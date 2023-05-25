自由開講》新北刑案發生數全國最高，侯市長還敢誇口「治安是我的專業」？！

李杰峰

治安市長的虛像與實際 侯郭之爭，在本月終於落幕。新北市長侯友宜上週三甫獲中國國民黨徵召，將代表該黨參與2024年總統大選。侯市長警界基層出身，一路走來，曾任臺北市警察局刑事警察大隊分隊長、桃園縣警察局局長、警政署刑事警察局局長，不到50歲就升任警政署署長，後轉任中央警察大學校長。這個完整的警界背景經歷，營造其為治安專業的公眾印象。但，事實真是如此嗎？

姑且撇開政治口水，讓數字說話。侯友宜所主導的新北市政，刑案發生數已經連續兩個月是全國最多！今年第一季新北市刑案發生總數為7,679件全國最多，再看今年1至4月總數增生為10,638件，顯示光是4月份就激長出 2,959件。怎麼比，都是全國縣市發生刑案件數最多。

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侯友宜主導的新北市政，刑案發生數已經連續兩個月是全國最多！（本報資料照）

就算不跟別的縣市做比較，新北市自己和自己比也是大大退步，新北市今年比去年同期的刑案發生數（2022年1到4月）增長11.34%，3%或5%就已經很驚悚了，竟然成長超過10%，叫新北市民如何安心？

諷刺的是，侯市長被國民黨提名後，這幾天還在誇口「治安是我的專業」，可能要請侯市長做點功課，至少請幕僚給你真實數據，不要再粉飾太平，治安這一項很難是侯市長可拿來誇耀的專業領域。

因為，民眾的感受程度又是如何？根據《遠見》雜誌調查顯示，新北市的治安從2020年第9名降到2022年第17名。自侯友宜2018年底擔任市長執政以來，新北市的治安狀況讓人相當擔憂，成為新聞關注焦點的槍擊案，砍人案等各種社會重大囑目案件，就多達30幾件。

前2年在派出所旁邊開30槍、地檢署前鳴槍警告對造，到今年，光天化日之下，在上班人潮擁擠的大馬路旁持改造衝鋒槍掃射51槍，更甚者，2週前發生在五股的行刑式後腦勺開槍案，這些以往只會出現在「高譚市」影片裡的杜撰情節，今日卻恐怕成為我們新北近400萬住民的真實惡夢。

2022年底甫連任的新北市長，到了今年又要準備總統大選，侯市長相當忙碌於選戰。中國國民黨也為其背景量身定做，企圖將其包裝成為正義警探的漂亮形象。順此人設，上週六侯市長在出席網路直播節目上，也把話說得漂亮，用台語宣示說將用他的性命，顧全台灣的安全云云。但同時另一個網路直播節目，有台商爆料當年擔任市刑大除暴組組長的侯友宜，曾威脅槍擊要犯把其他破不了的案子也一併頂罪下來。

身為新北市的資深市民，想借此機會敬告市長大人，事實證明，數字會說話，治安不好已新北市民最深沈的痛楚，被人爆料當年烏龍踅桌的習慣，不要成為了民選首長還在烏龍踅桌，對治安缺失視而不見。 侯市長身為台灣最大直轄市的民選首長，若再不思圖改進，您的政治前途終會被人民以選票完結。

（作者為新北市民）

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