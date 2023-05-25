自由開講》平庸的邪惡不是適格的國家領導人

陳俐甫

台灣是亞洲自由民主的燈塔。近幾年來在自由之家的國際評比中名列前茅，不只遙遙領先中國，也是東亞第一，超越日韓，更遑論已成為中國特區的港澳。但是台灣的自由民主體制並非與生俱來，誰能想像台灣曾經在1949年起經歷過長達國民黨38年的長期軍事戒嚴，這樣的威權統治是世界第二長，台灣的民主是蔣經國去世以後才透過民主選舉與政黨競爭而逐漸成形，分期付款的民主欠缺轉型正義的洗禮。兩蔣時代也是台灣被國際孤立，遭受中共壓制圍堵，許多台灣人民放棄國際公民意識，因為逃避外交挫折與中華思想鎖國，逐漸轉變為以成經濟至上的商業動物，失去主權意識，以致嘲諷「民主不能當飯吃」的物質主義與功用主義充斥台灣社會。

侯友宜正是如此背景下出頭的政治人物。他欠缺民主素養與人權意識，反映在他一切「奉命行事」，而不顧普世價值與憲政主義中「惡法非法」的常識。他甘於成為威權時代獨裁者的鷹犬，卻毫不反省政權的合法性與正當性。他是只問待遇職級、不論價值理念的官僚主義者。台灣民主化以後他未被究責，依然得意於過去的「豐功偉績」，毫無悔意。至今未對因他受苦的鄭南榕、盧修一等人的家族進行任何道歉。一個沒有自省能的人不是適格的國家領導人！

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侯友宜欠缺民主素養與人權意識，反映在他一切「奉命行事」，而不顧普世價值與憲政主義中「惡法非法」的常識。（本報資料照）

而他從事人民保母的警察工作，卻把民主的政治共同體與威權專制的黨國混淆，甘願替獨裁者來壓迫人民、箝制民主，實質上只是威權體制的保母。縱使他起初可能也只是和其他青年同樣純真無知、受黨國洗腦教育所害，誤把外來的中華黨國當成我們的台灣家國，但他在長達十多年的台灣民主運動中，為壓迫者屢建「殊功」，非一般警察所能為。至今他仍沉醉在當時長官的關愛眼神，欣然接受拔擢，至今引以為傲，自認是為對「國家」長期貢獻，但事實上只是甘為獨裁者高效能的工具。一個是非不分的人不是適格的國家領導人！

他身為地方首長，在議會面對質詢，不是拒絕回答，就是只用一句「好好做事」來敷衍，或是以問題反問議員，這是在摧毀議會的監督功能，破壞民主體制。甚至在議場外對擔任政敵競選幹部的李坤城議員語帶威脅，恐怕是反民主人格。總統直選是台灣民主的最高成就，一個毫無民主素養的人不是適格的國家領導人。

侯友宜在陳進興脅持南非武官案件時，搶奪真正不顧生命危險去義務協助談判的謝長廷律師之功。他多年之後仍在媒體採訪時自誇神勇，完全不提他這位「英雄」只是戴著鋼盔、穿著防彈背心、躲在赤手空拳的謝律師之後「執行本分」而已。相對的，在自由時代鄭南榕自焚案時，身為現場最高指揮官與強行攻堅的決策者，卻把後果與責任完全推給上級的命令，卻自稱只是「奉命行事」的小警察。一個性好爭功諉過的人不是適格的國家領導人！

去年九合一地方選舉，我們就曾主張「為了正義，應該拒絕侯友宜」擔任新北市長。明年的總統大選我們更應該為了台灣，拒絕侯友宜擔任國家領導人。

選出一個不適格的地方首長只會耽誤地方的正常發展，畢竟上面還有中央政府可以代為扛起服務市民的工作。但選出一個不適格的總統會為國家帶來立即性的災難，因為在總統的上面已經沒有任何的依靠！

（作者為台灣教授協會會長）

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