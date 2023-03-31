胡，怎麼說》賣XX求榮！馬英九慘淪為中共大外宣工具

回歸中國不到三天，馬英九就原形畢露、醜態百出，良心泯滅、口吐謊言，為中共專制政權塗脂抹粉，自甘墮落，淪為中共大外宣的工具，根本就是「賣XX求榮」！

以諂媚邀寵！馬英九在中國的淋漓盡致演出，言必稱2015年我和「習先生」會面，如何心靈相通...，簡直就像在跳忠字舞、唱表忠歌，以諂媚中共頭子習近平。目前看來，馬不惜「賣XX求榮」的演出，讓紅朝皇帝「習」心大悅，賞以接待規格提升，習皇並派宋濤傳旨，賞給「歡迎馬英九先生回鄉」、轉達習皇對「馬英九先生」親切的問候與良好的祝願等等旨意。

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在一黨專政、一人獨裁的中國，習近平的話就是聖旨，中共各地官員一聞有下旨「賞馬」的話語，接待馬的規格、態度立馬提升，中共媒體報導馬的篇幅及方向都提高了，先前對馬英九訪中狠批狠酸為「來要飯」的網路負評，大都被下架了...。

馬英九向中共表忠的無恥無骨無格演出，不必一一細數，這裡只舉兩件和事實差太大、顛倒是非、錯亂黑白，來舔共、舔習屁屁的事例。

一是馬英九臨時加演、由中共安排參觀武漢市檔案館疫情展覽，他不但配合中共大外宣，大讚武漢防疫「是對整個人類的頁獻」，還配合中共藉機修理台灣政府、在武漢遭病毒包圍之時不放深陷當地的台胞回台，馬竟當面向中共官員道歉，他說:「不好意思，我們的政府造成你們的困擾」。

他，馬的，說的是什麼鬼話?大疫起於武漢、病毒源發中國，武漢肺炎（COVID-19），就是由武漢發生、傳播為禍全世界，2019年12月，武漢有位李文亮醫師勇敢吹哨示警新病毒來襲、揭發大疫，卻遭中共武漢當局官員法辦打壓、封鎖消息，終致武漢肺炎大爆發，席捲全世界。

病毒起於武漢、大疫起於武漢，為禍全人類，三年來，染疫的人數以十億計、死亡估計千萬人以上，而更多的數據証實病毒是由武漢的P4實驗室流出，而且因中共當局只顧封鎖消息、而未及時防範病毒擴散，才造成人間慘禍，這就是馬英九口中大讚的「對整個人類的頁獻」!!!?????

中共為了甩鍋病毒源發武漢的責任，用盡大外宣、大內宣等一切狠手段，大量篡改事實，連「武漢肺炎」4字都幾乎被中共大外宣做掉了，馬的話根本就是中共甩鍋卸責的宣傳品，淪為大外宣的工具，就中國人而言，馬英九是逢迎習皇之惡的奸佞之臣，就台灣來看，馬英九舔共舔到軟骨沒格，根本「恬不知恥」!

二是馬英九在參觀南京大屠殺紀念館時，配合中共操作民族主義、淋漓盡致的演出仇日。1937年，日本軍閥屠殺平民，人神共憤，馬的哽咽，也許是出之於情，但是他的題字「歷史絕不可遺忘」，卻自己重重打臉，他選擇性遺忘中共政權殺死的中國人，是日軍殺害的200倍以上，中共政權頭子、馬的老鄉毛澤東發動三反五反、大躍進、三面紅旗、文化大革命等，殺死、餓死、害死的中國人，至少在5000萬人以上、甚至上億人，馬英九卻都失憶了。

就只看南京大屠殺之後11年國共戰爭中1948年的一場戰役-長春餓殍戰，共軍圍困國軍堅守的東北長春市，毛澤東下了一個狠毒的餓殍戰術「人不許出、糧不許入」，五個月下來，長春餓死了46萬多個中國人，但真是慘絕人寰，馬英九何曾指責中共?何曾指責他的老鄉毛澤東?何曾為那些中國人哽咽?他的演出是中共的反日仇日大外宣、也是演給習大大看的把戲!

「暮春三月，江南草長，雜花生樹，群鶯亂飛！」這是一篇中國史上據說藉景生情勸降成功的文章，中共選擇三月召馬英九去中國，讓本來就醉在習近平編織偽造中國夢裡的馬英九，更不知今夕何夕，早已把中華民國、把台灣、把自由民主、把人格尊嚴、個人良知...，全都拋棄掉，只剩一個「賣XX求榮」的馬英九！

「賣XX求榮」的馬英九，台灣不要、中華民國也不要，那就請他長留中國吧!

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