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自由開講》習近平的如意算盤可以實現嗎？

2023/05/26 14:06

謝安民

去年十二月初，中國從清零和極端封控，突然轉變為不但不防疫，反而鼓勵人民去染疫。大家咸認為原因在於三年清零封控造成經濟困境和民怨載道，使得中共鋌而走險，改弦易轍為「應染盡染、快速達鋒」的做法，希望不防疫而盡快達到群體免疫、藉達到群體免疫來控制疫情，以求早日恢復經濟活動，這是習近平的如意算盤之一。另一個不敢公開的如意算盤是如果疫情暴發，高齡人口也因此大減，雖然不見得是習近平的目的，但他也樂得因此可以減少捉襟見肘的政府財政之壓力，其實二○二○年疫情方興，英國政府採用所謂「佛性」防疫，不干預病毒傳播，冀望早日達到群體免疫。不到幾週病患驟增，倫敦衞生及熱帶病學校，給當時英國首相強生警告，這樣下去英國的醫療系統會被失控的疫情壓跨。強生馬上改變政策。

去年十二月初，中國從清零和極端封控，突然轉變為不但不防疫，反而鼓勵人民去染疫。（美聯社）

一個政府有沒有權力執行明知會促使成千上萬國民死亡的政策。尤其是無預警，既沒有諮商站在抗疫前線的公衞機構，也沒有協調並補充承擔醫治染病患者的醫療機構。更沒有預警和政策成敗有重大關係的人民，就獨斷獨行。這是政治倫理的重要問題，在此估且不論。這裏要和大家分享的是，我認為習近平的如意算盤不見得行得通。

有個哲學家提出一個問題：「當一棵大樹，在一個沒有生物的星球倒下時，會發出什麼聲音？」答案是沒有聲音。當樹和地面踫撞時，樹幹和地都會產生聲波，但是「聲波」本身是無形無聲的。要有感受聲波的受器（如人耳）才有聲音的存在。

同樣的，病毒的傳播力、致病／重症率、死亡率都不僅昰病毒本身的特質就能決定，也要看病毒侵襲的人群的特性而決定。 首先，病毒不停的變異，中國這波疫情，從傳播的速度和染疫人數來看都是史無前例。染病人當中，身懐各種基礎病的老弱病殘佔多數。這些都是有利的病毒變異產生的情況。如有傳播力更強、可以逃脫免疫監視、致病／致死率更高的病毒株產生，期待疫情控制是緣木求魚。

其次，群體免疫的概念和計算公式，很明顯的在今日中國的狀況下，並不適用。群體成員的來往互動方式會影響達到群體免疫的難度。中國目前的處境是疫情爆發的同時，春運造成大規模的人群移動和聚集，我們沒有歴史先例供參考，到底這兩股洪流糾纒在一起，是會促使群體免疫早日達成？還是會促進牛頭馬面新病株的產生，因而延遲了群體免疫？如果重複感染的病例不少，會不會使群體免疫更難以產生。

我們目前無法預測中國疫情的未來。但是我以為習近平的如意算盤，除了淘汰高齡人口，減輕政府的經濟負擔是已經達成目的之外；其餘的如早日達到群體免疫、早日恢復正常經濟活動等、都不一定在兩一年內可以做到。

（美國退休心臟科醫師）

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