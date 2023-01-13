胡，怎麼說》台獨是「恐怖情人」？中共才是「強姦暴徒」！＿

中國國台辦發言人馬曉光稱，「台獨」才是台灣阿里山姑娘要擔心的「恐怖情人」。台獨是不是「恐怖情人」，不是馬曉光說了算，不必馬曉光說三道四、不容馬曉光指手劃腳，台灣人民有充分的權利自己選擇要不要接受台獨。反觀中共專制政權，無所不用其極的出動戰機戰艦飛彈...軍事武力逼迫台灣，一個十足的暴力逼姦、不從就動刀動槍威脅殺人強迫的「強姦殺人暴徒」！

台灣是一個民主國家，未來前途的選擇權，都掌握在所有選民的手上，要選擇誰當「情人」？要不要選擇「台獨」？是不是認為台獨是「恐怖情人」？或者有人利令智昏想統一?都由選民的選票決定。若得不到多數選民支持，不管是誰是恐怖情人、誰是心愛情人，都必須靠邊邊站、全都進不了決策的殿堂，根本不可能獲得選民賦與經營台灣、管理政府的權力。

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早就被一黨專政、一人獨裁的專制極權體制內化充腦的中共黨徒們，像馬曉光之輩，根本就不會懂得台灣的心、台灣的選擇、台灣的自由民主制度。中共政權對台灣的行徑，就像一個用暴力威嚇逼迫台灣乖乖就範的強姦惡徒，它仗恃的就是軍事武力繞台進逼威嚇、它憑藉的就是無所不在的滲透戰、認知戰、訊息戰、經濟戰、外交戰、收買台灣的協力者黨媒學網紅當叛徒等等粗暴惡質手段。

面對中共「惡徒」意圖暴力強姦，台灣能不扺抗嗎?台灣不能尋求美日歐等國際盟邦支援反抗中共侵奪嗎?怎麼在親中舔共急統派人士口中，台灣的扺抗變成挑釁中共?台灣尋求聯結美日共同抗中保台，變成中共攻台的藉口?其實，不必問了，親中舔共4字，就道盡了你們為何會出現那樣倒果為因、顛倒是非說法，你們哪是捍衛中華民國，根本就是賣國叛國、聯合中共滅亡中華民國!簡單講2個字，你們就是「投降」!你們從反共變舔共、降共，不要臉的東西!

再看中共對台的新一波「文攻」，就是邀所謂「有識之士」協商統一，協商既設定唯一目標就是統一，沒有任何其他選項，這根本就是投降，所謂有識之士就是「降共叛徒」的同義辭吧!

至於新任中國國台辦主任宋濤及發言人馬曉光都提的「認同九二共識」，就可協商對話的6字咒語，根本全是騙人的玩意，把中共提的協商對話前提「九二共識」，一層一層剥開，就可看出一層比一層狠毒。

台灣的藍白兩黨都說認同九二共識，但九二共識裡面包的東西是什麼?都由中共決定，中共在九二共識裡包的是「一個中國」，一個中國當然就是他們的中華人民共和國，再深一層就是「一國兩制」台灣方案，更深的一層就是台灣淪為中國第32個省市，被中共一黨專政統治，地位比第32房小妾或僕婢還不如。

中共就是意圖用軍武暴力強姦台灣的「暴徒」，不扺抗，就任宰割!所謂和平，只是強姦暴徒那件從來就曾不存在的「國王的新衣」!

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