情況下烙跑，以恩庇侍從的方式對付年輕人，不願誠實回應政策上空洞讓年輕人失望的事實，是糟蹋民主制度更剝奪人民檢驗的權利。侯友宜競選台灣總統卻不具備法治、人權和民主等普世價值，是對台灣民主社會的不敬，更埋下威權治理的未爆彈，作為民主深化重要動力的青年絕不會支持會讓台灣回到威權時代的「刑警侯友宜」。

（作者為台師大公民教育與活動領導學系在學生）

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