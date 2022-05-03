自由開講》國台辦嘴台灣演習 是吃飽太閒還是怕了？！

盧奕語

中共國臺辦發言人馬曉光日前針對我國「漢光38號」演習「全民防衛作戰圖上兵棋推演」，有著「臺灣軍演水平，‌‌連我是外行人都看不上」的一說，並同時與「台防务部门罕见承认『解放军战力优于台军』」為主軸的文章在微博等大陸平臺上發酵，兩番言論引發網民熱議，國臺辦更不忘藉此機會再度宣傳統一論調，呼籲臺灣同胞不要受騙上當，只有兩岸統一才能共享和平、繁榮發展，擁有未來的美好生活。

中共國臺辦發言人馬曉光日前針對我國「漢光38號」演習，嗆聲說「連我是外行人都看不上」一語引發熱議！（報社合成／資料照）

我國「漢光演習」係皆以中共為假想敵進行年度軍事演習，主要針對我國西部海岸，模擬中共搶灘登陸的作戰預想，並聯合陸海空的多維度作戰為主要方向。而小至單兵戰鬥、大至聯合作戰，沒有人一生下來就會操作武器裝備、就會指揮作戰，皆是透過反覆的訓練以及驗證才有辦法做到，唯有透過一次又一次的磨練，才能針對來犯之敵有著萬全的準備；反之，若我國並未持續推動相關基地訓練、軍事演習，那麼國軍才是淪為真正的笑話。

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一個擁有主權獨立的國家，除了領土、政治實體之外，更需具備完整的防衛能力。而我國在這方面具有歷史優勢，更長年潛心於練軍備戰，常態性的與多國舉行軍事聯演，其軍力定是不容小覷。而軍事實力的強大雖固然重要，但絕對不是決定戰事勝敗的唯一條件，這理論從古今中外重要大小戰爭中皆可得到驗證，「人」才是戰爭中最主要的條件，亦是決勝的關鍵，而從烏俄的戰爭中甚至還能窺探一二，我想唯有持續發展我國全民國防軟實力，鞏固民心才能將自己立於不敗之地。

（學生）

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